Аршавин: «Краснодар» чуть что убирает тренера, а «Зенит» даёт новый контракт Семаку

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин сравнил «Краснодар» и «Зенит» после завершения сезона чемпионата России. Напомним, по итогам турнира «Зенит» стал чемпионом. «Краснодар» финишировал на втором месте. Замкнуло тройку лучших команд «Динамо».

«Я бы отметил психологию клубов. «Краснодар», чуть что пошло не так, убирает тренера, а «Зенит», когда кажется, что всё уже уплыло, даёт новый контракт Семаку. Совсем разное мировоззрение у клубов. Лучшим тренером сезона считаю Валерия Карпина, так как «Динамо» чемпионом не стало», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» по ходу сезона сменил сменил Владимира Ивича на Мурада Мусаева. «Зенит» после чемпионства подписал с главным тренером клуба Сергеем Семаком пятилетний контракт.

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