ЦСКА — второй, «Спартак» — недалеко от стыков. Таблица РПЛ, если бы клубы играли по тайму

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«Динамо» не отказалось бы от идеи сократить матчи до 60 минут.