«Краснодар» заслуживает титул. А команда — нет

Вы ведь помните «Кубань». И как ещё 15 лет назад старенький стадион в центре города собирал аншлаги, общественность с неприязнью относилась к появлению другого клуба, который потом якобы всё монополизировал. Пришёл богатей, скупил игроков, построил стадион и похоронил то, что в городе по-настоящему любили. Когда коллеги постарше рассказывали мне об этом, я сочувственно соглашался. Ведь не круто, когда коммерция побеждает. Возможно, это национальная черта – становиться на сторону тех, кто беднее. Кого обделили. И вот «Кубань» все эти годы примеряла на себя образ жертвы.

«Кубань» показывала, что её не сломать, ведь, согласно девизу одной медиафутбольной команды, она и так сломлена. И болталась в низших лигах. Сейчас я заехал на стадион «Кубани». И точно понял: даже находиться рядом с таким местом, не говоря уже о том, что в него заходить, мне не хочется. И пока коллеги постарше уже готовятся писать раздражённые комментарии, завершу мысль: в Краснодаре давно один клуб. А второй просто числится. И именно «Краснодар» за последние 10 лет очень полюбили – в том числе и те, кто раньше твердил про монополию.

Вы же знаете про парк. Уже исписана куча страниц и снято столько же сюжетов. Проект Сергея Галицкого – парк Сергея Галицкого. Так получилось, что приезжал на это место около 10 лет назад. Ещё совсем юным. С того момента не был – только читал или видел фотографии. С этим однообразным восхищением. Слегка бесило. Парк и парк – таких разве мало? Да полно. Потом приехал. Походил. И теперь я понимаю, почему все пищат от восторга.

Парк Сергея Галицкого Фото: «Чемпионат»

Пришёл за четыре часа до матча и был удивлён. Знаете, какой сейчас любимый досуг у части краснодарцев? Прибыть на прогулку в этот самый парк с детьми, обойти все его бесконечные и меняющиеся локации, а потом – на стадион. Наверняка думаете, что преувеличиваю. Но нет. Когда я увидел одну семью с шарфами «Краснодара» – пропустил. Потом вторая, третья – к некоторым стал подходить с вопросом. В духе – «Неужели потом на футбол?». Почти все утвердительно кивали. И я понял: это же действительно классная социальная задумка. Красивейшая локация, бонусом к которой идёт футбольная арена. Некоторые клубы созывают бесконечные совещания с посылом «Как привлечь семейную аудиторию». Парк, ребята. Он ведь реально решает.

Любимый досуг у части краснодарцев — прийти на прогулку в парк, а потом — на стадион Фото: «Чемпионат»

Даже если вашим детям плевать на футбол, они с большим удовольствием побегают по пирамиде, поднимутся в амфитеатр, так ещё и в знаменитый кластер от друзей из Японии. Парк внутри парка с ограниченным количеством людей к посещению. И даже там – большие очереди. Тоже в краснодарских шарфах. Ты можешь не очень хотеть на футбол, но погулять по классному месту и совместить это с игрой – почему нет. У «Краснодара» есть привилегия завлекать этим аудиторию. У большинства других клубов – нет. А у стадиона «Кубани» – лишь всем знакомые и уже мало кому интересные пропитанные историей трибуны.

Стадион «Кубани» (слева) и стадион «Краснодара» Фото: pfckuban.ru/РИА Новости

Ещё один любимый миф – «Краснодар» интересен только молодёжи и туристам. Потом захожу на территорию стадиона, прохожу к стилобату и вижу много мужчин и женщин уже почтенного возраста в атрибутике клуба. Почти уверен: эти самые мужчины 20-30 лет гоняли на «Кубань». Но сейчас, закуривая сигарету, с куда бо́льшим интересом рассуждают о «Краснодаре», который какой уже год обитает в верхней части таблицы.

Практически каждый человек выберет комфорт. Поход на стадион «Краснодара» сейчас – это в том числе про это. Тебе тупо удобно сидеть у нового и красивого стадиона, обсуждая с друзьями клуб с амбициями. Да, у него немало проблем, в том числе самодурство владельца в кадровых вопросах, но одно не отнять: Галицкий реально прокачал эту локацию, чтобы люди чувствовали себя классно. А уж спортивные и все прочие вопросы пока оставьте ему.

А слышали бы вы, как за «Краснодар» болеют внутри. Не уверен, что это попало в кадр, но такой поддержки я не видел ни в Питере, ни в Москве. Поверьте, есть с чем сравнивать. Словно закончилась эпоха Fan ID. Мощнейшие заряды, на которые реально реагировала команда. Многие отмечали, что в начале она была уж очень заведена. Вообще не удивлён – когда 80% из 35 тысяч реально встают со своих мест, поднимают вверх имеющуюся атрибутику и показывают, что им не всё равно – это заряжает.

Болельщики «Краснодара» на матче с «Зенитом» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Так что забудьте о мифе, что «Краснодар» в этом городе нужен только Галицкому. Я видел парней в футболках Шарля Каборе, Реми Кабелла и (уж этого точно не ожидал) – Игоря Пикущака. Представляете, какое наследие. И как много молодёжи, которая приходит не потому, что надо. А потому, что ей не всё равно.

Поверьте, это не романтизация. К этому вообще не склонен. Этот город действительно полюбил и принял «Краснодар». Другой вопрос, что сама команда пока не готова ответить на запрос публики.

Многие отметят первый тайм с «Зенитом». Гол, убедительная игра и огромная надежда, которая поддерживалась ровно до момента, пока один колумбиец в майке соперника не сделал пару обычных движений, после чего пробил в дальний угол. Потом то же самое осуществил бразилец. Не знаю, что это. Психология, неуверенность – Мурад Мусаев так гордился первым таймом в исполнении его команды, что словно вычёркивает второй. Где «Краснодара» по-футбольному не было. Можно ругать судей и всех остальных. Игроки, кстати, этим в основном и занимались. Но как-то мелковато для клуба, который хочет стать чемпионом.

Может, до этого просто пока не доросли?

Сергей Галицкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но уверен, что это обязательно случится. Всё должно прийти. Общественность к этому точно готова. Осталось добиться результата. Вопрос – когда это получится. Одну цель Галицкий осуществил – «Кубань» и правда по сути забыта. Но сколько ещё Сергею Николаевичу надо потратить, чтобы осуществить вторую – увидеть чемпионский кубок на своём стадионе.

Похоже, на этот вопрос не ответит и он сам.