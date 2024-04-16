«Барса» в шаге от полуфинала Лиги чемпионов! «ПСЖ» нужен камбэк! LIVE

Друзья, всем привет! Спустя всего неделю мы снова наслаждаемся матчами 1/4 финала Лиги чемпионов, только теперь ответными. Сегодня, 16 апреля, «Барселона» и «ПСЖ» встретятся в столице Каталонии. Начало — в 22:00 мск.

В первом матче «Барса» неожиданно для многих одолела соперника на его поле — 3:2. Казалось, проблемная команда Хави не выдержит напора звёзд (в частности Мбаппе), но всё сложилось иначе, и теперь у каталонцев есть задел перед домашней игрой. А вылет «ПСЖ» на стадии четвертьфинала точно будет оценён как провал. Так что Луису Энрике срочно нужно придумать, как организовать камбэк.

«Чемпионат» предлагает следить за главным матчем дня в нашем онлайне. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

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