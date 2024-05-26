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Хосеп Гвардиола назвал имя будущего тренера «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола назвал имя будущего тренера «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал Винсена Компани будущим тренером «горожан».

«Винсент Компани станет будущим тренером «Манчестер Сити», запомните мои слова». «Да, это обязательно произойдет. Ты позвонишь мне, когда это произойдёт», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Компани близок к назначению на пост главного тренера «Баварии». На данный момент бельгиец возглавляет «Бёрнли». Под его руководством команда вылетела из английской Премьер-лиги, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19-е место по итогам минувшего сезона.

Ранее специалист также занимал пост главного тренера «Андерлехта».

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