«Урал» собрался вылетать?

«Урал» и «Ростов» провели второй матч за неделю. Донская команда обыграла соперника в Кубке, а теперь нанесла ему поражение в РПЛ.

«Ростов» приехал в Екатеринбург после сокрушительного поражения в матче со «Спартаком» (1:5). Валерий Карпин сделал несколько изменений в стартовом составе и объяснил это трудной логистикой. Место в воротах занял Никита Медведев. Голкипер регулярно играет в Кубке России, а вот в РПЛ появился всего в четвёртый раз в нынешнем сезоне. Плюс на тренировке перед матчем травму получил Эяд Эль-Аскалани. Его наигрывали в основе, но в итоге пришлось выпускать в старте Евгения Чернова.

«Урал» и «Ростов» сыграли в Екатеринбурге во второй раз за неделю Фото: ФК «Урал»

Если вы по каким-то причинам пропустили первые 15 минут матча, то вообще ничего не потеряли. Ни опасных моментов, ни ударов. Этот отрезок матча — лучшее лекарство от бессонницы. В целом за весь первый тайм команды нанесли на двоих всего один удар в створ. Несмотря на такие скромные цифры, соперники всё-таки организовали по одному опасному моменту до свистка на перерыв.

У «Ростова» мог забивать 20-летний Иван Комаров. Молодой футболист проверил реакцию Ильи Помазуна мощным ударом в ближний угол — вратарь отбил мяч коленями. Это тот самый единственный удар в створ за весь первый тайм.

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«Урал» тоже создал остроту у чужих ворот усилиями молодого игрока. Мяч после удара 19-летнего Игоря Дмитриева влетел в ближнюю штангу через рикошет от футболиста «Ростова». В первом тайме мы больше ничего интересного не увидели.

После перерыва на помощь «Ростову» пришёл стандарт. Роналдо оказался первым на мяче после скидки и спокойно открыл счёт. Защитники «Урала» проиграли позиционную борьбу и толком не помешали легионеру. Для бразильца это уже третий гол в нынешнем розыгрыше РПЛ. А играет он за донской клуб с весенней части сезона. Неделю назад «Ростов» обыграл «Урал» (3:1) на выезде в Кубке и тогда оформил все три своих гола после перерыва.

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В середине второго тайма Алексей Каштанов (вышел на замену на 58-й минуте) очень огорчил Гончаренко. С линии вратарской нужно хотя бы попадать в створ, но форвард «Урала» запустил мяч куда-то на верхний ярус трибун. Когда ты губишь такие моменты, тяжело рассчитывать на что-то приемлемое. Но в целом после выхода Каштанова на поле «Урал» заиграл гораздо активнее.

Каштанову понравилось бить выше створа, и через несколько минут он повторил свой трюк. На этот раз нападающий «Урала» вывалился один на один с вратарём и пальнул над перекладиной. Наверное, почти все болельщики на стадионе в этот момент схватились за головы. После пропущенного мяча хозяева играли намного лучше соперника.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ростов» в концовке матча откровенно отбивался, но «Урал» всё-таки не огорчил команду Карпина. Более того, на последних секундах Кирилл Щетинин проткнул мяч в дальнюю штангу. А хозяева так и не нанесли за весь матч ни одного удара в створ. Клуб из Екатеринбурга по-прежнему находится в тяжёлом положении. Отрыв от зоны прямого вылета составляет всего одно очко. После зимнего перерыва «Урал» отыграл семь матчей в РПЛ и одержал всего одну победу.