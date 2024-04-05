«Ваш футбол становится открытым для бразильцев». Интервью с легендарным Кафу

У нас было мало времени на интервью – Кафу торопился на премию РБ, ради которой и приехал в Москву. А ещё перед ним были разложены карточки, майки и мячи, которые требовалось подписать. Конечно, мы не успели задать легендарному бразильцу все вопросы, которые хотели. И всё же кое о чём успели расспросить.

— Вы могли бы сравнить Россию и Бразилию? Всё-таки много раз бывали в нашей стране.

— Сходство фантастическое. Два народа, которые наслаждаются жизнью. При этом в Бразилии адские пробки на дорогах, как и в России. В обеих странах люди влюблены в футбол. Я думаю, нас объединяют жизнерадостность и патриотизм.

— Вы дважды играли против сборной России. Помните эти матчи?

— Мы мало играли с Россией. Один раз было очень холодно, и, кажется, матч завершился со счётом 2:2. А потом был ещё один товарищеский матч в Бразилии. Кажется, 5:0 или 5:1 — что-то такое. Мы не так часто играли с Россией, и на вашем поле было тяжело. Дома нам было всё-таки попроще благодаря жаре.

— Тогда на стадионе «Динамо» вы были удалены во втором тайме, а во втором матче получили травму ещё до перерыва. Получается, один из самых сложных соперников для вас?

— Соперник, с которым не очень хочется встречаться, ха! А если серьёзно, то всегда получались большие матчи. Встречались редко, но такие игры были полны уважения друг к другу. Увы, у меня никак не получалось сыграть полный матч против России. Ну, может, на матчах звёзд получится наверстать.

— Помните, с кем из россиян вы играли в одной команде?

— В «Роме» с Дмитрием [Аленичевым]. Золотой мужик. Действительно приятный человек и профессионал. Я у него даже немного научился русскому.

Кафу в «Роме» Фото: Grazia Neri/Getty Images

— Аленичев рассказывал, что были необычные времена. Партнёр по команде Кандела мог бросить в тренера Земана свою мокрую одежду. Опытные игроки «Ромы» курили в хвосте автобуса. И никаких штрафов. Всё это тяжело представить в современном футболе.

— Игра развивается. Хотя в каких-то вещах и отстаёт. У европейского футбола свои требования. Под них необходимо адаптироваться. В том числе в повседневном быту, который может отразиться на поле. Каждую культуру важно учитывать. У России — своя, у Бразилии — своя, у Италии — своя. Такое необходимо уважать.

— Знаю, что вы с Аленичевым праздновали Новый год. Как ещё проводили время?

— Так сложилось, что каждый из нас попал в Италию из своей страны. Мы собирались в ресторане не только на Новый год, но и на Рождество и на другие праздники. Поддерживали друг друга, как могли. Особенно учитывая, что наши семьи находились далеко.

— Вы играли у Капелло в «Роме» около 25 лет назад. Когда сейчас на него смотрите, видите того же тренера?

— Я уже не тренируюсь у Капелло. Мне тяжело его сравнивать с тем, каким он был 25 лет назад. Могу сказать, что он остался тем же человеком, тем же отцом, тем же другом. А вот как тренер — просто не представляю.

«В чемпионате мира с 48 сборными есть смысл»

— Вы ещё играете в футбол с друзьями?

— Бегаю предостаточно. Благотворительные матчи, Кубки звёзд, корпоративы. Я всегда представляю футбол по всему миру.

— Если что, я знаю нескольких директоров клубов РПЛ. Правые защитники много кому нужны.

— Ха! Ну как знать. Нужно будет только потренироваться побольше. Всё-таки мне уже 53 года. Молодые вокруг меня летают на скорости. Наверное, всё-таки лучше оставить им профессиональный футбол, а я постою в углу.

— Что происходит со сборной Бразилии? Результаты в последние годы не очень.

— Вообще, у мирового футбола такая тенденция — всё трансформируется. Бразилия прошла через ужасный период. Результата не было. Поменялось три тренера. Сейчас командой руководит Доривал. В первых двух матчах он одержал две важные победы. Думаю, наш футбол сейчас вступает в новую эпоху. Бразилия ещё будет сверкать своими результатами.

— За вами остаётся рекорд по количеству матчей в составе сборной Бразилии — 146. У Неймара сейчас 126. Думаете, он превзойдёт вас?

— Рекорды ведь для того и существуют, чтобы их побили. В какой-то момент тот или иной футболист обойдёт.

Неймар в сборной Бразилии Фото: Pedro Vilela/Getty Images

— Но вы думаете, это будет Неймар или кто-то другой? А то у него постоянно травмы.

— Мы этого не знаем. Непонятно даже, поедет ли он на Кубок Америки этим летом. Я надеюсь, что Неймар продолжит выступать за сборную. Он важен для всего мирового футбола. Просто гранёный талант.

— Как вы думаете, он поедет на следующий чемпионат мира?

— Впереди ещё много времени, а он часто страдает из-за травм. Нужно сначала восстановиться, чтобы понять по мундиалю. Это такой игрок, который нужен любой команде.

— Вы как человек, выигравший два чемпионата мира, считаете, что есть смысл в расширении турнира до 48 команд?

— Смысл есть. Судя по данным ФИФА, которые я видел, расписание матчей несильно поменяется при 48 сборных. Период проведения турнира тот же, и количество игр почти такое же.

— ФИФА иногда приводит данные, по которым проводить ЧМ нужно каждые два года. Это разве не странная затея?

— Лично я не согласен с проведением чемпионата мира каждые два года. Теряются его блеск, его ожидание. Ты четыре года планируешь, как это будет, какая у тебя команда. Считаю, что сейчас по времени идеально. Так ты можешь по-настоящему насладиться званием чемпиона мира. Если будет каждые два года, это уже не то.

«Дани Алвес отвечает перед законом, но никогда не перестанет быть моим другом»

— Как вы считаете, насколько логично, что Россия отстранена от чемпионата мира?

— Это решение ФИФА. Так решили наказать страну. Я считаю, что Россия должна отстаивать своё право выступать в отборе чемпионата мира.

— В последние годы бразильские футболисты стали больше или меньше стремиться в чемпионат России? За эти два года с легионерами стало тяжелее. Вы же наверняка замечаете, что говорят бразильские футболисты.

— Желание приезжать есть. В России всегда хорошо относились к бразильцам, включая футболистов. Футбол в России с каждым годом развивается, становится более открытым для нас. Я не знаю ни одного бразильского футболиста, который плохо отозвался бы о России. Такое невозможно. Все говорили позитивные вещи о стране, футболе и народе.

— Из двух победных чемпионатов мира какой был важнее?

— Чемпионаты мира вообще всегда тяжело выигрывать. Не бывает лёгкого турнира.

— Безусловно.

— Тяжело было выиграть и в 1994-м в финале с итальянцами по пенальти, и в 2002-м победить немцев. И в финале 1998 года было сложно, когда уступили французам. Нет такого, что какой-то турнир оказался легче. Тут ведь даже недостаточно быть лучше соперника. Иногда Бразилия превосходит по игре, но уступает.

— А в плане эмоций можно ли сравнить две победы на чемпионатах мира?

— Лично я для себя больше выделяю 2002 год. Я был капитаном, и у меня была возможность поднять кубок — продемонстрировать счастье стране. Так что конкретно для меня важнее чемпионство в 2002-м.

Кафу поднимает трофей ЧМ Фото: Tim De Waele/Getty Images

— Что происходит с человеком на следующий день после победы на чемпионате мира? Как вас встречали на улицах в Бразилии?

— Ощущения невероятные. Быть чемпионом мира — лучшее чувство в жизни.

— Сейчас появилось много новостей, что у вас есть финансовые проблемы и долги. Что является правдой из того, что пишут?

— Нет, ничего особенного. Стандартные проблемы, с которыми сталкивается каждый.

— То есть там ничего серьёзного?

— Обычные вещи. Всё нормально.

— Могли бы рассказать о вашем отношении к Дани Алвесу после его проблем? Вы же знакомы?

— Знаю его, конечно. Мы весьма близки. Вообще, я привык говорить, что на каждое действие есть реакция. Мы должны быть ответственными за наши поступки. Дани Алвес отвечает перед законом за то, что сделал. При этом он никогда не перестанет быть моим другом, вне зависимости от того, что он совершил или не совершил.

— Вы обсуждали с ним эту тему?

— Нет, у нас не было возможности. В этот период ни у кого не было с ним связи.

— Могли бы вы назвать пятёрку лучших правых защитников? Речь про современный футбол.

— Ох, я всегда о ком-то забываю. Уолкер очень хорош. Карвахаль тоже. Хакими. Трент Александер-Арнольд. Ну и Рафинья.

— Рафинья всё-таки ближе к атаке, разве нет?

— Он вполне латераль. Пускай будет он.