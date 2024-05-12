Угадайте, кто играет в команде дольше. Ответить правильно на все вопросы будет трудно

Как хорошо вы помните последних победителей важных футбольных турниров? Не сомневаемся, что прекрасно. Даты переходов — уже сложнее. Особенно если их нужно сопоставить и прикинуть, какой же случился раньше. Справитесь с этим? Давайте узнаем. Впереди 10 вопросов, желаем удачи!

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