Последний полуфинал «Боруссии» в ЛЧ легендарен. Как Левандовски забил четыре «Реалу»

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Дортмундская «Боруссия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые за последние 11 лет. В апреле 2013 года соперником немецкой команды на этой стадии турнира был «Реал». То противостояние запомнилось уникальным достижением Роберта Левандовского, оформившего покер в ворота «Мадрида» в домашнем матче.

В розыгрыше сезона-2012/2013 Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» и «Реал» пересеклись ещё на групповом этапе. Помимо команд Юргена Клоппа и Жозе Моуринью, в этом впечатляющем по именам квартете были ещё «Аякс» и «Манчестер Сити». Немцы выиграли группу, набрав 14 очков за шесть туров. Испанцы финишировали вторыми – отстали на три очка.

Левандовски на групповом этапе забил «Реалу» только один гол в Дортмунде. Кроме того, поляк положил три мяча «Аяксу» в двух матчах. В 1/8 финала с донецким «Шахтёром» и в четвертьфинале с «Малагой» центрфорвард «Боруссии» отличился ещё по разу, так что перед встречами с «Реалом» в полуфинале у Левандовского было шесть голов.

Да, сейчас у «Боруссии» в составе нет такого форварда, как Роберт. Но и в соперниках – не «Реал»! Матч с «ПСЖ» ожидается равным, а оттого ещё более захватывающим. А следить за ним надо на «Кинопоиске» в разделе «Спорт» в эфире «Матч ТВ».

«Боруссия» в плей-офф достаточно уверенно прошла «Шахтёр» (2:2 на выезде и 3:0 дома), а вот «Малагу» одолела благодаря настоящему чуду. В гостях команда Клоппа добыла нулевую ничью, а в Дортмунде уступала к 90-й минуте со счётом 1:2. Хозяевам требовалось забивать дважды, так как результативная ничья устраивала «Малагу» из-за существовавшего тогда правила выездного гола. Но в компенсированное время «Боруссия» дожала соперника. Голы Марко Ройса и Фелипе Сантаны вывели её в полуфинал.

«Боруссия» была очень драйвовой командой благодаря футболу Клоппа в стиле «хэви-метал» и знаменитой «жёлтой стене» – гигантской фанатской трибуне, которая занимает южную часть домашнего стадиона дортмундцев. Сумасшедшая энергетика болельщиков и тренеров передавалась игрокам, поэтому дома собравшая классный состав «Боруссия» могла разорвать кого угодно.

«Реал» в плей-офф по дороге к полуфиналу победил в 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» (1:1 дома и 2:1 в гостях) и в четвертьфинале – «Галатасарай» (3:0 на своём поле и 2:3 на выезде). В чемпионате Испании к концу апреля команда Моуринью занимала второе место, отставая на 13 очков от «Барселоны», поэтому Лига чемпионов превращалась в главную цель мадридцев. «Боруссия» также шла второй в Бундеслиге, не имея шансов догнать «Баварию».

Фактически с первых минут домашнего полуфинала с «Реалом» команда Клоппа постаралась оказать давление на испанцев. И забила быстрый гол. Хозяева разыграли треугольник на левом фланге, затем последовал кросс во вратарскую на Левандовского, а поляк, опередив Пепе, переправил мяч в сетку в падении.

«БОРУССИЯ» Фото: Friso Gentsch/picture alliance via Getty Image

Однако первый тайм завершился вничью – 1:1. Перед перерывом Роналду сравнял счёт после ошибки Матса Хуммельса, подарившего мяч сопернику перед собственной штрафной. Тем не менее в начале второго тайма «Боруссия» вернула себе преимущество в один гол. Скоростная атака хозяев справа завершилась неудачным выносом и подбором Ройса, который тут же сделал пас на Левандовского. Поляк принял мяч, резко развернулся и вторым касанием точно пробил низом. Защитники «Реала» показывали, что Роберт залез в офсайд, но положения «вне игры» не было из-за позиции Пепе, который создал глубину.

«Реал» уже не ничего не мог поделать с куражом «Боруссии» и конкретно Левандовского. На исходе часа матча поляк оформил хет-трик после очередной атаки справа, кросса и не слишком удачного выноса. Защитник Шмельцер вернул мяч в штрафную Левандовскому, а поляк сыграл просто гениально. Нападающий решил эпизод тремя касаниями, улучшив позицию и нанеся неотразимый удар под перекладину.

Покер же Роберт сделал в середине второго тайма. Нынешний главный тренер фантастического «Байера» Хаби Алонсо сфолил на Ройсе, и судья назначил пенальти. Левандовски хладнокровно реализовал 11-метровый, нанеся удар по центру. Более того, в концовке поляк едва не забил пятый мяч пушечным ударом из-за штрафной под перекладину, но голкипер Диего Лопес совершил красивый сейв и оставил «Реалу» надежду перед ответной встречей на «Сантьяго Бернабеу».

В Мадриде «Реал» действительно был близок к тому, чтобы отыграться. На сей раз команда Моуринью не дала забить Левандовскому, а сама положила два мяча после 80-й минуты. Хозяевам не хватило всего одного гола, чтобы пройти «Боруссию».

В финале команда Клоппа сыграла с «Баварией», ставшей в том сезоне чемпионом Германии. Мюнхенцы и в Лиге чемпионов оказались сильнее, победив со счётом 2:1 благодаря голу Арьена Роббена на 89-й минуте. С той прекрасной «Баварией» Юппа Хайнкеса было почти невозможно бороться. Левандовски не сумел забить и в финале. Поляк завершил розыгрыш с 10 голами, уступив в споре бомбардиров Криштиану Роналду (12 мячей), и с тех пор только однажды оформил покер в ЛЧ – в ворота «Црвены Звезды» на групповом этапе в 2019 году.

Через несколько дней после легендарного матча с «Реалом» мать Левандовского Ивона рассказала интересную историю про своего сына:

«В детстве Роберт был большим сладкоежкой. Когда он играл за «Варсовию», я покупала ему пирожное за каждый забитый гол. Поэтому когда он добирался до хет-трика, то не только радовался голам, но и предвкушал поедание сразу трёх пирожных. Покер с «Реалом»? До сих пор не пойму, случилось ли это на самом деле, не сон ли это. Думала, «Боруссия» победит со счётом 2:1, но потом Роберт забил третий гол, четвёртый, и я просто не верила своим глазам. Не стала смотреть пенальти, повернулась спиной. Я всё ещё в шоке от того, что произошло».

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