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Угадайте, кто играет в команде дольше: квиз, тест по карьерам футболистов

Угадайте, кто играет в команде дольше. Ответить правильно на все вопросы будет трудно
Георгий Илющенко
Угадайте, кто играет в команде дольше. Тест
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10 из 10 выбьют только гении с превосходной памятью.

Как хорошо вы помните последних победителей важных футбольных турниров? Не сомневаемся, что прекрасно. Даты переходов — уже сложнее. Особенно если их нужно сопоставить и прикинуть, какой же случился раньше. Справитесь с этим? Давайте узнаем. Впереди 10 вопросов, желаем удачи!

Если тест не отображается, можете пройти его, перейдя по ссылке.

Продолжим разминать память?
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