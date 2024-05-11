Эффектно убрали с пути «Барсу» и следом не устояли перед «Алавесом».

Провал «Жироны» на 90+9-й минуте ценой во второе место. Это шанс на спасение для Хави

В предыдущем туре «Жирона» красиво вынесла «Барселону» и обогнала её в таблице. Закрепить успех не получилось — хотя соперник был куда менее серьёзным.

Каталонцы по традиции начали с быстрого гола: и «Барсу», и вот теперь «Алавес» вскрыли на четвёртой минуте. Цыганков подал с углового, а Гарсия чётко сыграл головой. Между прочим, это уже третий гол центрального защитника в сезоне. Да и с непосредственными обязанностями он справляется неплохо. Аренда явно пошла ему на пользу.

Жиронцы, видимо, решили, что можно расслабиться. Зря, потому что соперник перехватил инициативу, забил и несколько раз должен был выходить вперёд. За 1:1 благодарить стоит Симеоне, который продрался по левому флангу и идеально выкатил под удар Альдалуру.

И всё же в плане реализации «Жироне» нынешнего сезона в Испании равных нет, так что на перерыв при относительно равном количестве моментов она ушла с преимуществом в счёте. Довбик красиво отпасовал пяткой, и Эррера в касание исполнил под перекладину.

Игроки «Жироны» после гола Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Во втором тайме преимущество фаворита было уже очевидным. Только вот забить вновь никак не получалось: то подводила точность, то выручал Овоно. Наказание пришло на 90+9-й минуте при шести добавленных, когда многие болельщики наверняка уже отмечали непростую победу.

Судья накинул к добавленному времени ещё немного из-за конфликтов на поле. На чужую половину поля прибежал даже вратарь. Его помощь не потребовалась: дальняя закидушка Дуарте привела к поперечной передаче Тенаглии и кивку лбом Альдалура. Парень не забивал весь сезон, а в трёх последних турах заковырял уже третий гол!

«Алавес» празднует гол Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

«Жирона» увеличила отрыв от «Барселоны» до двух очков и вряд ли этому рада. Сине-гранатовым 13 мая рубиться с «Реалом Сосьедад» — второе место перед ними уже маячит. Оно не только увеличит призовые, но и даст путёвку в Суперкубок Испании. А заодно спасёт Хави, которого, по информации AS, собираются уволить в случае финиша за пределами топ-2. Отдать вторую строчку из-за упущенной в самый последний победы жиронцам будет крайне обидно.