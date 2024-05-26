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Черчесов рассказал, кого до последнего поддерживал в чемпионской гонке РПЛ

Черчесов рассказал, кого до последнего поддерживал в чемпионской гонке РПЛ
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о том, кого до последнего поддерживал в чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиги.

Турнирная таблица РПЛ

«Зенит» — чемпион, набрали на очко больше конкурентов. У меня такое чувство, что в этом году все от чемпионства отбрыкивались, но в конце‑концов им стал «Зенит». Могу сказать, что я работал в «Динамо» и симпатизировал «Динамо». Надеялся, что они наконец‑то этот титул завоюют, но такие матчи играть непросто, — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!».

Отметим, «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Перед заключительным туром лидировали «бело-голубые». Чтобы стать чемпионами подопечным Лички необходимо было не проиграть в очной встрече «Краснодару», однако «быки» одержали домашнюю победу со счётом 1:0.

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Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

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