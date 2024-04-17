«Карпин и Черчесов уже были в «Спартаке» — и что, звать ещё раз?» Прямой Ещенко

Андрей Ещенко в активном поиске себя после окончания профессиональной карьеры: успел поработать в академии «Спартака», а затем перебрался в Краснодар и занялся разработкой и реализацией программы подготовки футболистов «Кубани». А с недавнего времени в Краснодарском крае с его подачи появилась новая медиакоманда.
Из интервью вы узнаете:
- Почему профессионалы уходят в медиафутбол
- Есть ли шансы у «Краснодара» и «Динамо» в «золотой» гонке РПЛ
- Ждать ли возвращения Черчесова или Карпина в «Спартак»
- Что не так со «Спартаком»
- Вернётся ли Джикия в основу и на свой прежний уровень
Почему профессионалы уходят в медиафутбол
— Кому пришла в голову идея создания медиакоманды «Станица»?
— Я предложил создать команду, а делали её с Николаем Суворовым, директором «Ленфильма». Также участвовали ребята из КВН, писатели и сценаристы. Мы все вместе сели и придумали название. Они спросили изначально меня про медиакоманду, я ответил, что надо делать, потому что в этом крае не было ещё команды.
— Ваша команда была в числе кандидатов на попадание в МФЛ-5. Почему не получилось?
— Думаю, из-за нашего местоположения. Мы собрали примерно 180 тысяч просмотров на всех платформах. Команд шесть, так что ездить что нам, что другим командам по затратам будет трудновато. Закрытый аэропорт — основная причина. Это же не Питер, где ты сел на «Сапсан» и поехал.
Андрей Ещенко
Фото: Из личного архива футболиста
— Кто из известных людей будет выступать за «Станицу»?
— В основном хотим приглашать ребят, которые живут тут, чтобы ассоциироваться с Краснодарским краем. В скором времени примем участие в небольшом медиатурнире четырёх. Ну и хотели бы устраивать благотворительные матчи, чтобы помогать людям.
— Осенью Медиалига проведёт Кубок лиги. «Станица» участвует?
— Договорённости пока нет. Должны были попасть в пятый сезон, но не смогли. Дальше посмотрим, как будут складываться дела.
— Почему закрылся клуб Соболева и Джикии «Бей Беги», за который вы выступали?
— До «Бей Беги» я выступал в первом сезоне за Basement. Затем уже играл за клуб Соболева и Джикии. Я им много раз говорил: чтобы этим заниматься, нужно много времени. Сложно быть в двух командах одновременно. Когда ты ещё действующий футболист, тебе надо больше восстанавливаться, а не ездить смотреть тренировки и игры, отвлекаться на другие темы. Всё правильно сделали, что закрыли клуб и занимаются только своей профессиональной деятельностью. Если хочешь добиваться результата, нужно отдавать много времени и сил.
— Но их возвращение в медиафутбол возможно?
— Если захотят сделать свою команду, почему нет?
— Появилась информация, что Rocket Team платит Фёдору Кудряшову 1,3 млн в месяц. Деньги не убьют медиафутбол?
— Многие профессионалы уходят туда играть, потому что хорошо платят и ещё больше узнают. Плюс навыки профессионального футболиста помогают команде развиваться. А кто сколько получает, касается только игрока и руководства.
— То есть бывшие футболисты идут за большими деньгами в медиафутбол?
— В первую очередь идут поддерживать форму. А тут вариант не только потренироваться, но и заработать.
— Что хорошего и плохого случилось с медиафутболом с тех пор, как вы перестали там выступать?
— Сейчас он стал более профессиональным. Все хотят выигрывать. Клубы находят возможность приглашать игроков определённого уровня, а медийность им уже делают.
Ещенко с чемпионским кубком
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
— Уровень непосредственно футбола сопоставим со Второй лигой?
— Некоторые команды играют хорошо. Можно сравнивать, но задачи и цели разные. Вторая лига у нас сейчас для чего? Чтобы играли молодые. В медиа же и опытные ребята приходят.
— Медиалига заинтересована, чтобы в новом розыгрыше Кубка России увеличилось количество медийных команд. Поддерживаете эту инициативу?
— Пускай первые два места в Медиалиге играют в Кубке России. Зачем больше команд? Надо по спортивному принципу действовать. Вот любители же выходят по такому принципу, так что пусть будет две команды. Этого хватит за глаза.
— Но при этом популярность Медиалиги возрастает, и совсем юные ребята начинают болеть за 2DROTS и «Амкал», а не за ЦСКА и «Спартак». Не огорчает такая тенденция?
– Сейчас времена гаджетов, ноутбуков и всего того, что ты выставляешь. Медийные клубы потому и называются медийными, что у них основная задача – удержать аудиторию, дать контент какой-то. Мат, не мат — неважно. Профессионалы — совсем другое, у них другая цель.
У каждого своя аудитория, смысл это обсуждать? Хочет — болеет за «блогеров», это его право. Может, ребёнок вообще футбол не любит, а ему нравится просто медийность. Вот смотрит и переживает, а на футбол ему вообще пофиг.
– Один из президентов 2DROTS назвал свой клуб «новой народной командой»: «Был «Спартак», теперь — 2DROTS». Есть что ему ответить?
– Пускай что хотят, то и говорят. Зачем «Спартаку» с 2DROTS спорить, выяснять какие-то отношения, кто народный, а кто нет? Они хайпуют на негативе, драках. У них своё видение.
— А вы поддерживаете развитие через негатив?
— Это сейчас новый хайп: чем хуже, тем больше просмотров. Поэтому люди и смотрят. Потом ответка какая-то идёт — и начинается. Люди просматривают, и у них получается набор аудитории. А по факту ситуация вообще мелочь.
— Медиафутбол очень резко влился в нашу жизнь. На ваш взгляд, может ли произойти такое же резкое охлаждение интереса к нему?
— Если они будут делать какие-то нововведения в регламенты, то останутся на плаву. Пока они в Эмираты ездят, играют в каком-то там Кубке — остаются на плаву. Если это всё закроется и они не будут развивать больше, то и медиафутбола не будет. Моё мнение — им надо благотворительные матчи организовывать, оказывать какую-то помощь. Тогда у них ещё больше аудитория будет. Благотворительность всегда была и остаётся хорошим делом.
— Какая цель стоит перед «Станицей» на ближайшие полгода?
– Чтобы про нас не забыли.
Есть ли шансы у «Краснодара» и «Динамо» в «золотой» гонке РПЛ
— Поддерживаете точку зрения, что уровень РПЛ неуклонно падает?
— Естественно, уровень разный. Если мы в таких реалиях живем, надо своих футболистов развивать. Правильно? Правильно. Чтобы они больше играли и вырастали. Если у них есть возможности уехать играть в Европу, надо пользоваться. Кто хочет, тот поедет, кто не хочет — будет сидеть в Москве. Раньше конкуренция была, потому что санкций не было, иностранцы приезжали. Была Лига чемпионов, Лига Европы, сборная играла — поэтому и уровень был другой.
— Сейчас команды выровнялись?
— У нас хороший, интересный чемпионат. Интрига есть и вверху, и внизу, и в середине.
— Увидим ли мы нового чемпиона?
— Посмотрим в конце сезона.
— Отставку Ивича из «Краснодара» не считаете поспешной?
— Это президенту решать, а не нам.
— Но зачем менять тренера, когда команда на первом месте?
— Я же говорю — президент решает. Это его команда. Что хочет, то и делает. Мы можем только предполагать, не зная ситуацию изнутри. Если команда идёт на первом-втором месте, а его убирают, на каком же тогда она должна быть?
– После поражения от «Зенита» шансы на чемпионство у «Краснодара» остались?
– Вряд ли.
— Но «Зенит» тоже нестабилен.
– Наверное, они были не в оптимальной форме. Кто-то болел. Может быть, смена состава повлияла. Сейчас вроде всё у «Зенита» хорошо: и побеждают, и играют в атакующий футбол.
– «Динамо» ещё сможет побороться за золото?
– «Динамо» — уже всё. Последние поражения выбили команду из гонки за чемпионство.
— Согласны, что в дерби с «Динамо» «Спартаку» просто повезло?
— «Динамо» хорошо играло, «Спартак» ни одного момента не создал. Только в последние 15 минут начал что-то нестандартное показывать. Что при такой игре «Динамо» умудрилось проиграть — их проблемы.
Матч «Динамо» — «Спартак»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— С чем связана низкая реализация у «Спартака» весной?
— Я не знаю, что они там делают. Вопрос тренеру надо задавать.
Ждать ли возвращения Черчесова или Карпина в «Спартак»
— На ваш взгляд, следующим тренером «Спартака» должен быть россиянин?
— А кто?
— Обсуждают Карпина и Черчесова.
— Они уже были несколько раз, разве нет?
— Были.
— И что, звать ещё раз? Мне кажется, будет иностранный тренер, так как в руководстве есть иностранцы.
Станислав Черчесов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Ивич способен повторить краснодарский результат со «Спартаком»?
— Это только время покажет.
Что не так со «Спартаком»
— «Спартак» так и не научился играть без Промеса?
— Вы же сами видите, как мало создают моментов. Значит, сказывается его отсутствие.
— Другого лидера в команде нет?
— Мне кажется, нет вообще сплочённости. Но для неё справедливость тоже должна быть. Потому что один ошибается — его просто перемещают на другую позицию, а другого — сразу убирают. Думаю, внутри коллектива есть какие-то разногласия, недопонимание — в этом вся проблема.
— В какой момент эта сплочённость пропала?
– У них много проблем: то Джикия не играет, то Промес, то ещё что-то. Постоянно меняют состав. Всё видно и очевидно.
Вернётся ли Джикия в основу и на свой прежний уровень
— Останется ли Джикия в команде?
— При Абаскале бы не остался, а с новым тренером — посмотрим.
— Но уровень «Спартака» он ещё тянет?
— Если он сейчас не играет, это не означает, что не тянет. Мы с вами говорили, что уровень футболистов сейчас не такой, как раньше был.
— Долгий простой не скажется на нём?
— Он сидит по каким-то причинам, правильно? Он ведь из-за тренера сидел. Будет другой тренер его ставить — будет играть. Тем более опыт, понимание игры у него есть. Я не думаю, что это проблема.
Георгий Джикия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Угальде оправдывает свою покупку?
— Разносторонний пацан. И в атаке, и в подыгрыше может играть, помогает в обороне. Если атака будет разнообразной — фланги, быстрые атаки — Угальде только в плюс будет. Ему ещё время надо дать. Должен раскрыться.