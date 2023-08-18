Откуда взялся Мойсес и почему за него отдали € 120 млн? Два с половиной года назад он стоил € 5 млн, а дебютировал в АПЛ вообще случайно.

У самого дорогого игрока «Челси» и АПЛ – один топ-сезон в карьере. В чём феномен Кайседо?

За два с половиной года «Брайтон» превратил Мойсеса Кайседо из игрока стоимостью € 5 млн в игрока стоимостью € 120 млн. Это рекордная сумма для футбола Великобритании – именно столько «Челси» вывалил за 21-летнего эквадорца после всего одного сезона на серьёзном уровне. Сделка стала гигантским триумфом скаутингового отдела «чаек». Но за кого лондонцы выложили столько денег?

Поиск дешёвых и перспективных игроков по всему миру, их развитие и последующая продажа с огромной прибылью – при условии, что цена и структура сделки подходят «Брайтону» – это часть ДНК клуба. Кайседо – ярчайший пример этой политики. Трансфер Мойсеса – третий по стоимости за всю историю футбола после переходов Неймара (€ 222 млн) и Килиана Мбаппе (€ 180 млн) в «ПСЖ». Но и это не всё: «чайки» получат процент от потенциальной продажи игрока в будущем.

Мойсес Кайседо Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Откуда взялся Мойсес Кайседо?

История парня – архетипичный сюжет трудно предсказуемого взлёта. Младший из 10 детей, Мойсес вырос в бедном районе Санто-Доминго, расположенном в 160 км к западу от столицы Эквадора — Кито. Его отец зарабатывал извозом пассажиров на рикше, мать иногда стирала одежду, чтобы принести в семью дополнительные деньги.

Иван Герра, местный футбольный тренер, живший неподалёку, оплачивал парню проезд на автобусе и питание. Благодаря этой поддержке в 13 лет Мойсес начал регулярно тренироваться в академии «Индепендьенте дель Валье» в пригороде столицы. Парень круто развивался и в 17 уже дебютировал за первую команду, став объектом внимания европейских команд.

За Кайседо следили «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Эвертон», «Милан», «РБ Лейпциг» и «Брюгге», но у «Брайтона» были свои преимущества – «чайки» давно наладили отношения с клубом эквадорца. Ещё один аргумент – грамотная работа с молодёжью и перспектива выступления в АПЛ.

Перед Мойсесом был пример Алексиса Мак Аллистера, будущего чемпиона мира. «Брайтон» подписал аргентинца в январе 2019-го в возрасте 20 лет. К моменту, когда Кайседо стал его партнёром по команде в конце январского трансферного окна 2021 года, Мак сыграл 18 матчей в АПЛ.

Мойсес Кайседо и Алексис Мак Аллистер в «Брайтоне» Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Сумма, которую «Брайтон» заплатил за 19-летнего Кайседо, составила около € 5 млн, а сделка включала процент от будущей продажи – «Индепендьенте дель Валье» получил 20% от суммы трансфера в «Челси» (около € 24 млн). Потенциал Мойсеса и его превосходное понимание игры были очевидны уже тогда.

С первых матчей во взрослом футболе за «Индепендьенте» Кайседо демонстрировал некоторые качества, свойственные его кумиру – Н'Голо Канте. Мойсес играл в схеме 4-1-4-1 на позиции глубинного хавбека, опускающегося между центральными защитниками, чтобы начать продвижение мяча. В других матчах он поднимался выше по центру.

В 18 лет Кайседо стал игроком сборной Эквадора. За три месяца до перехода в «Брайтон» тренер национальной команды Густаво Альфаро поручил ему персональную опеку Лионеля Месси в отборочном матче к ЧМ. Аргентина победила со счётом 1:0 благодаря голу Лео – но забить ему удалось только с пенальти.

Путь к основе «Брайтона»

Развитие Кайседо в «Брайтоне» под руководством Грэма Поттера шло медленно. Он впервые попал в заявку уже через девять дней после трансфера, просидев на скамейке матч пятого раунда Кубка Англии с «Лестером». Этот сценарий повторялся снова и снова, парню давали время на акклиматизацию в новой стране, клубе и культуре. Мойсесу пришлось подтянуть английский.

Мойсес Кайседо Фото: PA Images via Getty Images

Эквадорец не появлялся на поле до сезона-2021/2022. В двух стартовых матчах чемпионата Англии Кайседо оставался на лавке и дебютировал только в матче второго раунда Кубка лиги с «Кардиффом», клубом второго дивизиона. Мойсесу были нужны игровые минуты, поэтому «Брайтон» обратился к рынку аренды.

Найти подходящий клуб, играющий на приличном уровне и не слишком удалённый географически от базы «Брайтона» на южном побережье Англии, было непросто. The Athletic поговорил с Дэвидом Вейром – на тот момент техническим директором «чаек», отвечавшим за арендные сделки: «Сейчас в это сложно поверить, но в тот момент мы с трудом пристроили Мойсеса».

Мойсес Кайседо в «Беерсхоте» Фото: BSR Agency/Getty Images

В сентябре 2021-го парня отправили в антверпенский «Беерсхот». Вейр объяснил итоговый выбор: «Беерсхот» барахтался на дне лиги, существовала вероятность его вылета, но у нас не было большого количества вариантов. Это был важный опыт для него. Мойсесу было трудно снова жить вдали от дома: языковой барьер и всё, что с этим связано. Однако в итоге это помогло ему стать лучше как личности и как игроку».

За «Беерсхот» Кайседо сыграл 12 раз, отметившись голом и ассистом. Аренда была рассчитана на сезон, но в январе прошлого года футболиста вернули: «Брайтону» понадобилась подмена для Ива Биссума, уехавшего на Кубок африканских наций в составе сборной Мали. «Я регулярно выходил на поле, и это было важно. Я прокачал игровую форму, сохранил место в сборной, но футбол в Бельгии очень сильно отличается от Премьер-лиги. Там хороший уровень, но не такой интенсивный, как здесь», – Мойсес был рад игровой практике, однако сам подметил, что для регулярной игры в АПЛ ему ещё предстоит определённый путь.

Прошло много времени, прежде чем Поттер познакомил Кайседо с настоящими требованиями английской игры. Только в апреле после единственного выхода на замену в матче четвёртого раунда Кубка Англии с «Тоттенхэмом» (1:3) Мойсес получил возможность показать себя в АПЛ.

Случайный шанс и резкий взлёт

Поляк Якуб Модер порвал «кресты» в домашнем матче с «Норвичем» и освободил позицию в полузащите – чем Кайседо воспользовался сполна. Он дебютировал в лиге в матче с «Арсеналом» и принял участие в голевой атаке, благодаря которой «чайки» обыграли фаворита 2:1. Поттер похвалил парня.

Грэм Поттер главный тренер «Брайтона» – о дебюте Кайседо в АПЛ «Мойсес – молодой игрок с огромным потенциалом. Нет никаких сомнений, что он станет топом».



До конца позапрошлого сезона Кайседо провёл восемь матчей в чемпионате и помог «Брайтону» финишировать на девятом месте – на тот момент лучший результат в истории клуба. И это была только демоверсия перед розыгрышем-2022/2023, благодаря которому Мойсес стал одним из самых желанных игроков на рынке.

Яркие перформансы эквадорца в конце позапрошлой кампании убедили «Брайтон» продать Ива Биссума «Тоттенхэму». В начале сезона-2022/2023 Поттер поставил Кайседо в пару с Мак Аллистером – Мойсес поучаствовал в обоих голах клуба в матче открытия в гостях с «Манчестер Юнайтед».

В сентябре Поттер ушёл в «Челси», а его место занял Роберто Де Дзерби, но Кайседо остался игроком основы. Быстрый, подвижный и дерзкий хавбек с точным пасом и неиссякаемой энергией стал идеальным футболистом для игры от штрафной до штрафной. При этом сильнейшие качества Мойсеса – отборы и перехваты.

Экс-партнёр эквадорца Йоэл Велтман подсветил его сильную сторону, свойственную гораздо более опытным футболистам: «Мне нравится, что он заранее знает, где окажется мяч. Для полузащитника это очень важно».

Мойсес Кайседо в матче за сборную Эквадора Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кайседо пришлось пережить несколько непростых моментов. В ноябре после поражения от Сенегала на групповом этапе чемпионата мира Мойсес вылетел с турнира вместе со сборной Эквадора – не помог даже его гол. В январе 2023 года он сменил агента и открыто заявил о желании покинуть «Брайтон» после предложений от «Челси» и «Арсенала». Тогда лондонские клубы готовы были выложить за него € 60 млн и € 65 млн соответственно.

Позже в зимнее окно канониры улучшили предложение до € 75 млн, но «чайки» отказались отпустить игрока посреди сезона, чтобы не рисковать исторической квалификацией в еврокубки. Поведение Кайседо поставило под сомнение профессионализм молодого футболиста, но он смирился с ситуацией и продолжил выжигать опорную зону в матчах за «Брайтон».

В марте Мойсес подписал новый контракт до 2027 года – без фиксированного пункта выкупа и с возможностью продления ещё на год. На следующий день Кайседо оставил в тени полузащитника сборной Англии Деклана Райса – «Брайтон» разложил «Вест Хэм» 4:0, а эквадорец царил в центре поля.

Де Дзерби не мог нарадоваться, но понимал, что хавбек перерос клуб: «Когда у тебя есть такие парни, как Мойсес, ты всегда можешь их продать – ему 21 год, и он играет просто потрясающе. Я предпочёл бы, чтобы он остался со мной, но знаю политику клуба и чего хотят молодые игроки. Он стремится играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, бороться за титул».

Трансфер Райса в «Арсенал» за £ 105 млн с бонусами позволил «Брайтону» занять уверенную переговорную позицию: они оценили Кайседо как минимум не ниже англичанина. В 43 матчах в прошлом сезоне Мойзес отметился всего одним голом и одним ассистом, но эта статистика не даёт представления, каким монстром он стал.

Наиболее впечатляющими в концовке прошлого сезона были его выступления на позиции правого защитника в домашних матчах с «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Арсеналом» (3:0), когда на кону стояли европейские амбиции «Брайтона». Де Дзерби объяснил: «Кайседо может играть везде. Он топ, абсолютный топ».

Параллели с Райсом неизбежны не только из-за стоимости: как и Деклан, Кайседо в основном располагается в опорной зоне, но эффективно продвигает мяч и способен сыграть выше. Как на Мойсесе скажется статус самого дорогого игрока Англии – покажет только время, и ему ещё только предстоит оправдать огромный ценник. Мало кто готов будет согласиться, что за футболиста с одним качественным сезоном рационально вываливать такую сумму. Но «Челси» получил одного из самых перспективных футболистов планеты – с этим поспорить уже сложнее.