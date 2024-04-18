Такой «Арсенал» никогда не выиграл бы трофей. «Бавария» просто выкинула его из ЛЧ

«Бавария» вопреки многим прогнозам выбила «Арсенал» из Лиги чемпионов и вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» – «Реал».

У «Баварии» из-за кадровых проблем с фланговыми игроками левый край закрывала не самая ожидаемая связка Мазрауи – Геррейру. Португалец действовал в группе атаки вместе с Мусиалой, Зане и Кейном. При обороне этот квартет располагался достаточно узко, чтобы перекрывать все направления передач «канониров» через центр и полуфланги. «Арсенал» активно заполнял эти зоны, в том числе за счёт смещений левого защитника. Разве что в Мюнхене вышел не критикуемый часто экс-игрок «Уфы» Зинченко, а японец Томиясу.

Команда Микеля Артеты больше контролировала мяч, но с трудом находила свободное пространство. Соперники вообще при владении не рисковали – ничья в Лондоне не требовала ни от кого «взрывать» игру. Атаки «Баварии» на скорости поначалу выглядели опаснее. Например, Кейн своими первыми двумя касаниями в течение шести стартовых минут нанёс два удара. Англичанин был близок к тому, чтобы испортить настроение соотечественникам, вот только не попадал в цель. Ещё запомнился быстрый контрвыпад четыре в четыре – «Арсенал» спас от неприятностей подкат Уайта.

Во второй половине первого тайма и у ворот Нойера стало горячо. Однажды голкипер «Баварии», здорово вылетев из ворот, пусть и с риском, предотвратил потенциально голевой момент. А лучший шанс «Арсенала» за 45 минут, пожалуй, был у Мартинелли, который бил в касание с 12 метров. Но мяч нашёл лишь руки Нойера. Хороший отрезок принёс «канонирам» к перерыву почти двукратный перевес по передачам на чужой трети поля и по ударам (6:4, а в створ и из пределов штрафной – 3:1). Кейн же после яркого начала как-то растворился на поле.

Уже через минуту после начала второго тайма «Бавария» должна была забивать. Если до перерыва мюнхенцы не сделали ни одного точного кросса, то тут в первой же атаке Киммих вырезал подачу на Горецку, а полузащитник свободно пробил головой. «Арсеналу» невероятно повезло – мяч остановила перекладина. Потом «Бавария» несколько раз выходила из-под прессинга «канониров» за счёт чудесной игры ногами Нойера. Один из таких эпизодов едва не завершился автоголом Салиба, когда команда Томаса Тухеля провела быстрый контрвыпад.

В общем, по тому, как складывалась игра в эти минуты, скорее «Бавария» забила бы, чем «Арсенал». Так и получилось. На исходе часа матча мюнхенцы провели широкую атаку, Геррейру подал в центр штрафной, а защитники «Арсенала», сконцентрировавшись на мяче и Кейне, прозевали врывание правого защитника Киммиха из глубины. Мартинелли упустил своего оппонента по флангу – Йозуа даже прыжок не потребовался, чтобы точно пробить головой.

«Арсенал», пропустив гол, выглядел растерянным. Не мог вернуть себе мяч, не справлялся со скоростью «Баварии». Мало чем напоминал претендента на чемпионство в Англии. Перед тем как «канониры» заработали свой первый угловой в матче, команда Артеты проигрывала по этой статистике стандартов – 0:7!

«Бавария» же играла настолько уверенно, словно она только что выиграла чемпионский титул в Бундеслиге. Во втором тайме команда Тухеля перебила «Арсенал» почти в четыре раза – 11:3 (в створ – 2:0, из штрафной – 9:3). У лондонцев не получился даже внятный финальный штурм. Более-менее опасный момент был у Эдегора, но он не забил, а судья, к негодованию капитана, отнял у «канониров» заслуженный угловой. Всё было в этот вечер против «Арсенала».