«Карпин и Черчесов уже были в «Спартаке» — и что, звать ещё раз?» Прямой Ещенко

Андрей Ещенко в активном поиске себя после окончания профессиональной карьеры: успел поработать в академии «Спартака», а затем перебрался в Краснодар и занялся разработкой и реализацией программы подготовки футболистов «Кубани». А с недавнего времени в Краснодарском крае с его подачи появилась новая медиакоманда.

Из интервью вы узнаете:

Почему профессионалы уходят в медиафутбол

— Кому пришла в голову идея создания медиакоманды «Станица»?

— Я предложил создать команду, а делали её с Николаем Суворовым, директором «Ленфильма». Также участвовали ребята из КВН, писатели и сценаристы. Мы все вместе сели и придумали название. Они спросили изначально меня про медиакоманду, я ответил, что надо делать, потому что в этом крае не было ещё команды.

— Ваша команда была в числе кандидатов на попадание в МФЛ-5. Почему не получилось?

— Думаю, из-за нашего местоположения. Мы собрали примерно 180 тысяч просмотров на всех платформах. Команд шесть, так что ездить что нам, что другим командам по затратам будет трудновато. Закрытый аэропорт — основная причина. Это же не Питер, где ты сел на «Сапсан» и поехал.

Андрей Ещенко Фото: Из личного архива футболиста

— Кто из известных людей будет выступать за «Станицу»?

— В основном хотим приглашать ребят, которые живут тут, чтобы ассоциироваться с Краснодарским краем. В скором времени примем участие в небольшом медиатурнире четырёх. Ну и хотели бы устраивать благотворительные матчи, чтобы помогать людям.

— Осенью Медиалига проведёт Кубок лиги. «Станица» участвует?

— Договорённости пока нет. Должны были попасть в пятый сезон, но не смогли. Дальше посмотрим, как будут складываться дела.

— Почему закрылся клуб Соболева и Джикии «Бей Беги», за который вы выступали?

— До «Бей Беги» я выступал в первом сезоне за Basement. Затем уже играл за клуб Соболева и Джикии. Я им много раз говорил: чтобы этим заниматься, нужно много времени. Сложно быть в двух командах одновременно. Когда ты ещё действующий футболист, тебе надо больше восстанавливаться, а не ездить смотреть тренировки и игры, отвлекаться на другие темы. Всё правильно сделали, что закрыли клуб и занимаются только своей профессиональной деятельностью. Если хочешь добиваться результата, нужно отдавать много времени и сил.

— Но их возвращение в медиафутбол возможно?

— Если захотят сделать свою команду, почему нет?

— Появилась информация, что Rocket Team платит Фёдору Кудряшову 1,3 млн в месяц. Деньги не убьют медиафутбол?

— Многие профессионалы уходят туда играть, потому что хорошо платят и ещё больше узнают. Плюс навыки профессионального футболиста помогают команде развиваться. А кто сколько получает, касается только игрока и руководства.

— То есть бывшие футболисты идут за большими деньгами в медиафутбол?

— В первую очередь идут поддерживать форму. А тут вариант не только потренироваться, но и заработать.

— Что хорошего и плохого случилось с медиафутболом с тех пор, как вы перестали там выступать?

— Сейчас он стал более профессиональным. Все хотят выигрывать. Клубы находят возможность приглашать игроков определённого уровня, а медийность им уже делают.

Ещенко с чемпионским кубком Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Уровень непосредственно футбола сопоставим со Второй лигой?

— Некоторые команды играют хорошо. Можно сравнивать, но задачи и цели разные. Вторая лига у нас сейчас для чего? Чтобы играли молодые. В медиа же и опытные ребята приходят.

— Медиалига заинтересована, чтобы в новом розыгрыше Кубка России увеличилось количество медийных команд. Поддерживаете эту инициативу?

— Пускай первые два места в Медиалиге играют в Кубке России. Зачем больше команд? Надо по спортивному принципу действовать. Вот любители же выходят по такому принципу, так что пусть будет две команды. Этого хватит за глаза.

— Но при этом популярность Медиалиги возрастает, и совсем юные ребята начинают болеть за 2DROTS и «Амкал», а не за ЦСКА и «Спартак». Не огорчает такая тенденция?

– Сейчас времена гаджетов, ноутбуков и всего того, что ты выставляешь. Медийные клубы потому и называются медийными, что у них основная задача – удержать аудиторию, дать контент какой-то. Мат, не мат — неважно. Профессионалы — совсем другое, у них другая цель.

У каждого своя аудитория, смысл это обсуждать? Хочет — болеет за «блогеров», это его право. Может, ребёнок вообще футбол не любит, а ему нравится просто медийность. Вот смотрит и переживает, а на футбол ему вообще пофиг.

– Один из президентов 2DROTS назвал свой клуб «новой народной командой»: «Был «Спартак», теперь — 2DROTS». Есть что ему ответить?

– Пускай что хотят, то и говорят. Зачем «Спартаку» с 2DROTS спорить, выяснять какие-то отношения, кто народный, а кто нет? Они хайпуют на негативе, драках. У них своё видение.

— А вы поддерживаете развитие через негатив?

— Это сейчас новый хайп: чем хуже, тем больше просмотров. Поэтому люди и смотрят. Потом ответка какая-то идёт — и начинается. Люди просматривают, и у них получается набор аудитории. А по факту ситуация вообще мелочь.

— Медиафутбол очень резко влился в нашу жизнь. На ваш взгляд, может ли произойти такое же резкое охлаждение интереса к нему?

— Если они будут делать какие-то нововведения в регламенты, то останутся на плаву. Пока они в Эмираты ездят, играют в каком-то там Кубке — остаются на плаву. Если это всё закроется и они не будут развивать больше, то и медиафутбола не будет. Моё мнение — им надо благотворительные матчи организовывать, оказывать какую-то помощь. Тогда у них ещё больше аудитория будет. Благотворительность всегда была и остаётся хорошим делом.

— Какая цель стоит перед «Станицей» на ближайшие полгода?

– Чтобы про нас не забыли.

Есть ли шансы у «Краснодара» и «Динамо» в «золотой» гонке РПЛ

— Поддерживаете точку зрения, что уровень РПЛ неуклонно падает?

— Естественно, уровень разный. Если мы в таких реалиях живем, надо своих футболистов развивать. Правильно? Правильно. Чтобы они больше играли и вырастали. Если у них есть возможности уехать играть в Европу, надо пользоваться. Кто хочет, тот поедет, кто не хочет — будет сидеть в Москве. Раньше конкуренция была, потому что санкций не было, иностранцы приезжали. Была Лига чемпионов, Лига Европы, сборная играла — поэтому и уровень был другой.

— Сейчас команды выровнялись?

— У нас хороший, интересный чемпионат. Интрига есть и вверху, и внизу, и в середине.

— Увидим ли мы нового чемпиона?

— Посмотрим в конце сезона.

— Отставку Ивича из «Краснодара» не считаете поспешной?

— Это президенту решать, а не нам.

— Но зачем менять тренера, когда команда на первом месте?

— Я же говорю — президент решает. Это его команда. Что хочет, то и делает. Мы можем только предполагать, не зная ситуацию изнутри. Если команда идёт на первом-втором месте, а его убирают, на каком же тогда она должна быть?

– После поражения от «Зенита» шансы на чемпионство у «Краснодара» остались?

– Вряд ли.

— Но «Зенит» тоже нестабилен.

– Наверное, они были не в оптимальной форме. Кто-то болел. Может быть, смена состава повлияла. Сейчас вроде всё у «Зенита» хорошо: и побеждают, и играют в атакующий футбол.

– «Динамо» ещё сможет побороться за золото?

– «Динамо» — уже всё. Последние поражения выбили команду из гонки за чемпионство.

— Согласны, что в дерби с «Динамо» «Спартаку» просто повезло?

— «Динамо» хорошо играло, «Спартак» ни одного момента не создал. Только в последние 15 минут начал что-то нестандартное показывать. Что при такой игре «Динамо» умудрилось проиграть — их проблемы.

Матч «Динамо» — «Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— С чем связана низкая реализация у «Спартака» весной?

— Я не знаю, что они там делают. Вопрос тренеру надо задавать.

Ждать ли возвращения Черчесова или Карпина в «Спартак»

— На ваш взгляд, следующим тренером «Спартака» должен быть россиянин?

— А кто?

— Обсуждают Карпина и Черчесова.

— Они уже были несколько раз, разве нет?

— Были.

— И что, звать ещё раз? Мне кажется, будет иностранный тренер, так как в руководстве есть иностранцы.

Станислав Черчесов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ивич способен повторить краснодарский результат со «Спартаком»?

— Это только время покажет.

Что не так со «Спартаком»

— «Спартак» так и не научился играть без Промеса?

— Вы же сами видите, как мало создают моментов. Значит, сказывается его отсутствие.

— Другого лидера в команде нет?

— Мне кажется, нет вообще сплочённости. Но для неё справедливость тоже должна быть. Потому что один ошибается — его просто перемещают на другую позицию, а другого — сразу убирают. Думаю, внутри коллектива есть какие-то разногласия, недопонимание — в этом вся проблема.

— В какой момент эта сплочённость пропала?

– У них много проблем: то Джикия не играет, то Промес, то ещё что-то. Постоянно меняют состав. Всё видно и очевидно.

Вернётся ли Джикия в основу и на свой прежний уровень

— Останется ли Джикия в команде?

— При Абаскале бы не остался, а с новым тренером — посмотрим.

— Но уровень «Спартака» он ещё тянет?

— Если он сейчас не играет, это не означает, что не тянет. Мы с вами говорили, что уровень футболистов сейчас не такой, как раньше был.

— Долгий простой не скажется на нём?

— Он сидит по каким-то причинам, правильно? Он ведь из-за тренера сидел. Будет другой тренер его ставить — будет играть. Тем более опыт, понимание игры у него есть. Я не думаю, что это проблема.

Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Угальде оправдывает свою покупку?

— Разносторонний пацан. И в атаке, и в подыгрыше может играть, помогает в обороне. Если атака будет разнообразной — фланги, быстрые атаки — Угальде только в плюс будет. Ему ещё время надо дать. Должен раскрыться.