Судьбу золота в АПЛ решит «Тоттенхэм»

Чемпионская гонка в АПЛ – одно из самых интересных событий концовки сезона. Давненько в Англии не было сражения среди трёх клубов! За титул бьются: «Арсенал», «Манчестер Сити» и (пока ещё) «Ливерпуль». До конца чемпионата всем трём командам предстоят встречи с «Тоттенхэмом». Наконец-то лондонцы участвуют в «золотой» гонке… Косвенно, но всё же! Разбираемся, кому «Тоттенхэм» помешает стать чемпионом.

«Тоттенхэм» — «Арсенал», 35-й тур

В 35-м туре «Тоттенхэм» принимает дома «Арсенал». Дерби с командой-претендентом на титул. Хочет ли «Тоттенхэм» помешать принципиальному сопернику стать чемпионом? Конечно! «Арсенал» не выигрывал АПЛ с 2004 года – «Тоттенхэм» будет счастлив продлить серию. Встреча пройдёт на стадионе «шпор». Проблема для «Арсенала». За последние 10 матчей «канониры» всего два раза обыграли «Тоттенхэм» на выезде. Хотя в последней встрече на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» победу одержала команда Микеля Артеты – 2:0.

«Тоттенхэм» — «Арсенал» Фото: Alex Pantling/Getty Images

В предстоящей игре «шпорам» помогут не все лидеры. До конца сезона из-за травмы выбыл защитник Дестини Удоджи. А Педро Порро получил повреждение во встрече с «Ньюкаслом»: участие испанца в игре с «Арсеналом» под вопросом. У «канониров» к битве готовы все. За последние 14 матчей АПЛ команда Артеты одержала 12 побед и по разу сыграла вничью и уступила. А в прошедшем туре «Арсенал» разнёс дома «Челси» – 5:0.

«Тоттенхэм» же нестабилен: за последние пять игр уступил «Фулхэму» (0:3) и «Ньюкаслу» (0:4), сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и одолел аутсайдеров – «Лутон Таун» (2:1) и «Ноттингем Форест» (3:1). Но «шпоры» бьются за место в ЛЧ, очки им жизненно необходимы. Обыграть дома «Арсенал», усложнить ситуацию в гонке и приблизить себя к ЛЧ – звучит как хороший план. Однако «канониры» обязаны побеждать, если собираются стать чемпионами. «Арсенал» – небольшой фаворит, а «Тоттенхэм» способен отобрать очки. Ох, какой крутой матч нас ждёт!

Вероятность победы «Тоттенхэма»: 30%.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм», 36-й тур

Самый неудобный соперник для «Тоттенхэма» из тройки. Да, в последнем матче «Ливерпуль» проиграл «шпорам» в гостях (1:2). Но тогда команда Юргена Клоппа завершала игру вдевятером, а судья Саймон Хупер вместе с VAR серьёзно начудили, отняв забитый мяч у мерсисайдцев. До этого «Тоттенхэм» не обыгрывал «Ливерпуль» с октября 2017-го – почти шесть лет!

За это время команды провели 12 встреч (финал ЛЧ – в том числе): «красные» выиграли в девяти матчах, ещё три завершились вничью. А на «Энфилде» «Тоттенхэм» не побеждал вообще с 2011 года! Но сейчас у команды Ангелоса Постекоглу, наверное, лучший шанс сделать это. «Ливерпуль» откровенно «поплыл»: вылетели от «Аталанты» из Лиги Европы, из Кубка Англии – от «Манчестер Юнайтед». А в АПЛ дважды уступили и ещё один раз сыграли вничью за последние четыре тура.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

«Ливерпуль» всё больше уступает «Манчестер Сити» за три игры до финиша. Эра Юргена Клоппа завершается крахом? Потенциальная неудача во встрече с «Тоттенхэмом» де-факто выкинет «Ливерпуль» из чемпионской гонки. Так что на «Энфилде» команда выложится на 200%. Иначе нет смысла выходить на поле. Но одного старания для победы мало. Нужен качественный футбол – с этим у «Ливерпуля» проблемы. У «Тоттенхэма» есть неплохие шансы выиграть, расстроить Клоппа и приблизиться к Лиге чемпионов.

Вероятность победы «Тоттенхэма»: 40%.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити», 34-й тур

Последним из претендентов на титул с «Тоттенхэмом» сыграет «Манчестер Сити». Перенесённая встреча 34-го тура состоится в середине мая. Хосеп Гвардиола частенько страдает от «шпор». А перед стартом сезона-2023/2024 тренер «Сити» заявил, что его главный вызов – «забить «Тоттенхэму» на выезде». В январе 2024-го «горожане» обыграли в гостях «шпоры» в Кубке Англии (0:1), но до этого не забивали лондонцам в пяти выездных матчах подряд. И уступили во всех из них. Почему бы «Тоттенхэму» не отобрать очки у «Сити» и сейчас? Тем более в первом круге лондонцы не испугались соперника и устроили шоу на «Этихаде». Тогда встреча завершилась со счётом 3:3.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Манчестер Сити» не проигрывает в АПЛ с 6 декабря 2023 года (тогда уступили в гостях «Астон Вилле» – 0:1). Но любая серия заканчивается. И когда, если не с неудобным «Тоттенхэмом»? Которому очки нужны не меньше.

Вероятность победы «Тоттенхэма»: 35%.

А как считаете вы: у кого «Тоттенхэм» отнимет очки из претендентов на золото? И повлияет ли команда Постекоглу на чемпионскую гонку?