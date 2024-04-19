ЦСКА — второй, «Спартак» — недалеко от стыков. Таблица РПЛ, если бы клубы играли по тайму

До финиша Российской Премьер-Лиги остаётся всего семь туров. Сформировался список команд, претендующих на титул и медали, а также определились те, кто рискует вылететь в Первую лигу. А как изменилось бы положение клубов, если бы матчи ограничивались только одним таймом или продолжались всего 60 минут? Изучаем необычные таблицы РПЛ!
Таблица РПЛ за первый тайм
Фото: «Чемпионат»
Выводы:
- «Зенит» – топ. Петербуржцы занимают первое место, проводя первый тайм лучше других клубов РПЛ.
- ЦСКА часто упускает очки во втором тайме, а вот если бы игры заканчивались после 45 минут, армейцы шли на втором месте.
- «Локомотив» борется за бронзу, но если бы встречи ограничивались первым таймом, то команда находилась бы рядом с зоной стыков.
- «Оренбург» испытывает большие проблемы в первые 45 минут. Команда Давида Деограсии всего лишь раз уходила на перерыв, ведя в счёте.
- Кардинальных изменений в сравнении с реальной таблицей нет.
Футболисты «Зенита»
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Таблица РПЛ (час игры)
Фото: «Чемпионат»
Выводы:
- «Динамо» – лидер РПЛ! Если бы матчи длились 60 минут.
- «Локомотиву» снова плохо. Красно-зелёные борются за медали благодаря частым камбэкам. А в таблице, где учитывается отрезок с 60-й минуты до конца матча, «Локо» – лидер (44 очка).
- Все команды, борющиеся за выживание, логично находятся во второй половине.
- «Ростов» после успешного рестарта РПЛ включился в борьбу за топ-5. А в таблице выше уже находится в пятёрке сильнейших.
- «Краснодар» вряд ли бы боролся за золото, если бы игры продолжались по 60 минут.
Футболисты «Динамо»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Таблица РПЛ за второй тайм
Фото: «Чемпионат»
Выводы:
- «Зенит» лидирует как в таблице первого, так и второго таймов.
- «Оренбург» круто выходит после перерыва! Мощный контраст с первой таблицей.
- «Спартак» находится в одном очке от зоны стыков.
- «Сочи» располагается на девятом месте, хотя занимает последнюю, 16-ю строчку в общей таблице РПЛ. Южане преображаются во вторых таймах.
- «Динамо» замыкает первую восьмёрку. Бело-голубые не задумывались бы о медалях.
Что удивило вас в этих таблицах? Какие ещё интересные тенденции стоить отметить? Делитесь мнением в комментариях!