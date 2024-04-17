«Атлетико» сотворил блестящий камбэк! А «Боруссия» — идеальный

Дортмундская «Боруссия» в блестящем стиле сломила «Атлетико» и впервые за 11 лет вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Подавляющую часть первого матча «Боруссия» была плюшевой и казалась случайным пассажиром в четвертьфинале: плыла под прессингом и ошибалась в обороне, ничего не могла создать впереди. Но встрепенулась, отыграла один мяч из двух и дважды испытала на прочность перекладину. Так что с фаворитом противостояния вообще ничего не было ясно. Обе команды, кстати, потеряли по автору гола — Аллер травмировал лодыжку, а Лино перебрал карточек.

Уже на первых минутах по голевым моментам стало 1:1. А по голам — 0:0. Забитцер должен был с нескольких метров замыкать блестящий прострел Адейеми, но вместо удара в касание зачем-то решил пробить после обработки. Аспиликуэта воспользовался медлительностью австрийца и в подкате выбил мяч. А затем Мората принял скидку Гризманна, выбежал один на один с Кобелем и пробил мимо него на технику. Она подвела. Что ж, дело привычное.

«Боруссия» ожидаемо владела инициативой, частенько подходила к воротам «Атлетико» и била по ним прямо из штрафной. Но не сказать, что попытки Адейеми, Брандта и партнёров были крайне опасными. До поры до времени.

Боруссия Дортмунд — Атлетико Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Раскат мадридцев рано или поздно должен был завершиться голом. На 34-й минуте так и получилось. Хуммельс конфетно забросил мяч в штрафную внешней стороной стопы. Брандт поймал его, юрко ускочил от Витселя и с левой точно пальнул в ближний угол. Как же этого тащера не хватало в первом тайме в Мадриде! Касание Облака ничего не изменило.

Несколько минут спустя отличился и Матсен, исправившись за привоз в первой встрече. Пас пяткой Забитцера — забегание в штрафную левого защитника — удар в дальнюю шестерку — вынимай, Облак!

Боруссия Дортмунд — Атлетико Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Сложилось впечатление, что первый матч не заканчивался. Как в его добавленное время «Боруссия» давила, так и продолжила делать это на «Сигнал Идуна Парк». Диего Симеоне такой расклад, само собой, не устраивал, и после перерыва он сделал тройную замену: вместо Аспиликуэты, Молины и Мораты вышли Барриос, Рикельме и Корреа.

Помогло ли? Да, причём быстро! Правда, в этом есть и заслуга немцев. Гости полезли в атаку и заработали угловой. Эрмосо пробил головой, а Хуммельс перечеркнул шикарный ассист на Брандта неловким движением ноги и переправил мяч в ворота. Есть автогол.

Позже Коке вывел к воротам Корреа, а тот нашёл щёлочку (Геннадий Сергеевич, добрый вечер!) между защитниками и устремился один на один с Кобелем. Но не пробил его, повторив за Моратой. Дважды не реализовывать такие шансы команда уровня «Атлетико» не имеет права.

И всё же Анхель вскоре исправился и по результатам противостояния вывел испанцев вперёд. Гости устроили настоящий навал. Кобель засейвил выстрел Рикельме прямо на ногу Корреа. Новую попытку заблокировал Хуммельс, однако со второго раза аргентинец уже не простил. И всё перевернулось.

Впрочем, ненадолго. На 71-й и 74-й минутах «Боруссия» усилиями Забитцера восстановила гандикап. Сначала Марсель классно подал на Фюллькруга, и тот чётко кивнул головой. А следом уже сам поймал отскок, убрал с пути Хименеса и ювелирно пробил в угол. Немного погодя ещё и Облак нейтрализовал опаснейший прорыв Фюллькруга.

Боруссия Дортмунд — Атлетико Фото: BSR Agency/Getty Images

Ну вот и как остановить этих трудяг? Тройная замена может быть только одна. А там и Эдин Терзич укрепил центр поля, выпустив опорника Озджана вместо Санчо в конце матча. И как тут увольнять тренера, чего требуют многие поклонники «шмелей»? Они не выбирались в полуфинал ЛЧ 11 лет. И вот привет. Футболисты «Атлетико» сотворили блестящий камбэк. Соперник усмехнулся и показал в ответ идеальный.

Кстати. В 2013-м прошёл немецкий финал на «Уэмбли». В этом году решающая игра состоится там же. И «Бавария» идёт параллельно по сетке. Можем повторить?