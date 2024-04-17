Атака «Динамо» перевесила фейлы в обороне. Даже Смолов прервал ужасную серию!

Личка приехал в Оренбург, переиграл бывшую команду и прошёл дальше в Кубке России.

«Динамо» после двух поражений в РПЛ может лишь мечтать о золоте. Но в Кубке бело-голубые продолжают борьбу за трофей. Да, в Пути регионов, однако шансы всё же неплохие. В полуфинале нижней сетки москвичей ожидал выезд в Оренбург. Команда Давида Деограсии выдала классный отрезок после рестарта РПЛ: 11 очков в пяти турах. Так что «Динамо» ждала непростая встреча.

Главный тренер бело-голубых Марцел Личка выпустил на игру с бывшим клубом смешанный состав. Шансы в старте получили, например, Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулёв, Фёдор Смолов, Александр Кутицкий, Даниил Фомин и Денис Макаров. «Оренбург» также прибег к ротации, ведь главная задача команды — сохранение места в РПЛ.

Но на старте игры хозяева показали, что победу просто так не отдадут. «Оренбург» мощно прижал «Динамо», не отдавая сопернику мяч. А на седьмой минуте судья Павел Кукуян принял спорное решение. Защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк в своей штрафной сзади атаковал форварда «Оренбурга» Химми Марина и сбил его. Но арбитр нарушения не увидел. Неоднозначно.

Хорошо, когда клуб обладает исполнителями высокого уровня. Тогда любой момент может превратиться в голевой. Так и произошло на 11-й минуте. Первая атака «Динамо» в матче сразу завершилась голом. Гладышев получил мяч, забрался в штрафную, отдал на ход Смолову, а тот в касание пробил в ближний угол ворот «Оренбурга». Первый гол Фёдора в 2024 году!

Празднование гола Фёдором Смоловым Фото: t.me/fcdynamo

После первого мяча во встрече менее интересно не стало. Игра выравнялась, команды обменивались хорошими атаками. На 16-й минуте полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани пробил головой в перекладину после подачи с правого фланга от Андрея Малых. Затем дальний удар нанёс вингер «Динамо» Денис Макаров — спас голкипер Андрей Ходанович. В концовке тайма воротам гостей снова угрожал Горбани, но после его удара головой москвичей спасли Антон Шунин и Роберто Фернандес. Первый тайм получился равным: «Оренбург» на свой гол точно наиграл, но и «Динамо» забило заслуженно.

Старт второго тайма можно назвать косплеем на первый. Снова «Оренбург» был активнее и опаснее в начале, но гол забило «Динамо». На 62-й минуте отличился вышедший на замену Тюкавин. Карраскаль (также появился со скамейки) поиздевался над защитой «Оренбурга» на левом фланге и закинул мяч во вратарскую, откуда Константин пробил головой. Тренерский гол Марцела Лички, выпустившего футболистов всего за пару минут до этого.

Но «Динамо» не умеет проводить встречи без нервяка. На 67-й минуте гости подарили гол «Оренбургу»: Джастин Куэро сделал скидку во вратарскую, однако получилось слабо. Проблема в том, что голкипер Шунин и защитник Фернандес не разобрались, кто должен забрать мяч. Их неразберихой воспользовался Горбани, сокративший отставание в счёте. Очередной эпичный провал от обороны «Динамо».

Фото: vk.com/fcorenburg

«Оренбург» почувствовал, что способен изменить ход игры. Деограсия сделал замены, а футболисты пошли вперёд. К несчастью для хозяев, атака «Динамо» сегодня была на кураже. Ошибку полузащитника «Оренбурга» Габриэля Флорентина подкараулил Даниил Фомин, перехвативший мяч и убежавший в штрафную «Оренбурга». Денис Макаров подоспел туда вслед за партнёром и нанёс удар по воротам Ходановича. 3:1 — оренбуржцев выключили из игры. А на 82-й минуте Карраскаль воспользовался ещё одной ошибкой «Оренбурга». Полуяхтов поскользнулся, колумбиец перехватил мяч, убежал от всех и поразил ворота гостей.

Хорхе Карраскаль Фото: t.me/fcdynamo

В концовке «Оренбург» огрызнулся, забив второй гол во встрече: Хорди Томпсон сместился с правого полуфланга в центр и нанёс точный удар в левый нижний угол ворот Шунина. Результативная вышла встреча!

«Оренбург» покинул Кубок России — 2023/2024, а «Динамо» идёт дальше. Бело-голубые ждут соперников по следующему этапу Пути регионов. Варианты: «Ростов», «Балтика» или «Спартак»/«Зенит».