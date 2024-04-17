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Бавария — Арсенал, прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть, 17 апреля 2024

«Арсенал» оставит «Баварию» без трофеев? Ответный матч 1/4 финала ЛЧ в Мюнхене! LIVE
Кирилл Закатченко
«Бавария» — «Арсенал»
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В Лондоне сыграли 2:2.

Сегодня, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом». Первая встреча на «Эмирейтс» завершилась со счётом 2:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» и «Бавария» могут остаться без трофеев в нынешнем сезоне. И если у англичан в запасе ещё есть шанс зацепиться за титул АПЛ, то мюнхенцы Бундеслигу уже не возьмут – её впервые оседлал «Байер». Так что большие надежды клубов связаны именно с Лигой чемпионов.

Первый матч показал: ошибаются и те, и другие, наказывать оппонента за косяки – лучшее решение по выходу в полуфинал. Но хватит ли этого в Мюнхене, где «Баварию» поддержит кипящая «Альянц-Арена», а «Арсенал» приедет после обидного, но заслуженного поражения от «Астон Виллы» (0:2)? Вот и узнаем.

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