Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Как провели уикенд российские футболисты за границей, апрель 2024 года, Захарян, Оздоев, Кузяев, Лодыгин, Пруцев, Онугха

Кузяев всё ближе к вылету, а Захарян — дальше от ЛЧ. Как прошёл уикенд россиян за границей
Никита Паглазов
Уикенд российских футболистов за границей
Аудио-версия:
Комментарии
Команда Оздоева проиграла важнейший матч в чемпионате Греции. Магомед останется без титула?

В прошедший уикенд несколько россиян вышли на поле в европейских лигах. Помог ли кто-то своим клубам победить? Рассказываем об успехах российских футболистов за границей.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 13'     1:1 Родригес – 29'    

Захарян всего один раз не выходил в основе «Реала Сосьедад» с середины февраля. Арсен оказался в старте и на встречу с «Хетафе». Баски не смогли увезти победу, сыграв вничью. Захарян провёл на поле 68 минут, не отметившись результативными действиями. Арсен совершил 26 касаний мяча, отдал 90% успешных передач, один раз пробил по воротам, а также совершил одну удачную попытку дриблинга.

В обороне Захарян провёл не лучший матч: ни одного выигранного верхового единоборства из трёх, пять потерь, два фола и дважды россиянина обвели. Sofascore поставила Арсену за игру оценку 6,6. «Реал Сосьедад» за шесть туров до финиша отстаёт от идущего четвёртым «Атлетико» на 10 очков. Лига чемпионов всё дальше.

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Вместо «Сосьедада» Захарян мог оказаться в «Челси». Почему сделка не состоялась:
Захарян рассказал, почему не перешёл в «Челси»

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Греция - Суперлига . Плей-офф чемпионов. 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Олимпиакос
Пирей
Окончен
2 : 1
ПАОК
Салоники
1:0 Кини – 27'     2:0 Мартинш – 61'     2:1 Антонио – 90+2'    

ПАОК в важнейшей встрече уступил в гостях «Олимпиакосу». Оздоев провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился. ПАОК уже на пять очков отстал от лидирующего АЕКа. Вернётся ли клуб в «золотую» гонку?

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Франция - Лига 1 . 30-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 1
Метц
Метц
0:1 Микаутадзе – 46'    

Полузащитник «Гавра» провёл на поле 68 минут во встрече с «Метцом». Кузяев отдал 77% точных пасов, одну ключевую передачу, выиграл три верховых единоборства (из семи). Также Далер восемь раз потерял мяч, совершил три фола и отметился одним отбором. Средний матч от 31-летнего россиянина. «Гавр» из-за поражения упал на 16-е место, пропустив вперёд как раз «Метц». Теперь клуб, за который выступает Кузяев, находится в зоне стыковых матчей. Поможет ли Далер выбраться «Гавру» из неприятного положения?

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: Zuma\TASS

Экс-партнёр Кузяева рассказал о хобби Далера во Франции:
Эксклюзив
Игрок «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об увлечениях Кузяева во Франции

Герман Онугха («Вайле», Дания)

Дания - Суперлига . Плей-офф за право остаться. 26-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Видовре
Окончен
2 : 1
Вайле
Вайле
1:0 Томсен – 20'     2:0 Томсен – 84'     2:1 Онугха – 90+6'    

Датский «Вайле» борется за спасение в Суперлиге. Команда попала во вторую шестёрку, борющуюся за право остаться в высшем дивизионе. В прошедшем туре «Вайле» уступил в гостях «Видовре». Российский форвард Герман Онугха забил гол на 90+6-й минуте, но это не спасло его команду от поражения. «Вайле» занимает пятое место (из шести) в таблице, находясь в зоне вылета. От спасительной четвёртой строчки – всего два очка.

Как сыграли другие россияне?

Бельгия - Лига Жюпиле . Плей-офф за право остаться. 33-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Шарлеруа
Шарлеруа
Окончен
1 : 0
Эйпен
Эйпен
1:0 Хейманс – 14'    

Защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин провёл все 90 минут во встрече с «Шарлеруа». Команда 27-летнего россиянина занимает третье место в группе команд, борющихся за выживание. От зоны стыков «Эйпен» отстаёт уже на пять очков. Филин отправится во второй бельгийский дивизион?

Греция - Суперлига . Плей-офф чемпионов. 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ламия
Ламия
Окончен
0 : 5
Панатинаикос
Афины
0:1 Вербич – 23'     0:2 Бакасетас – 44'     0:3 Иоаннидис – 54'     0:4 Бакасетас – 57'     0:5 Иоаннидис – 60'    

Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин провёл полный матч с «Ламией». Клуб россиянина одержал разгромную победу – 5:0. «Панатинаикос» борется за золото: отставание от лидирующего АЕКа – одно очко.

Юрий Лодыгин

Юрий Лодыгин

Фото: Zuma\TASS

Российский полузащитник «Целе» Егор Пруцев вышел в старте на игру с «Домжале». Но его команда потерпела домашнее поражение – 2:3. Однако «Целе» имеет серьёзный отрыв в таблице чемпионата Словении от «Олимпии». Команда Пруцева близка к титулу.

Россияне, не сыгравшие в выходные

Франция - Лига 1 . 30-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 18:05 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 2
Монако
Монако
0:1 Закария – 40'     0:2 Минамино – 48'    
Удаления: нет / Бен-Сегир – 90+1', Синго – 90+5'

Александр Головин выбыл до конца сезона из-за травмы лодыжки. «Монако» без россиянина одержал важную победу над «Брестом» и поднялся на второе место в Лиге 1.

Впереди у «Монако» ещё парочка непростых матчей:
Головин травмировался в самый важный момент сезона
Головин травмировался в самый важный момент сезона
Бельгия - Лига Жюпиле . Плей-офф за Лигу конференций. 34-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:15 МСК
Вестерло
Вестерло
Окончен
3 : 3
Стандард
Льеж
0:1 Канга – 22'     1:1 Фриган – 29'     2:1 Стассин – 49'     3:1 Йоу – 59'     3:2 Альсате – 78'     3:3 Лайфис – 90+4'    

Роман Нойштедтер остался в запасе «Вестерло» на встречу со «Стандардом».

Кипр - Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 34-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
АПОЭЛ
Никосия
Окончен
2 : 0
Арис
Лимасол
1:0 Шебак – 8'     2:0 Квилитая – 31'    
Удаления: нет / Сане – 71'

Александр Кокорин остался вне заявки «Ариса» на матч чемпионата Кипра с АПОЭЛом. Лимасольцы пропустили клуб из Никосии на первое место в таблице.

Италия - Серия B . Серия В. 34-й тур
20 апреля 2024, суббота. 17:15 МСК
Лекко
Лекко
Окончен
1 : 2
Венеция
Венеция
1:0 Buso – 22'     1:1 Похьянпало – 58'     1:2 Бузио – 60'    
Удаления: Celjak – 77' / нет

«Венеция» борется за попадание в Серию А. Но российский полузащитник Денис Черышев не помогает клубу. В нынешнем сезоне он провёл на поле всего 158 минут. Черышев остался в запасе и в матче с «Лекко».

Греция - Суперлига . Плей-офф чемпионов. 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арис
Салоники
Окончен
1 : 2
АЕК Афины
Афины
1:0 Морон – 38'     1:1 Сидибе – 49'     1:2 Амрабат – 84'    

Магомед-Шапи Сулейманов снова не попал в заявку греческого «Ариса». Его команда уступила дома лидеру чемпионата – АЕКу.

Италия - Серия А . 33-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Де Кетеларе – 44'     0:2 Туре – 72'     1:2 Мальдини – 89'    

«Аталанта» после прохода «Ливерпуля» в Лиге Европы обыграла в Серии А «Монцу». Но Алексей Миранчук на поле так и не вышел.

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Как Миранчук провёл игру с «Ливерпулем»:
«Аталанта» «съела» «Ливерпуль». Миранчук поучаствовал в исторической победе
«Аталанта» «съела» «Ливерпуль». Миранчук поучаствовал в исторической победе
Азербайджан - Премьер-лига . 31-й тур
20 апреля 2024, суббота. 15:30 МСК
Карабах
Агдам
Окончен
2 : 2
Габала
Габала
0:1 Ауашерия – 19'     1:1 Бензия – 66'     2:1 Зубир – 71'     2:2 Akakpo – 84'    

«Карабах» досрочно стал чемпионом Азербайджана. Поэтому основной голкипер клуба Андрей Лунёв не всегда попадает в состав. Россиянин остался на скамейке во встрече с «Габалой».

Азербайджан - Премьер-лига . 31-й тур
20 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК
Зиря
Зиря
Окончен
3 : 1
Нефтчи Б
Баку
0:1 Махмудов – 19'     1:1 Садыхов – 43'     2:1 Байрамов – 79'     3:1 Кулач – 84'    
Удаления: Нуриев – 67' / нет

«Нефтчи» сражается за место в топ-3 в чемпионате Азербайджана. В прошедшем туре команда из Баку уступила «Зире». Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов остался в запасе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android