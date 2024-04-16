Каким был мир, когда «Бавария» в прошлый раз не брала Бундеслигу

«Бавария» была непобедима в Бундеслиге с сезона-2012/2013 – мюнхенская гегемония продолжалась 11 лет. Последний раз, когда чемпионом Германии была не «Бавария», клип PSY на песню Gangnam Style собрал 1 млрд просмотров, вышла первая часть «Хоббита» и последняя – «Сумерек», Rolling in the Deep от Адель стала песней года, Мадонна дала 88 концертов, в Лондоне помпезно открыли Олимпийские игры, а люди по всей планете с ужасом ждали конца света.

Это было в 2012-м. Давайте вспомним, что ещё происходило в мире, когда дортмундская «Боруссия» шла к своему последнему чемпионству, а «Бавария» только готовилась стать гегемоном.

🇷🇺 Россия

Курс доллара и евро к рублю

Сейчас будет больно. Курс евро с марта по июнь скакал от 38 до 42 рублей за € 1, и от 29 до 32 рублей за $ 1.

«Бурановские бабушки» стали вторыми на Евровидении

В отборе на конкурс они обошли Диму Билана. На Евровидение фольклорная группа поехала с песней Party for Everybody – бабушки стали вторыми.

Scorpions дали концерт в Москве

Было время, когда в Россию приезжали известные группы с концертами. Scorpions тогда дали сразу три прощальных концерта в Москве (спойлер: группа продолжила ездить по миру с выступлениями и после этого прощания), и это было мощно. А ещё в 2012-м в Москву приезжали Red Hot Chili Peppers, Мадонна, Леди Гага и Kasabian.

🌎 Мир

Крушение Costa Concordia

«7 ночей средиземноморской зимы» превратились в ужас для всех, кто приобрёл билет на круиз: 13 января судно налетело на риф, получило пробоину и начало тонуть. В катастрофе погибли 32 человека.

Крушение Costa Concordia Фото: Marco Secchi/Getty Images

Вышли Windows 8 и iPhone 5

Новый iPhone, правда, не особо отличался от своего предшественника – разве что размером. А вот новая «винда» была не так уж плоха!

Северная Корея провозгласила себя ядерной державой

Официально внесла это в Конституцию. О наличии ядерного оружия КНДР заявила ещё в 2005-м, но тогда стране никто не поверил. А потом поверили – когда начались испытания.

💪 Спорт

Сборная России по хоккею стала чемпионом мира

Россия заняла первое место в группе, обыграла норвежцев и финнов в плей-офф, а в финале со счётом 6:2 одолела словаков.

Сборная России по хоккею стала чемпионом мира Фото: Martin Rose/Getty Images

«Челси» взял Лигу чемпионов, «Атлетико» – Лигу Европы

«Бавария» – «Челси», тот самый гол Дидье Дрогба на 88-й минуте, серия пенальти, которая сделала команду Роберто Ди Маттео победителем. Один из лучших финалов в истории Лиги чемпионов!

«Челси» с трофеем Лиги чемпионов Фото: Alex Livesey/Getty Images

В финале Лиги Европы тогда встретились «Атлетико» и «Атлетик», и вот там уже не было такой драмы – Диего Симеоне и его парни с лёгкостью расправились с соперником — 3:0.

«Атлетико» с трофеем Лиги Европы Фото: Michael Regan/Getty Images

Испания стала чемпионом Европы

Та Испания, что выиграла Евро-2008, ЧМ-2010, а потом ещё и Евро-2012, однозначно остаётся лучшей сборной нынешнего века. Феноменальная команда, которая катком прошлась по трём крупным турнирам подряд, в 2012-м с крупным счётом (4:0) обыграла в финале Италию. Фернандо Торрес, Серхио Рамос, Икер Касильяс, Андрес Иньеста, Хави, Хаби Алонсо… Иногда хочется стереть себе память и посмотреть их матчи как в первый раз.

Сборная Испании — чемпион Европы Фото: Martin Rose/Getty Images

Сборная России стала четвёртой на Олимпиаде в Лондоне

Первой в медальном зачёте стала сборная США, и одним из значимых событий той победы стало 18-е золото Майкла Фелпса. Сборная России в общем медальном зачёте стала четвёртой с 24 золотыми, 26 серебряными и 32 бронзовыми наградами (часть медалей потом забрали из-за обвинений в употреблении допинга). Илья Захаров удивил золотом в прыжках с трёхметрового трамплина, Алия Мустафина впервые с 2000 года выиграла для нашей страны золото в спортивной гимнастике, волейболисты взяли золотые медали и вовсе впервые с 1980 года.

Гарри Кейн играл за «Миллуолл»

В июле 2010-го он подписал свой первый профессиональный контракт с «Тоттенхэмом», но в 2011-м съездил на полгода в аренду в «Лейтон Ориент», а в январе 2012-го отправился в «Миллуолл». Главный тренер команды Кенни Джекетт тогда сказал, что Кейн станет хорошим дополнением во второй части сезона, а будущая звезда взял и стал лучшим молодым игроком. В 27 матчах во всех турнирах он забил девять мячей.

Гарри Кейн в «Миллуолле»

«Барселону» тренировал Пеп Гвардиола

И в том сезоне он привёл команду к победе в Кубке Испании, Суперкубке Испании, взял Суперкубок УЕФА, а потом ещё и клубный ЧМ. В чемпионате, правда, досталось лишь серебро, а в Лиге чемпионов не получилось пройти дальше полуфинала. Блистал в той команде Лионель Месси – во всех турнирах он забил рекордные 73 мяча.

Криштиану Роналду зажигал с «Реалом»

60 мячей во всех турнирах! Для него это был самый результативный сезон с начала карьеры.

АПОЭЛ дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов

Это было удивительно! Киприоты вышли из группы, где были «Зенит», «Шахтёр» и «Порту», а потом прошли «Лион» в серии пенальти. В 1/4 финала не повезло – попали на «Реал», который прошёлся по ним катком с общим счётом 8:2.

АПОЭЛ — «Реал», 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2011/2012

Евро-2020 решили проводить в разных странах

Мишель Платини выступил с инициативой провести юбилейный турнир в разных городах Европы в апреле, а осенью его планы подтвердили. Это было революционное решение, которое подарило возможность принять ещё один крупный турнир в России.

Лучший бомбардир РПЛ – Сейду Думбия

Нападающий ЦСКА забил за сезон 28 мячей. Чуть-чуть от него отстал Александр Кержаков – на его счету было 23 гола. А ещё в топ-5 попали Ласина Траоре из «Кубани» (18), Юра Мовсисян из «Краснодара» (14) и Эммануэль Эменике из «Спартака» (13). Вот это список!

Сейду Думбия в ЦСКА в сезоне-2011/2012 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Чемпионы в других лигах

АПЛ: «Манчестер Сити». Первое чемпионство в эпоху шейхов!

«Манчестер Сити». Первое чемпионство в эпоху шейхов! Ла Лига: «Реал».

«Реал». Лига 1: «Монпелье». Впервые в истории.

«Монпелье». Впервые в истории. РПЛ: «Зенит». Во второй раз подряд.

«Зенит». Во второй раз подряд. Серия А: «Ювентус». Команда тогда не проиграла ни разу за 38 туров!

А чем вам запомнился 2012-й? Пишите в комментариях!