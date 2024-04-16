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Байер стал чемпионом Германии, каким был мир, когда Бавария не выиграла Бундеслигу в последний раз — события 2012 года

Каким был мир, когда «Бавария» в прошлый раз не брала Бундеслигу
Полина Куимова
Вспоминаем 2012 год
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Вспоминаем 2012-й.

«Бавария» была непобедима в Бундеслиге с сезона-2012/2013 – мюнхенская гегемония продолжалась 11 лет. Последний раз, когда чемпионом Германии была не «Бавария», клип PSY на песню Gangnam Style собрал 1 млрд просмотров, вышла первая часть «Хоббита» и последняя – «Сумерек», Rolling in the Deep от Адель стала песней года, Мадонна дала 88 концертов, в Лондоне помпезно открыли Олимпийские игры, а люди по всей планете с ужасом ждали конца света.

Это было в 2012-м. Давайте вспомним, что ещё происходило в мире, когда дортмундская «Боруссия» шла к своему последнему чемпионству, а «Бавария» только готовилась стать гегемоном.

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В отборе на конкурс они обошли Диму Билана. На Евровидение фольклорная группа поехала с песней Party for Everybody – бабушки стали вторыми.

Scorpions дали концерт в Москве

Было время, когда в Россию приезжали известные группы с концертами. Scorpions тогда дали сразу три прощальных концерта в Москве (спойлер: группа продолжила ездить по миру с выступлениями и после этого прощания), и это было мощно. А ещё в 2012-м в Москву приезжали Red Hot Chili Peppers, Мадонна, Леди Гага и Kasabian.

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Крушение Costa Concordia

«7 ночей средиземноморской зимы» превратились в ужас для всех, кто приобрёл билет на круиз: 13 января судно налетело на риф, получило пробоину и начало тонуть. В катастрофе погибли 32 человека.

Крушение Costa Concordia

Крушение Costa Concordia

Фото: Marco Secchi/Getty Images

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Новый iPhone, правда, не особо отличался от своего предшественника – разве что размером. А вот новая «винда» была не так уж плоха!

Северная Корея провозгласила себя ядерной державой

Официально внесла это в Конституцию. О наличии ядерного оружия КНДР заявила ещё в 2005-м, но тогда стране никто не поверил. А потом поверили – когда начались испытания.

💪 Спорт

Сборная России по хоккею стала чемпионом мира

Россия заняла первое место в группе, обыграла норвежцев и финнов в плей-офф, а в финале со счётом 6:2 одолела словаков.

Сборная России по хоккею стала чемпионом мира

Сборная России по хоккею стала чемпионом мира

Фото: Martin Rose/Getty Images

«Челси» взял Лигу чемпионов, «Атлетико» – Лигу Европы

«Бавария» – «Челси», тот самый гол Дидье Дрогба на 88-й минуте, серия пенальти, которая сделала команду Роберто Ди Маттео победителем. Один из лучших финалов в истории Лиги чемпионов!

«Челси» с трофеем Лиги чемпионов

«Челси» с трофеем Лиги чемпионов

Фото: Alex Livesey/Getty Images

В финале Лиги Европы тогда встретились «Атлетико» и «Атлетик», и вот там уже не было такой драмы – Диего Симеоне и его парни с лёгкостью расправились с соперником — 3:0.

«Атлетико» с трофеем Лиги Европы

«Атлетико» с трофеем Лиги Европы

Фото: Michael Regan/Getty Images

Испания стала чемпионом Европы

Та Испания, что выиграла Евро-2008, ЧМ-2010, а потом ещё и Евро-2012, однозначно остаётся лучшей сборной нынешнего века. Феноменальная команда, которая катком прошлась по трём крупным турнирам подряд, в 2012-м с крупным счётом (4:0) обыграла в финале Италию. Фернандо Торрес, Серхио Рамос, Икер Касильяс, Андрес Иньеста, Хави, Хаби Алонсо… Иногда хочется стереть себе память и посмотреть их матчи как в первый раз.

Сборная Испании — чемпион Европы

Сборная Испании — чемпион Европы

Фото: Martin Rose/Getty Images

Для сборной России тот Евро был неудачным
«Это не катастрофа!» Сборной России было достаточно ничьей, но она снова провалилась
«Это не катастрофа!» Сборной России было достаточно ничьей, но она снова провалилась

Сборная России стала четвёртой на Олимпиаде в Лондоне

Первой в медальном зачёте стала сборная США, и одним из значимых событий той победы стало 18-е золото Майкла Фелпса. Сборная России в общем медальном зачёте стала четвёртой с 24 золотыми, 26 серебряными и 32 бронзовыми наградами (часть медалей потом забрали из-за обвинений в употреблении допинга). Илья Захаров удивил золотом в прыжках с трёхметрового трамплина, Алия Мустафина впервые с 2000 года выиграла для нашей страны золото в спортивной гимнастике, волейболисты взяли золотые медали и вовсе впервые с 1980 года.

Гарри Кейн играл за «Миллуолл»

В июле 2010-го он подписал свой первый профессиональный контракт с «Тоттенхэмом», но в 2011-м съездил на полгода в аренду в «Лейтон Ориент», а в январе 2012-го отправился в «Миллуолл». Главный тренер команды Кенни Джекетт тогда сказал, что Кейн станет хорошим дополнением во второй части сезона, а будущая звезда взял и стал лучшим молодым игроком. В 27 матчах во всех турнирах он забил девять мячей.

Гарри Кейн в «Миллуолле»

Гарри Кейн в «Миллуолле»

«Барселону» тренировал Пеп Гвардиола

И в том сезоне он привёл команду к победе в Кубке Испании, Суперкубке Испании, взял Суперкубок УЕФА, а потом ещё и клубный ЧМ. В чемпионате, правда, досталось лишь серебро, а в Лиге чемпионов не получилось пройти дальше полуфинала. Блистал в той команде Лионель Месси – во всех турнирах он забил рекордные 73 мяча.

Криштиану Роналду зажигал с «Реалом»

60 мячей во всех турнирах! Для него это был самый результативный сезон с начала карьеры.

АПОЭЛ дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов

Это было удивительно! Киприоты вышли из группы, где были «Зенит», «Шахтёр» и «Порту», а потом прошли «Лион» в серии пенальти. В 1/4 финала не повезло – попали на «Реал», который прошёлся по ним катком с общим счётом 8:2.

АПОЭЛ — «Реал», 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2011/2012

АПОЭЛ — «Реал», 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2011/2012

Евро-2020 решили проводить в разных странах

Мишель Платини выступил с инициативой провести юбилейный турнир в разных городах Европы в апреле, а осенью его планы подтвердили. Это было революционное решение, которое подарило возможность принять ещё один крупный турнир в России.

Лучший бомбардир РПЛ – Сейду Думбия

Нападающий ЦСКА забил за сезон 28 мячей. Чуть-чуть от него отстал Александр Кержаков – на его счету было 23 гола. А ещё в топ-5 попали Ласина Траоре из «Кубани» (18), Юра Мовсисян из «Краснодара» (14) и Эммануэль Эменике из «Спартака» (13). Вот это список!

Сейду Думбия в ЦСКА в сезоне-2011/2012

Сейду Думбия в ЦСКА в сезоне-2011/2012

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Чемпионы в других лигах

  • АПЛ: «Манчестер Сити». Первое чемпионство в эпоху шейхов!
  • Ла Лига: «Реал».
  • Лига 1: «Монпелье». Впервые в истории.
  • РПЛ: «Зенит». Во второй раз подряд.
  • Серия А: «Ювентус». Команда тогда не проиграла ни разу за 38 туров!

А чем вам запомнился 2012-й? Пишите в комментариях!

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