Почему Браим Диас бросил Гвардиолу и «Сити»

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Встречи мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» — новая классика Лиги чемпионов. 9 апреля команды выдали великий первый четвертьфинал в Испании, завершившийся со счётом 3:3. Сегодня, 17 апреля, клубы проведут ответный матч. Один из тех, кто наверняка появится на поле — Браим Диас. Испанец получил футбольное образование в академии «Сити», а сейчас становится лидером в Мадриде. Рассказываем, почему Диас не задержался в АПЛ.

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В 2010-м Браим в возрасте 10 лет оказался в молодёжной академии «Малаги», команды из его родного города. Но уже через три года его выкупил «Манчестер Сити». Хотя Диас мог оказаться в «Барселоне». В 2011 году Браима уже представили главной команде каталонцев, Хосеп Гвардиола показывал мальчику «Камп Ноу» в компании Давида Вильи и Андреса Иньесты. А отец Браима подписал секретный контракт с «Барселоной». Но вице-президент «Малаги» пообещал Диасу контракт с зарплатой в € 100 тысяч в год, дом в крутом районе города и место в основе главной команды к 16-летию. Отец юниора получил работу, также четырём сёстрам Браима оплатили обучение в частной школе.

Юную звезду и его семью уговорили остаться. Спустя год «Барса» вернулась, но «Малага» запросила € 300 тысяч сразу + € 4,5 млн бонусами. Диас снова остался в родной команде. А вот «Манчестер Сити» в 2013-м согласился на эти условия и забрал таланта к себе.

Браим Диас Фото: «Малага»

Чем же Диас так привлекал грандов? Браим играл успешно на всех позициях в атаке (как в центре, так и на обоих флангах), выделялся техникой, дриблингом и умением отдать пас любой сложности. Важное качество как для «Барсы», так и для «Сити» — способность быстро думать, менять ритм, ощущать пространство и время на поле.

А ещё Диас — амбидекстр (круто владеет обеими ногами). В Манчестере Браим стал главным талантом академии. Он затмевал даже Джейдона Санчо и Фила Фодена. Юный вингер разрывал соперников непредсказуемым дриблингом. «В АПЛ его можно сравнить с Азаром, но манерой дриблинга Браим напоминает Месси. Кроме того, он немного похож на Давида Сильву», — отмечал Эдвард Фрэнсис, партнёр Диаса по молодёжке «Манчестер Сити».

Хосеп Гвардиола и Браим Диас Фото: PA Images via Getty Images

Браим дебютировал за основную команду «горожан» в 17 лет. Наконец-то Гвардиола поработал с Диасом! В сентябре 2016-го года полузащитник появился в концовке встречи третьего раунда Кубка английской лиги с «Суонси» (2:1). В сезоне-2017/2018 испанец провёл уже 10 матчей, а в ноябре 2018-го оформил единственный дубль в Англии. Диас забил два мяча «Фулхэму» в четвёртом раунде Кубка лиги (2:0).

Однако Браиму не нравилось, что к 19 годам он так и не стал важным игроком основы «Манчестер Сити». Руководство рассчитывало на испанца, продвигая его в СМИ, но в главной команде была слишком высокая конкуренция. На позициях Диаса могли выйти Кевин Де Брёйне, Давид Сильва, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Александр Зинченко, Фил Фоден, Рияд Марез, Лерой Зане и Рахим Стерлинг. Как тут стать основным?

«Молодёжи сложно заиграть в топ-клубе, но Браим доказывает свой уровень, — говорил Гвардиола. — На тренировках он невероятен. Мы все высоко ценим его. Всё просто — он нам нужен. «Манчестер Сити» заинтересован в продлении контракта с Диасом на четыре-пять лет. Мы сделаем всё, чтобы он остался, но решение всё равно будет принимать Браим. Если Диас не хочет играть за эту команду, ему стоит уйти. Подобное случается. От нас в этой ситуации мало что зависит. Возможно, настало время поменять команду».

Недовольный своим игровым временем Диас выбрал уйти из «Манчестер Сити». Подсуетился «Реал» — и заплатил за Браима € 17 млн. Солидная сумма за игрока, на счету которого всего 15 игр на взрослом уровне. Диас был в восторге от перехода: «Это самый важный день в моей жизни, ведь я перешёл в клуб, за который мечтал выступать с самого детства. Когда я решил покинуть «Манчестер Сити», у меня было три варианта: первый — перейти в «Реал», второй — перейти в «Реал» и третий — перейти в «Реал». Я не хотел играть где-либо ещё, невозможно найти клуб лучше».

Браим Диас Фото: Federico Titone/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Не скрывал радости и президент мадридцев Флорентино Перес: «К нам перешёл игрок, обладающий тем талантом и теми ценностями, что могут сделать его очень важным для «Реала». Мы рады приветствовать Диаса. Это качественный игрок, способный демонстрировать волшебство на поле, а также большая личность, мечтающая побеждать с этим клубом».

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «В ситуации с Браимом мы делали всё то же самое, что и с Филом Фоденом и Джейдоном Санчо. Это важные игроки. Мы сделали всё возможное. Единственным, кто решил остаться в клубе, был Фил. Мы желаем Браиму всего наилучшего. Конечно, переход в «Реал» — не самый плохой вариант продолжения карьеры. Надеюсь, он получит столько игрового времени, сколько захочет. Желаю ему всего хорошего, он отличный парень».

За полтора сезона после трансфера Диас также не стал главной звездой «Реала», проведя всего 21 игру. Хотя в сезоне-2019/2020 Браим выиграл чемпионат Испании с мадридцами. А после — три сезона в аренде в «Милане» и золото Серии А в 2022-м. Сейчас 24-летний Браим зажигает в «Реале», на его счету девять голов и пять ассистов в 36 встречах.

Сегодня Диас возвращается на «Этихад». Есть шанс выбить бывший клуб из Лиги чемпионов, приблизившись к первому в карьере евротрофею.

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