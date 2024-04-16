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Барселона — ПСЖ: прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть, 16 апреля 2024 года

«Барса» в шаге от полуфинала Лиги чемпионов! «ПСЖ» нужен камбэк! LIVE
Никита Паглазов
«Барселона» — «ПСЖ». LIVE
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В Париже команда Хави выиграла.

Друзья, всем привет! Спустя всего неделю мы снова наслаждаемся матчами 1/4 финала Лиги чемпионов, только теперь ответными. Сегодня, 16 апреля, «Барселона» и «ПСЖ» встретятся в столице Каталонии. Начало — в 22:00 мск.

В первом матче «Барса» неожиданно для многих одолела соперника на его поле — 3:2. Казалось, проблемная команда Хави не выдержит напора звёзд (в частности Мбаппе), но всё сложилось иначе, и теперь у каталонцев есть задел перед домашней игрой. А вылет «ПСЖ» на стадии четвертьфинала точно будет оценён как провал. Так что Луису Энрике срочно нужно придумать, как организовать камбэк.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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