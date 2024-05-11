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Алавес — Жирона — 2:2, обзор матча 35-го тура Ла Лиги: голы, таблица, борьба с Барселоной, 10 мая 2024 года

Провал «Жироны» на 90+9-й минуте ценой во второе место. Это шанс на спасение для Хави
Георгий Илющенко
Отчёт «Алавес» — «Жирона» — 2:2
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Эффектно убрали с пути «Барсу» и следом не устояли перед «Алавесом».

В предыдущем туре «Жирона» красиво вынесла «Барселону» и обогнала её в таблице. Закрепить успех не получилось — хотя соперник был куда менее серьёзным.

Испания - Примера . 35-й тур
10 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 2
Жирона
Жирона
0:1 Гарсия – 4'     1:1 Альдалур – 12'     1:2 Эррера – 44'     2:2 Альдалур – 90+9'    

Каталонцы по традиции начали с быстрого гола: и «Барсу», и вот теперь «Алавес» вскрыли на четвёртой минуте. Цыганков подал с углового, а Гарсия чётко сыграл головой. Между прочим, это уже третий гол центрального защитника в сезоне. Да и с непосредственными обязанностями он справляется неплохо. Аренда явно пошла ему на пользу.

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Жиронцы, видимо, решили, что можно расслабиться. Зря, потому что соперник перехватил инициативу, забил и несколько раз должен был выходить вперёд. За 1:1 благодарить стоит Симеоне, который продрался по левому флангу и идеально выкатил под удар Альдалуру.

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И всё же в плане реализации «Жироне» нынешнего сезона в Испании равных нет, так что на перерыв при относительно равном количестве моментов она ушла с преимуществом в счёте. Довбик красиво отпасовал пяткой, и Эррера в касание исполнил под перекладину.

Игроки «Жироны» после гола

Игроки «Жироны» после гола

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Во втором тайме преимущество фаворита было уже очевидным. Только вот забить вновь никак не получалось: то подводила точность, то выручал Овоно. Наказание пришло на 90+9-й минуте при шести добавленных, когда многие болельщики наверняка уже отмечали непростую победу.

Судья накинул к добавленному времени ещё немного из-за конфликтов на поле. На чужую половину поля прибежал даже вратарь. Его помощь не потребовалась: дальняя закидушка Дуарте привела к поперечной передаче Тенаглии и кивку лбом Альдалура. Парень не забивал весь сезон, а в трёх последних турах заковырял уже третий гол!

«Алавес» празднует гол

«Алавес» празднует гол

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

«Жирона» увеличила отрыв от «Барселоны» до двух очков и вряд ли этому рада. Сине-гранатовым 13 мая рубиться с «Реалом Сосьедад» — второе место перед ними уже маячит. Оно не только увеличит призовые, но и даст путёвку в Суперкубок Испании. А заодно спасёт Хави, которого, по информации AS, собираются уволить в случае финиша за пределами топ-2. Отдать вторую строчку из-за упущенной в самый последний победы жиронцам будет крайне обидно.

Как в прошедшем туре прошло каталонское дерби. «Жирона» была там шикарна:
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