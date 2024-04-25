«Это следующий тренер «Сити». Судьба золота АПЛ во многом зависит от преемника Гвардиолы

«Брайтон» стал одним из лучших в АПЛ среди нетопов: девятый в сезоне-2021/2022, шестой — в следующем. Выше «Тоттенхэма» и «Челси». Успехи «чаек» связаны в первую очередь с тренерской работой — Грэма Поттера и Роберто Де Дзерби. Но в нынешнем розыгрыше что-то пошло не так.

Поттер возглавил «чаек» весной 2019-го. И сделал из аутсайдера Премьер-лиги конфетку. Но осенью 2022-го пришёл богатый «Челси» и заманил Грэма к себе. Что сделал «Брайтон»? Нанял ещё более крутого тренера! При Де Дзерби клуб заиграл на невиданном уровне и впервые пробился в еврокубки — в Лигу Европы. Причём претендовал и на топ-4. И едва не пробился в финал Кубка Англии, уступив «МЮ» по пенальти.

Итальянец сразу поставил «Брайтону» бешеное владение. Даже с «Манчестер Сити» аутсайдер держал мяч чаще. «Они предлагают тип игры, к которому мы не привыкли. Влияние Де Дзерби на Англию будет огромным», — предполагал Хосеп Гвардиола. И оказался прав. Причём, помимо владения, «чайки» безупречно усвоили и контрпрессинг — получилась своеобразная помесь футбола Гвардиолы и Клоппа.

Вдобавок Де Дзерби ещё и отличный психолог. «Мы увидели, что всё работает так, как хочет Роберто. Благодаря тому, какой он человек. Благодаря родительским отношениям, которые он воссоздаёт с игроками. Я помню, как сказал ему, чтобы он дал мне знать, чего он хочет. Что готов объяснить товарищам по команде, почему они должны следовать за ним. И я это сделал: объяснил, что вначале будет сложно, но мы увидим результаты и у нас всё получится. Даже с учётом того, что он плохо говорил по-английски, а я не говорю по-итальянски, мы понимали друг друга, просто глядя в глаза», — говорил Адам Лаллана. И не обманул.

Адам Лаллана и Роберто Де Дзерби Фото: Michael Steele/Getty Images

«Де Дзерби ставит маленькие квадраты на поле, так что вы знаете: если у вас будет мяч в этой площади, где всего четыре квадрата по диагонали, то у каждого игрока будет лишь шесть вариантов для паса, это невероятно. Расстояния важны, как и положение вашего тела, интенсивность движения, первое касание. Всё важно. Он хочет добиться совершенства и превращает обычных игроков в звезд. Я на 100% уверен, что он станет великим. Я говорил ему об этом. Он будет тренировать лучшие команды мира и выиграет Лигу чемпионов», — раскрыл секреты итальянца Кевин-Принс Боатенг.

«Посмотрите, в какой футбол играют команды Аллегри и Де Дзерби. Как вы думаете, один хочет победить, а другой нет? Де Дзерби играет не ради эстетики, он играет на победу. Многие думают, что его стиль игры — лучший способ победить и что это так просто. Все хотят побеждать. Я никогда не встречал тренера либо игрока, кто не хотел бы выигрывать, или того, кто не хотел бы играть хорошо», — утверждал Гвардиола.

«Если вы, как и я, думаете, что Гвардиола лучший тренер в истории футбола за последние 30 лет, то вы можете себе представить, как я доволен. Я стал тренером благодаря Гвардиоле, потому что полюбил его «Барселону». Я много изучал его. Не хочу никого копировать, но я перенял многие идеи, когда начинал тренерскую карьеру. Пеп – номер один», – отвечал Де Дзерби.

Роберто Де Дзерби и Хосеп Гвардиола Фото: Mike Morese/Getty Images

А недавно Пеп и вовсе заявил, что видит итальянца своим преемником: «Моё восхищение Де Дзерби растёт с каждым сезоном. Роберто проделал и проделывает потрясающую работу во главе «Брайтона». Я уверен, что Роберто может тренировать любую команду. У меня нет никаких сомнений. Он может тренировать «Брайтон» и любую команду мира. Это следующий тренер «Манчестер Сити».

Оцените слова Филипа Джуричича: «Роберто показал нам, что мы можем играть против больших команд. Если вы играете против «Интера» с 70% владения, то это означает, что у вас в голове что-то изменилось. Вы играете против Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса, но ведёте игру. Это даёт большую уверенность. У нас были очень близкие отношения с Де Дзерби. Я вижу в нем второго отца».

А вот что про Де Дзерби сказал Юрген Клопп: «Мы все знаем, как трудно играть против «Брайтона». Роберто проделывает там невероятную работу, с ним «Брайтон» стал совершенно другой командой. Думаю, с тех пор как Роберто возглавил команду, «Брайтон» стал намного лучше. Когда он возглавил команду, мы понятия не имели, чего ожидать. Да, мы видели его футбол в предыдущем клубе, но не знали, как будет выглядеть его «Брайтон». Впечатляет то, как быстро он внедрил в команду свою философию, с тех пор всё стало только лучше. Его футбол – совершенно другой. Я бы не смог ставить такую игру, это противоречит моему характеру, однако это всё равно отличный футбол. Тренер требователен к игрокам, в команде есть четкое позиционирование, передачи отдаются в нужный момент. На это очень интересно смотреть, мне нравится наблюдать за ними, честно говоря.

Роберто – топ-тренер, у него действительно всё хорошо получается. Правда — «Брайтон» очень хорош, в удачный для себя день они могут обыграть любого соперника. А теперь хорошие новости: мы тоже можем это сделать».

В последнее время Де Дзерби сватают во все топ-клубы с вакантными местами: «Баварию», «Ливерпуль», «Барселону», «Милан». Но почему же именно сейчас, когда его «Брайтон» идёт на 11-м месте? «Чайки» не побеждают в четырёх матчах подряд. Ответ прост – как в фильме «О чём говорят мужчины». Потому что.

«Брайтон» – совсем не топ-клуб. Де Дзерби и так выжал из него максимум. Как и ранее из «Сассуоло». Да, в первый год при итальянце «Брайтон» был второй командой АПЛ по владению мячом после «Ман Сити» и третьей по результативности после того же «Сити» и «Арсенала». Но это же «Брайтон». Спад был неизбежен. Тем более после того как продали Санчеса, Мак Аллистера и Кайседо. Даже топ-клубы ловят спады из-за потери лидеров, что уж говорить про андердогов.

«Брайтон» продолжает гнуть свою линию и играть так, как привык. Недооценивать его нельзя. Особенно в матче с «Сити» – уж Гвардиола в футболе точно разбирается и понимает сложность соперника. Сегодня Пеп и Роберто вновь встретятся. Если хозяева выиграют – «Арсенал» по потерянным очкам будет опережать «Сити».