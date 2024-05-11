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Гранада — Реал — 0:4, обзор матча, статистика, составы команд, 11 мая 2024 года, Примера, таблица чемпионата Испании

«Реал» поглумился над вылетевшим соперником. Очередной шедевр от Диаса!
Анатолий Романов
«Гранада» — «Реал» — 0:4
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А ведь мадридцам в матче с «Гранадой» даже победа была не нужна.

«Реал» уже в статусе обладателя золота Примеры разгромил «Гранаду» в 35-м туре чемпионата Испании.

Испания - Примера . 35-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
0 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Гарсия – 38'     0:2 Гюлер – 45+2'     0:3 Диас – 49'     0:4 Диас – 58'    

Игроки «Гранады» организовали перед началом матча чемпионский коридор для «Реала». Мадридцы, в свою очередь, тоже поступили благородно по отношению к сопернику, отказавшись от вручения чемпионского кубка в этот день. В том числе чтобы не проявлять неуважения к трауру хозяев – команда из Гранады вылетела из Примеры.

Чемпионский коридор для «Реала»

Чемпионский коридор для «Реала»

Фото: Fran Santiago/Getty Images

В стартовом составе «Реала» остался только один игрок из основы матча с «Баварией» – центральный защитник Рюдигер. Остальные сидели на скамейке запасных и весело что-то обсуждали. По крайней мере, Винисиус Жуниор и Кроос смеялись по ходу игры, когда им что-то рассказывал Беллингем.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Гранада» с первых минут играла лучше. Чувствовалось, что хозяева хотят извиниться перед болельщиками за неудачный финиш сезона и порадовать их хотя бы победой над чемпионом. Футболисты «Реала» допускали много брака, теряли мяч даже на своей половине поля и недобегали. Но кто их будет критиковать, когда золото Примеры уже в кармане и решён вопрос с выходом в финал Лиги чемпионов?

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Впрочем, и у Куртуа не было работы – атакам «Гранады» не хватало качественного завершения. Только в середине первого тайма потребовался сейв бельгийского голкипера. Затем наконец и «Реал» создал голевой момент. Случилось это благодаря ляпу защитника «Гранады» Пёнтковского, который упал на ровном месте. Гюлер убежал к воротам, однако в штрафной турецкий талант принял худшее решение: вместо удара или точного паса отправил мяч сопернику.

Команда Карло Анчелотти как будто скучала на поле, а потом взяла да и забила. Это «Реал», что тут ещё скажешь? Мадридцы вскрыли левый фланг обороны «Гранады», Диас в штрафной прострелил на Модрича, а хорват включил режим гения и тонко пропустил мяч на набегавшего Франа Гарсию. Левый защитник здорово сыграл на опережение. Это первый гол Франа за родной клуб. А ведь к этому времени «Гранада» заметно превосходила «Реал» по статистике точных передач на чужой трети поля.

Более того, перед самым перерывом в компенсированное время «сливочные» забили второй мяч. «Реал» выстрелил быстрой атакой, которую завершила комбинация с участием Диаса, Франа Гарсии и Гюлера. Левый защитник добавил голевую передачу к голу. Турецкий юноша решил эпизод двумя касаниями, исправившись за ошибку.

Вскоре после перерыва «Реал» уничтожил последние надежды «Гранады» на возрождение интриги в этой игре. Хозяева рассчитывали, что хотя бы выход на замену экс-игрока мадридцев Кальехона улучшит реализацию моментов. Но пока нападающий искал себя на поле, гол-шедевр сотворил Диас. Получив пас в центре поля и находясь в окружении нескольких противников, атакующий хавбек протащил мяч до штрафной. Затем ушёл от защитника, подработав мяч под правую, и точно пробил. Аплодировали Браиму даже болельщики «Гранады».

«Гранада» — «Реал» — 0:4

«Гранада» — «Реал» — 0:4

Фото: Fran Santiago/Getty Images

На исходе часа матча «Реал» сделал счёт просто неприличным по такой игре. Этот гол пришёл в результате классной позиционной атаки с большим количеством передач. Группа игроков «сливочных» насытила правый полуфланг у штрафной «Гранады», а завершилось всё пасом Модрича на Диаса. Браим оформил дубль, развернувшись и забив без особого сопротивления.

«Реал» мог выиграть и крупнее. Но как же не везло Хоселу! Весь лимит фарта он использовал в матче с «Баварией». В сегодняшней игре нападающий шесть раз встретился с мячом в штрафной «Гранады», и первые пять его касаний завершились ударом. В концовке Хоселу улетел с центра поля один на один после паса от… Куртуа, но в последнюю секунду мяч успел заблокировать защитник. Наверное, из футболистов «Реала» по окончании этого матча только у Хоселу будет плохое настроение.

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