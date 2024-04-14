Неужели карьера Смолова в «Динамо» — всё?

Когда наступает неудачный отрезок, всегда ищут виноватых. «Динамо» при классной игре упустило победу со «Спартаком», а главным злодеем стал Фёдор Смолов. Ему не привыкать к этой роли, но в этот раз причины действительно есть. Мало того, что он совсем неудачно вышел в дерби, так к этому добавилась и всплывшая статистика. Она совсем не в пользу Фёдора.

В Opta подсчитали, что нападающий не забивает в 12 матчах РПЛ подряд, а без учёта пенальти — в 18. Последний гол Смолова случился в сентябрьской встрече с «Пари НН». А с игры и вовсе в июле. Это худшая сухая серия Смолова со времён знаменитой 45-матчевой в 2011-2014 годах.

Неужели всё и правда так плохо? Ведь кто-то, например, может объяснить происходящее ограниченным временем на поле, не лучшим игровым тонусом и всем остальным. В начале сезона Смолов и правда был хорош. Первые восемь матчей — четыре гола, плюс результативная передача. Очень неплохо. Личка нашёл для него новую роль на поле — оттянутого форварда, и всех всё устраивало. Даже сам Фёдор смотрелся вдохновлённо, понимая, что свой контракт он отрабатывает.

Фёдор Смолов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А потом подъехали новички: в первую очередь речь о Бителло. Под сильного легионера главный тренер модифицировал схему, переведя команду на 4-3-3. И при таком сочетании Смолов стал игроком запаса. С 1 октября только четыре выхода в основе (преимущественно в период голевого кризиса Тюкавина конца прошлого года) и ни одного полного матча. А в графе статистики – только жёлтые карточки.

Фёдор снова попал под критику общественности. Эксперты критикуют его вальяжную игру, упрекают в ушедшей скорости и элементарном отсутствии темпа, который поддерживает нынешнее «Динамо». Даже в весеннем розыгрыше Кубка, где он по идее должен был играть чаще, у 34-летнего форварда выход на замену с «Зенитом», полный и не самый выразительный матч с Хабаровском.

Но самое печальное: в обновлённой схеме опытному футболисту и правда нет места. Основной нападающий — Тюкавин. На флангах — скоростные Нгамалё, Макаров и остальные. Сдвигать Смолова в центр поля тоже странно, учитывая, что он не выдаст большой объём. Окей, можно довольствоваться ролью «джокера», но и в ней Фёдор неидеален — собственно, об этом и говорит статистика. 0 результативных действий — нынешний Смолов и правда не готов переворачивать неудачно складывающиеся матчи. Да и он никогда не был игроком момента. Эта роль совсем не для него.

Так что вопрос о целесообразности продления контракта особенно актуален. В руководстве «Динамо» подтвердили, что опция годовой пролонгации есть, однако она пока не активирована. Неизвестно, зависит ли всё от количества результативных действий, но вряд ли. При этом позиция Лички очень конкретна. Он хочет сохранить игрока, но не для самых очевидных целей.

Марцел Личка главный тренер «Динамо» «Три года! Ещё минимум три года он может играть. Фёдор очень важный член команды и в раздевалке. Если бы решение принимал я, то продлил бы Смолова. Федя может помочь этим молодым игрокам в раздевалке. Он может помогать растить Тюкавина. Выходы Смолова на поле всегда могут нам помочь. Он элегантный игрок с нестандартными решениями».

Странно. Тренер наверняка понимает, что нынешний Смолов элементарно не тянет темповую игру «Динамо». И смотрится слегка нелепо. Но при этом выступает за продление — может, и правда роль Смолова как раздевалочного лидера так велика? Но об этом мы не узнаем. Там более ведь не факт, что и Личка в команде надолго. Так что, возможно, решение принимать уже не ему.

Сложно представить Фёдора где-то ещё. Сомневаюсь, что он согласится поехать доигрывать куда-то за пределы Москвы. И тем более к аутсайдерам.

Неужели нынешний сезон и правда последний?