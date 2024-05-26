Рахимов прокомментировал итоги чемпионской гонки в РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о результатах чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Наиболее предпочтительные шансы были у «Динамо», и то, что динамовцы упустили эту победу, это самый болезненный удар. Тем более, когда тебе достаточно не проиграть, но ты становишься третьим. Когда ты ни от кого не зависишь и упускаешь, это больно. Остаётся поздравить «Зенит» с победой. Чемпионат был напряжённый», — приводит слова Рахимова клубная пресс-служба.

Отметим, «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Перед заключительным туром лидировали «бело-голубые». Чтобы стать чемпионами подопечным Лички необходимо было не проиграть в очной встрече «Краснодару».

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