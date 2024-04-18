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Бавария — Арсенал — 1:0, обзор матча, статистика, составы команд, 17 апреля 2024 года, Лига чемпионов, календарь

Такой «Арсенал» никогда не выиграл бы трофей. «Бавария» просто выкинула его из ЛЧ
Анатолий Романов
«Бавария» выкинула «Арсенал» из Лиги чемпионов
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Команда Тухеля идёт дальше, а «канониры» сильно разочаровали своей игрой.

«Бавария» вопреки многим прогнозам выбила «Арсенал» из Лиги чемпионов и вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» – «Реал».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Киммих – 63'    

У «Баварии» из-за кадровых проблем с фланговыми игроками левый край закрывала не самая ожидаемая связка Мазрауи – Геррейру. Португалец действовал в группе атаки вместе с Мусиалой, Зане и Кейном. При обороне этот квартет располагался достаточно узко, чтобы перекрывать все направления передач «канониров» через центр и полуфланги. «Арсенал» активно заполнял эти зоны, в том числе за счёт смещений левого защитника. Разве что в Мюнхене вышел не критикуемый часто экс-игрок «Уфы» Зинченко, а японец Томиясу.

Команда Микеля Артеты больше контролировала мяч, но с трудом находила свободное пространство. Соперники вообще при владении не рисковали – ничья в Лондоне не требовала ни от кого «взрывать» игру. Атаки «Баварии» на скорости поначалу выглядели опаснее. Например, Кейн своими первыми двумя касаниями в течение шести стартовых минут нанёс два удара. Англичанин был близок к тому, чтобы испортить настроение соотечественникам, вот только не попадал в цель. Ещё запомнился быстрый контрвыпад четыре в четыре – «Арсенал» спас от неприятностей подкат Уайта.

Мир был другим, когда «Бавария» в последний раз не становилась чемпионом Германии:
Каким был мир, когда «Бавария» в прошлый раз не брала Бундеслигу
Каким был мир, когда «Бавария» в прошлый раз не брала Бундеслигу

Во второй половине первого тайма и у ворот Нойера стало горячо. Однажды голкипер «Баварии», здорово вылетев из ворот, пусть и с риском, предотвратил потенциально голевой момент. А лучший шанс «Арсенала» за 45 минут, пожалуй, был у Мартинелли, который бил в касание с 12 метров. Но мяч нашёл лишь руки Нойера. Хороший отрезок принёс «канонирам» к перерыву почти двукратный перевес по передачам на чужой трети поля и по ударам (6:4, а в створ и из пределов штрафной – 3:1). Кейн же после яркого начала как-то растворился на поле.

Уже через минуту после начала второго тайма «Бавария» должна была забивать. Если до перерыва мюнхенцы не сделали ни одного точного кросса, то тут в первой же атаке Киммих вырезал подачу на Горецку, а полузащитник свободно пробил головой. «Арсеналу» невероятно повезло – мяч остановила перекладина. Потом «Бавария» несколько раз выходила из-под прессинга «канониров» за счёт чудесной игры ногами Нойера. Один из таких эпизодов едва не завершился автоголом Салиба, когда команда Томаса Тухеля провела быстрый контрвыпад.

В общем, по тому, как складывалась игра в эти минуты, скорее «Бавария» забила бы, чем «Арсенал». Так и получилось. На исходе часа матча мюнхенцы провели широкую атаку, Геррейру подал в центр штрафной, а защитники «Арсенала», сконцентрировавшись на мяче и Кейне, прозевали врывание правого защитника Киммиха из глубины. Мартинелли упустил своего оппонента по флангу – Йозуа даже прыжок не потребовался, чтобы точно пробить головой.

«Арсенал», пропустив гол, выглядел растерянным. Не мог вернуть себе мяч, не справлялся со скоростью «Баварии». Мало чем напоминал претендента на чемпионство в Англии. Перед тем как «канониры» заработали свой первый угловой в матче, команда Артеты проигрывала по этой статистике стандартов – 0:7!

«Бавария» же играла настолько уверенно, словно она только что выиграла чемпионский титул в Бундеслиге. Во втором тайме команда Тухеля перебила «Арсенал» почти в четыре раза – 11:3 (в створ – 2:0, из штрафной – 9:3). У лондонцев не получился даже внятный финальный штурм. Более-менее опасный момент был у Эдегора, но он не забил, а судья, к негодованию капитана, отнял у «канониров» заслуженный угловой. Всё было в этот вечер против «Арсенала».

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