Если вбить в поиске «каким был бы мир без…», то вылезает много интересных вариантов. Есть о чём задуматься, но последнее время в голове крутится другая версия. Каким был бы мир без мадридского «Реала»? Без команды, которая за последние 10 сезонов выиграла Лигу чемпионов пять раз. И теперь снова мчится к победе в этом турнире. Безусловный фаворит в матче с «Боруссией».

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Есть ощущение, без «Реала» мы бы иначе воспринимали футбол. Точнее, саму взаимосвязь игры и результат. В наших головах более прочно сидел бы подход «кто больше моментов создаст, тот, скорее всего, и выиграет». Это не работало бы в 100% случаев, но считалось бы основой. Той самой, которую сейчас «Реал» ломает через колено. В 1/8 финала «Лейпциг» выглядел лучше, но вылетел. В 1/4 финала «Сити» выглядел лучше, но вылетел. Только вот с «Баварией» получилось иначе, из-за Нойера. В предыдущих сезонах картина была плюс-минус такой же.

Если бы не было «Реала», то не было бы и Флорентино Переса в качестве президента клуба. А ведь именно он был инициатором и идеологом Суперлиги. Этот турнир никогда не проводился, но всё равно повлиял на футбол. Топ-клубы хотят больше зарабатывать и за счёт таких проектов выбили у УЕФА и более крупные призовые, и новый формат турнира. Впервые пятое место в чемпионатах даёт путёвку в ЛЧ. Пять представителей от одной страны было и раньше, но для этого требовалось выиграть еврокубок. Сейчас с победой в еврокубке можно получить уже шестую путёвку в Лигу чемпионов.

Флорентино Перес Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

А что было бы с чемпионатом Испании? «Барса» – гегемон на уровне «Баварии» в Германии. Главное противостояние Ла Лиги: «Барселона» – «Атлетико». Причём не только в этом веке, но и в прошлом («Атлетик» Бильбао всё-таки уступал бы по результатам). Если бы не было мадридского «Реала», то «Атлетико» выиграл бы чемпионат Испании на четыре раза больше, а «Барселона» – на 17 раз!

Если бы не было «Реала», где свои пиковые годы провёл бы Криштиану Роналду? А где играли бы Ди Стефано, Пушкаш, Зидан, Роберто Карлос… Это что получается, мы бы и свиной головы на поле не увидели бы? Фигу продолжил бы играть за «Барселону» или перешёл бы куда-то ещё. Анчелотти продолжил бы с «Эвертоном» бороться за выживание. Ну и кто сейчас потянул бы контракт Мбаппе? «Челси»? «Аль-Хиляль»?

Шарфы мадридского «Реала» Фото: David Ramos/Getty Images

Скорее всего, мир без «Реала» был бы хуже. Можете представить карту Европы без Мадрида? Как-то странно и пустовато, исходя из того, что мы знаем на сегодня. Однако тенденция сейчас такая, что нейтральные зрители в финале будут болеть, скорее, за «Боруссию». Просто потому, что «Реал» самую малость достал и хочется чего-то свежего. Даже при всём уважении к истории великого клуба.