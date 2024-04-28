Юрана уволили. Его команда пропустила пять и влетела шестой матч подряд

Это была важнейшая игра для «Ахмата». Победу над ЦСКА посчитали случайностью, ведь камбэк более слабой команды в последние 15 минут матча в большинстве – скорее чудо. Успех в игре с «Сочи» некоторые и вовсе посчитали издевательством, так как игроки соперника отравились перед игрой. Но это не проблема грозненцев. Однако именно игра с «Пари НН» могла дать ответ на важный вопрос: собирается ли Грозный выбираться не только из зоны вылета, но и из зоны стыковых матчей.

У команды Сергея Юрана всё очень плохо. Ну нельзя проигрывать столько матчей подряд. Рано или поздно должно хоть в чём-то повезти. Перед «Ахматом» было уже пять неудач. Хороший повод прервать тенденцию. Но не вышло.

Грозненцы сразу показали максимальную мотивацию. Третья победа подряд не казалась невероятным сценарием с таким соперником. Уже на пятой минуте – первый момент. Нигматуллин показал, что и он может играть, как Лещук, Песьяков или Адамов, и выбил мяч точно на Конате. Тот умудрился не добить до ворот и попал в соперника. Бериша тоже ошибся. Хотя быстрый гол не стал бы лишним.

«Пари НН» вообще не собирался бежать вперёд. То ли их смущало грозненское солнце, то ли они уже смирились с тем, что весной будут только проигрывать. Но активностями впереди в первой части тайма они не отличались. Зато на 17-й минуте «Ахмат» снова мог забить – Тодорович закрутил мяч со штрафного по неожиданной траектории, он пролетел мимо Нигматуллина и ударился в перекладину. Вообще, Артур в этом матче не выглядел надёжно. Возможно, психологически происходящее в команде на него тоже давит.

Только после 20-й минуты «Пари НН» начал хотя бы обозначать попытки подобраться к воротам. Правда, почти сразу нижегородцы пропустили. Бериша продрался по флангу, Нигматуллин отразил его первый удар, но через Трошечкина мяч оказался у Конате. Тому оставалось просто не пробить мимо пустых ворот.

Мохамед Конате Фото: fc-akhmat.ru

Даже удивительно, что этот эпизод всё же спровоцировал «Пари НН» вспомнить, что они не аутсайдеры в этом матче. И тоже могут проявить себя в атаке. Не очень активно, но они стали подбираться к штрафной. А потом заработали угловой. Калинский навесил – а в штрафной один Кутателадзе. «Пари НН», не имея особых предпосылок к этому, сравнял счёт.

И тут уже вперёд полез «Ахмат»: удары, моменты – команда уж очень хотела уйти на перерыв, ведя в счёте. Помогли Гоцук и Нигматуллин. Камилов вроде не очень опасно пробил головой, но защитник и вратарь запутались во взаимодействиях, и мяч залетел за шиворот.

Артур Нигматуллин в матче с «Ахматом» Фото: fc-akhmat.ru

В перерыве Юран сделал пару замен, но на поле ничего не изменилось. А после третьего гола на 53-й минуте всё точно закончилось. Гоцук уступил Конате в скорости, тот вылетел один на один – и переиграл Нигматуллина. Через минуту Безбородов ещё и удалил Боженова (по делу), так что оставшаяся часть матча стала формальностью.

Если кратко: «Пари НН» стоял на своей половине поля, «Ахмат» же забил ещё парочку. Особенно хорош был Садуллаев – его мяч вышел классным.

Грозненцы победили в третьей встрече подряд и временно поднялись на 10-е место. «Пари НН» уже 11-й, у них шесть поражений кряду. И на данный момент два очка до зоны стыковых матчей. А теоретически к понедельнику они уже могут там оказаться. А телеграм-канал «Первый спорт» уже сообщил, что тренера уволили из клуба. Наши источники это подтверждают.