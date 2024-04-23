Кузяев всё ближе к вылету, а Захарян — дальше от ЛЧ. Как прошёл уикенд россиян за границей

В прошедший уикенд несколько россиян вышли на поле в европейских лигах. Помог ли кто-то своим клубам победить? Рассказываем об успехах российских футболистов за границей.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Захарян всего один раз не выходил в основе «Реала Сосьедад» с середины февраля. Арсен оказался в старте и на встречу с «Хетафе». Баски не смогли увезти победу, сыграв вничью. Захарян провёл на поле 68 минут, не отметившись результативными действиями. Арсен совершил 26 касаний мяча, отдал 90% успешных передач, один раз пробил по воротам, а также совершил одну удачную попытку дриблинга.

В обороне Захарян провёл не лучший матч: ни одного выигранного верхового единоборства из трёх, пять потерь, два фола и дважды россиянина обвели. Sofascore поставила Арсену за игру оценку 6,6. «Реал Сосьедад» за шесть туров до финиша отстаёт от идущего четвёртым «Атлетико» на 10 очков. Лига чемпионов всё дальше.

Арсен Захарян Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

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Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

ПАОК в важнейшей встрече уступил в гостях «Олимпиакосу». Оздоев провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился. ПАОК уже на пять очков отстал от лидирующего АЕКа. Вернётся ли клуб в «золотую» гонку?

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Полузащитник «Гавра» провёл на поле 68 минут во встрече с «Метцом». Кузяев отдал 77% точных пасов, одну ключевую передачу, выиграл три верховых единоборства (из семи). Также Далер восемь раз потерял мяч, совершил три фола и отметился одним отбором. Средний матч от 31-летнего россиянина. «Гавр» из-за поражения упал на 16-е место, пропустив вперёд как раз «Метц». Теперь клуб, за который выступает Кузяев, находится в зоне стыковых матчей. Поможет ли Далер выбраться «Гавру» из неприятного положения?

Далер Кузяев Фото: Zuma\TASS

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Герман Онугха («Вайле», Дания)

Датский «Вайле» борется за спасение в Суперлиге. Команда попала во вторую шестёрку, борющуюся за право остаться в высшем дивизионе. В прошедшем туре «Вайле» уступил в гостях «Видовре». Российский форвард Герман Онугха забил гол на 90+6-й минуте, но это не спасло его команду от поражения. «Вайле» занимает пятое место (из шести) в таблице, находясь в зоне вылета. От спасительной четвёртой строчки – всего два очка.

Как сыграли другие россияне?

Защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин провёл все 90 минут во встрече с «Шарлеруа». Команда 27-летнего россиянина занимает третье место в группе команд, борющихся за выживание. От зоны стыков «Эйпен» отстаёт уже на пять очков. Филин отправится во второй бельгийский дивизион?

Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин провёл полный матч с «Ламией». Клуб россиянина одержал разгромную победу – 5:0. «Панатинаикос» борется за золото: отставание от лидирующего АЕКа – одно очко.

Юрий Лодыгин Фото: Zuma\TASS

Российский полузащитник «Целе» Егор Пруцев вышел в старте на игру с «Домжале». Но его команда потерпела домашнее поражение – 2:3. Однако «Целе» имеет серьёзный отрыв в таблице чемпионата Словении от «Олимпии». Команда Пруцева близка к титулу.

Россияне, не сыгравшие в выходные

Александр Головин выбыл до конца сезона из-за травмы лодыжки. «Монако» без россиянина одержал важную победу над «Брестом» и поднялся на второе место в Лиге 1.

Роман Нойштедтер остался в запасе «Вестерло» на встречу со «Стандардом».

Александр Кокорин остался вне заявки «Ариса» на матч чемпионата Кипра с АПОЭЛом. Лимасольцы пропустили клуб из Никосии на первое место в таблице.

«Венеция» борется за попадание в Серию А. Но российский полузащитник Денис Черышев не помогает клубу. В нынешнем сезоне он провёл на поле всего 158 минут. Черышев остался в запасе и в матче с «Лекко».

Магомед-Шапи Сулейманов снова не попал в заявку греческого «Ариса». Его команда уступила дома лидеру чемпионата – АЕКу.

«Аталанта» после прохода «Ливерпуля» в Лиге Европы обыграла в Серии А «Монцу». Но Алексей Миранчук на поле так и не вышел.

Алексей Миранчук Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

«Карабах» досрочно стал чемпионом Азербайджана. Поэтому основной голкипер клуба Андрей Лунёв не всегда попадает в состав. Россиянин остался на скамейке во встрече с «Габалой».

«Нефтчи» сражается за место в топ-3 в чемпионате Азербайджана. В прошедшем туре команда из Баку уступила «Зире». Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов остался в запасе.