5 лучших молодых футболистов 28-го тура РПЛ

Прошедший тур РПЛ получился продуктивным для молодых (до 21 года включительно) игроков. Все полевые футболисты из нашего списка — а их четверо — отметились голами, а вратарь и вовсе «засушил» «Зенит». По традиции выберем лучшего среди молодых по итогам тура.

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