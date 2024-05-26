Владимир Федотов обратился к игрокам ЦСКА в раздевалке после завершения сезона РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к футболистам в раздевалке после завершения сезона чемпионата России.

«Братцы, ну что, с окончанием этого непростого, даже я бы сказал очень сложного сезона. Но вы огромные молодцы. Мы знаем, насколько сложно всё давалось. Но вы остались с высоко поднятой гордой головой. Да, так бывает. Но жизнь продолжается. Я знаю, что ещё не все идут на активные дни восстановления. Есть ещё в сборной дела. И там мы желаем проявить себя с наилучшей стороны. Это, как говорится, веха футболиста. Поэтому и оттуда стоит нести сюда все положительные эмоции. И в новом сезоне уже двигаться вперёд и вверх. Самое главное достижение, что у нас не было равнодушных. И болельщики – главная лакмусовая бумажка, которые оценивают ваш труд, самоотдачу, проявленное мастерство и эти овации, благодарность всем без исключения. Но скажем так, мы можем гораздо лучше», — сказал Федотов в раздевалке.

Напомним, ЦСКА завершил сезон в РПЛ на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков.

Материалы по теме «Не читайте с утра советских газет». Федотов отреагировал на слухи об уходе из ЦСКА

Известные дети спортсменов