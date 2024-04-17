Карпин идёт к трофею вторым составом! «Ростов» перевернул матч благодаря 20-летнему игроку

«Ростов» продолжает борьбу за Кубок России, одержав волевую победу в Екатеринбурге над «Уралом» в полуфинале Пути регионов.

Валерий Карпин снова поменял почти всю основу на кубковый матч. В стартовом составе из игры последнего тура РПЛ остался только центральный защитник Сако. Казалось бы, у «Ростова» уже нет глобальных целей в чемпионате – в топ-3 команда вряд ли финиширует, а от зоны стыков вообще оторвалась на 11 очков. В такой ситуации можно было бы побороться лучшими силами за трофей, который стал бы первым для Карпина. Однако тренер сборной продолжает наигрывать в Кубке России второй состав «Ростова».

У «Урала» тоже была большая ротация, но всё же на всех позициях вышли опытные, зрелые игроки, которые реально претендуют на место в основе. Однако на первых минутах хозяева как будто нервничали. Прозевали стандарт, после которого едва не забил Комличенко: форвард подставлял ногу, но не попал как следует по мячу. Потом Кики въехал прямой ногой в Ланговича, совершив опасный фол – между жёлтой и красной карточкой. Судья Безбородов не стал удалять португальца.

Затем «Урал» добавил, а «Ростов» не лез в прессинг и защищался средним блоком. Пятым в линию защитников садился опорник Шанталий, как обычно делает Глебов. Но и это не спасло ростовчан от пропущенного мяча на 10-й минуте – команда Виктора Гончаренко забила быстрый гол, использовав потерю «Ростова» на своей половине поля. Сако очень странно двигался, встречая Шеттине, и бразилец решил эпизод тремя касаниями. Забавный факт: Шеттине в нынешнем сезоне поражает ворота только «Ростова». До этого положил по мячу в РПЛ и Кубке России.

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«Ростов» имел шансы отыграться до перерыва. В первом тайме команда Карпина чуть-чуть превзошла «Урал» по ударам – 6:4 (в створ – 3:1). Но свои моменты, скорее даже полумоменты ростовчане не реализовали. Однажды Комличенко упал в штрафной «Урала» после единоборства с двумя защитниками, тем не менее пенальти не получил. Форвард возмущался, вот только Безбородов, пожалуй, был прав. Комличенко искал касание, фол, а не пытался пробить. Очень похоже, что упал по собственной инициативе. Зато «Урал» перед перерывом создал супермомент – Каштанов зарядил в штангу.

После перерыва «Ростов» стал лучше возвращать себе мяч, а у «Урала» не получалась контригра. Впрочем, давление команды Карпина, который отсутствовал на скамейке из-за дисквалификации, принесло свои плоды только после часа матча. Ещё недавно грозная связка Уткин – Комличенко выглядела разорванной, но полузащитник поучаствовал в голевой атаке. Его длинный пас запустил к штрафной соперника Ланговича, которому хозяева оставляли свободное пространство на фланге. Комаров получил пас между линий и нанёс блестящий обводящий удар в дальний верхний угол. Красиво забил 20-летний вингер!

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Гончаренко пытался вернуть своей команде энергию заменами, но вдохновлённый голом «Ростов» контролировал игру. Единственный провал гостей на этом отрезке – пропуск быстрой атаки хозяев, которая завершилась выходом свежего Дмитриева один на один. Но вингер пробил в штангу. Ростовчанам повезло и в этом эпизоде, и на собственном стандарте за 20 минут до конца, когда после классной подачи того же Комарова с углового ошибку на выходе совершил голкипер Мамин. Терентьев переправил мяч в сетку ворот «Урала».

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Второй тайм «Ростов» выиграл по всем статьям. Поразительно – таким-то составом! Первый угловой в матче «Урал» заработал только в самой концовке, когда у команды Карпина их было уже семь. По ударам в эти 45+ минут ростовчане намного превзошли екатеринбуржцев – 11:4 (в створ – 4:1). Последний шанс отыграться команде Гончаренко выпал в компенсированное время, но «Ростов» спас зимний новичок-защитник Эль-Аскалани: египтянин заблокировал мяч, летевший в сетку после удара Ишкова. После этого Комличенко забил третий гол, закончивший битву.

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Ещё раз ошибся голкипер Мамин, которого нападающий здорово накрыл прессингом.