Мбаппе отреагировал на последний трофей в составе «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на последний выигранный трофей в составе французского клуба. Напомним, в финальном матче Кубка Франции встречались «Лион» и «Пари Сен-Жермен». Парижане одержали победу со счётом 2:1.

«Последний...», — написал Мбаппе на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Фото из личного архива Мбаппе

Фото: Фото из личного архива Мбаппе

Отметим, для Мбаппе это был последний матч в составе французского клуба. Летом 2024 года у 25-летнего футболиста истекает контракт с парижским клубом, и он в статусе свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу». Мбаппе подпишет со «сливочными» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн. Ожидается, что официальное объявление о трансфере футболиста выйдет в июне.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. По итогам Лиги 1 нападающий был признан лучшим бомбардиром чемпионата с 27 мячами и семью ассистами.

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Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: