Россиянин взял второе золото в Европе за два года! Брат Пруцева успешнее игрока «Спартака»

Если Данил Пруцев на виду у российских болельщиков, так как регулярно выходит в стартовом составе «Спартака», то за его братом Егором настолько внимательно следить не получается. 21-летний вингер с августа 2022 года выступает в Европе – в этом сезоне арендован словенским «Целе» у сербской «Црвены Звезды». Однако в последнее время Пруцев-младший активно напоминает о себе голами и голевыми передачами: молодой российский легионер совершил восемь результативных действий за два месяца с середины февраля по конец апреля.

Пруцев уезжал в Европу из «Сочи» – «Црвена Звезда» заплатила за российского вингера € 900 тыс., по данным Transfermarkt. В составе команды из Белграда наш легионер в прошлом сезоне стал чемпионом и завоевал Кубок Сербии. Однако играл мало: принял участие всего в 11 матчах (в основе – четыре) и сделал только одну голевую передачу.

Чтобы иметь стабильную игровую практику, Пруцев отправился в Словению. «Целе» арендовал его на сезон. Уже осенью появилась информация об интересе к россиянину серьёзных европейских клубов. Как сообщал Calciomercato.it, Егор привлёк внимание «Ромы» и «Фейеноорда». Ещё одним претендентом на вингера называли «Удинезе». Очевидно, возможный трансфер мог бы ускорить тот факт, что в период выступлений за «Црвену Звезду» Пруцев получил сербский паспорт.

Братья Пруцевы Фото: Из личного архива Егора Пруцева

В декабре спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин рассказывал о карьере россиянина в интервью для «Чемпионата»: «У Пруцева в «Целе» всё супер, у него отличная пресса. Эксперты называют его лучшим игроком всего чемпионата, Егор выдал отличный полугодовой отрезок. В «Црвене Звезде» ему было тяжело, потому что они играют в схему, куда ему тяжело попасть. Мы точно будем серьёзно думать о том, чтобы выкупить его после аренды. Мы же надеемся выиграть чемпионат, попасть в Лигу чемпионов. Много европейских клубов проявляет интерес к Егору – он парень с дриблингом, даёт большой объём работы. Такие сразу привлекают внимание».

Пруцеву не хватало в Словении лишь красивой статистики, которая дополняла бы отзывы о нём. В 14 матчах до зимнего перерыва он набрал только 1+2. Ещё у Егора была одна голевая передача в матче Лиги конференций с «Маккаби» из Тель-Авива. Настоящий прорыв случился в 2024 году. Теперь и по цифрам россиянин превратился в звезду словенской лиги.

Результативная серия Пруцева началась с 20-го тура. Сначала россиянин забил гол в ворота «Муры», замкнув дальнюю штангу после стандарта. Это случилось при счёте 0:1, а гол Егора помог команде перевернуть матч и разгромить соперника (4:1). Затем через тур Пруцев отдал голевую передачу в матче с «Рогашкой». В следующих двух играх наш вингер отметился голом в ворота «Домжале», дослав мяч в сетку с линии вратарской после ошибки голкипера соперника, и голевым пасом во встрече с главным конкурентом «Целе» – действующим чемпионом «Олимпией». Та встреча завершилась вничью 1:1.

Ещё через тур Пруцев ассистировал в матче с «Радомлье», выведя один на один экс-игрока «Оренбурга» и «Крыльев Советов» Дениса Поповича. Потом был тур без результативных действий и вслед за этим – две успешные игры. Во встрече с «Мурой» россиянин стал автором голевой передачи: после дриблинга на левом фланге выкатил мяч к полукругу под удар. А в ворота «Браво» Егор забил победный гол. Причём классно решил эпизод: команда организовала контратаку, Пруцев получил мяч в левом полуфланге, протащил его в штрафную и пробил в нижний угол.

А в воскресенье Пруцев стал героем «золотого» матча «Целе». Его команда победила дома «Олимпию» со счётом 1:0 и завоевала чемпионский титул за три тура до финиша. «Целе» оторвался от своего главного преследователя на 12 очков. Россиянин забил победный гол на 59-й минуте потрясающим по красоте обводящим ударом из-за штрафной в дальнюю девятку. Это второй чемпионский титул «Целе» за всю историю, а Егор отрывается от своего брата Данила по количеству выигранных трофеев.

Егор Пруцев Фото: Личный архив Егора Пруцева

По статистике Sofascore, Пруцев – лидер «Целе» по количеству обводок (ровно 102, при 73% успеха в дриблинге) и выигранных единоборств (203), занимает второе место в команде по ударам в створ (24) и заработанным на себе фолам (27), кроме того, входит в тройку по общему количеству ударов (57). Только реализацию моментов нужно улучшать – она составляет всего 7%. Это должно прийти с опытом. По обводкам Егор четвёртый во всей лиге.

Чемпионат Словении может быть неплохим трамплином в более серьёзные лиги. Например, в РПЛ в разные годы оттуда приезжали Филип Уремович в «Рубин» и Яка Бийол в ЦСКА, а также лидеры сегодняшнего «Сочи» Ванья Дркушич и Мартин Крамарич. В прошлом сезоне в Словении на правах аренды много забивал Мирлинд Даку, превратившийся теперь в основного нападающего «Рубина» и игрока сборной Албании. Впрочем, Пруцев-младший, судя по всему, нацелен пока на карьеру в Европе, а не на возвращение в РПЛ.