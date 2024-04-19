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Как выглядела бы таблица РПЛ, если бы клубы проводили один тайм, 60 минут, Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо, Краснодар, Локо

ЦСКА — второй, «Спартак» — недалеко от стыков. Таблица РПЛ, если бы клубы играли по тайму
Никита Паглазов
Таблица РПЛ, если бы клубы играли по тайму
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«Динамо» не отказалось бы от идеи сократить матчи до 60 минут.

До финиша Российской Премьер-Лиги остаётся всего семь туров. Сформировался список команд, претендующих на титул и медали, а также определились те, кто рискует вылететь в Первую лигу. А как изменилось бы положение клубов, если бы матчи ограничивались только одним таймом или продолжались всего 60 минут? Изучаем необычные таблицы РПЛ!

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Таблица РПЛ за первый тайм

Таблица РПЛ за первый тайм

Фото: «Чемпионат»

Выводы:

  1. «Зенит» – топ. Петербуржцы занимают первое место, проводя первый тайм лучше других клубов РПЛ.
  2. ЦСКА часто упускает очки во втором тайме, а вот если бы игры заканчивались после 45 минут, армейцы шли на втором месте.
  3. «Локомотив» борется за бронзу, но если бы встречи ограничивались первым таймом, то команда находилась бы рядом с зоной стыков.
  4. «Оренбург» испытывает большие проблемы в первые 45 минут. Команда Давида Деограсии всего лишь раз уходила на перерыв, ведя в счёте.
  5. Кардинальных изменений в сравнении с реальной таблицей нет.
Футболисты «Зенита»

Футболисты «Зенита»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Таблица РПЛ (час игры)

Таблица РПЛ (час игры)

Фото: «Чемпионат»

Выводы:

  1. «Динамо» – лидер РПЛ! Если бы матчи длились 60 минут.
  2. «Локомотиву» снова плохо. Красно-зелёные борются за медали благодаря частым камбэкам. А в таблице, где учитывается отрезок с 60-й минуты до конца матча, «Локо» – лидер (44 очка).
  3. Все команды, борющиеся за выживание, логично находятся во второй половине.
  4. «Ростов» после успешного рестарта РПЛ включился в борьбу за топ-5. А в таблице выше уже находится в пятёрке сильнейших.
  5. «Краснодар» вряд ли бы боролся за золото, если бы игры продолжались по 60 минут.
Футболисты «Динамо»

Футболисты «Динамо»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Таблица РПЛ за второй тайм

Таблица РПЛ за второй тайм

Фото: «Чемпионат»

Выводы:

  1. «Зенит» лидирует как в таблице первого, так и второго таймов.
  2. «Оренбург» круто выходит после перерыва! Мощный контраст с первой таблицей.
  3. «Спартак» находится в одном очке от зоны стыков.
  4. «Сочи» располагается на девятом месте, хотя занимает последнюю, 16-ю строчку в общей таблице РПЛ. Южане преображаются во вторых таймах.
  5. «Динамо» замыкает первую восьмёрку. Бело-голубые не задумывались бы о медалях.

Что удивило вас в этих таблицах? Какие ещё интересные тенденции стоить отметить? Делитесь мнением в комментариях!

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