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Мбаппе трогательно высказался об уходе из «ПСЖ» после последнего матча за клуб

Мбаппе трогательно высказался об уходе из «ПСЖ» после последнего матча за клуб
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился эмоциями от последнего матча за парижан после победы в финальном матче Кубка Франции, где парижский клуб обыграл «Лион» (2:1).

Кубок Франции . Финал
25 мая 2024, суббота. 22:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Дембеле – 22'     0:2 Руис – 34'     1:2 О'Брайен – 55'    

«Мы не выигрывали этот трофей два или три года. Он наш, он очень дорог нам, игрокам и болельщикам. Теперь «ПСЖ» — рекордсмен в этом турнире. Это была отличная серия, мы играли почти со всеми большими командами и побеждали уверенно. И вообще это был отличный вечер и отличный сезон. Надеюсь, что дети будут продолжать следить за «ПСЖ» и успехами этого великого клуба. Надеюсь, что ещё больше молодых талантливых игроков захотят заявить о себе здесь.

Я много думал о последних нескольких годах. Сердце разрывается от мысли, что всёё закончилось. То, что у меня было здесь, я никогда не найду в другом месте. Но впереди меня ждёт что-то фантастическое», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, 10 мая Мбаппе объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. Нападающий выступал за «ПСЖ» на протяжении шести лет, в течение которых он принял участие в 308 матчах во всех турнирах. В этих встречах Мбаппе отметился 256 голами и 108 результативными передачами. Ранее сообщалось, что французский форвард перейдёт в «Реал».

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