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Лучший молодой футболист 28-го тура РПЛ, рейтинг, статистика: Тороп, Тюкавин, Кравцов, Сауль Гуарирапа, Батраков

5 лучших молодых футболистов 28-го тура РПЛ
Кирилл Закатченко
5 лучших молодых футболистов 28-го тура РПЛ
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Вратарь, который остановил «Зенит», бомбардир «Динамо» или таланты «Локомотива» с «Сочи»?

Прошедший тур РПЛ получился продуктивным для молодых (до 21 года включительно) игроков. Все полевые футболисты из нашего списка — а их четверо — отметились голами, а вратарь и вовсе «засушил» «Зенит». По традиции выберем лучшего среди молодых по итогам тура.

Сборная лучших игроков 28-го тура РПЛ:
Сборная 28-го тура РПЛ. Главные герои «Динамо», ЦСКА и «Спартака»
Сборная 28-го тура РПЛ. Главные герои «Динамо», ЦСКА и «Спартака»

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Рейтинг: лучший молодой футболист 28-го тура РПЛ
Владислав Тороп (20 лет, ЦСКА)
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
1 место

Владислав Тороп (20 лет, ЦСКА)

Перед матчем с «Зенитом» (1:0) главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил отсутствие Игоря Акинфеева в основном составе. «Со здоровьем у Игоря всё в порядке, принято такое решение. Здесь больше нечего обсуждать», — сказал Федотов с некоторым раздражением. 20-летний Тороп не подвёл — отыграл «на ноль» и помог команде взять три очка. Владислав получил от Sofascore 8,4 балла — лучший показатель среди всех участников матча. Во втором тайме Тороп совершил несколько ключевых спасений (всего у него шесть сейвов) и стал одним из творцов долгожданной победы красно-синих.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    
Константин Тюкавин (21 год, «Динамо»)
Фото: ФК «Динамо»
2 место

Константин Тюкавин (21 год, «Динамо»)

Молодой нападающий «Динамо» блестяще выглядит на этом отрезке сезона. Достаточно сказать, что Тюкавин забивает в шести турах РПЛ подряд. Продуктивная игра Константина — одна из причин, почему «Динамо» всерьёз претендует на чемпионский титул. В крышесносном матче с «Балтикой» (3:2) Тюкавин принял участие в двух голах. Он забил на первых минутах, а в концовке выдал результативный пас на Муми Нгамалё. Тюкавин нанёс три удара в створ ворот, отдал две ключевые передачи и заработал от Sofascore 8,3 балла (лучший результат в команде наряду с Нгамалё).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    
Алексей Батраков (18 лет, «Локомотив»)
Фото: ФК «Локомотив»
3 место

Алексей Батраков (18 лет, «Локомотив»)

Очень круто, когда ты оформляешь победный гол в 18 лет, проводя всего лишь второй матч в основе в РПЛ. Да, всех опять восхитили голевые передачи Максима Глушенкова, но именно Батраков первым огорчил фанатов «Оренбурга». С почином, Алексей! До этого он забивал только на уровне ЮФЛ и МФЛ. Батраков выиграл два единоборства из четырёх, совершил один перехват и один отбор, а также один раз успешно применил дриблинг. В следующем матче снова увидим в стартовом составе? Сам Батраков после матча в Оренбурге сказал, что его задача — закрепиться в основе железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 8'     0:2 Сильянов – 62'    
Удаления: Флорентин – 83' / нет
Кирилл Кравцов (21 год, «Сочи»)
Фото: ФК «Сочи»
4 место

Кирилл Кравцов (21 год, «Сочи»)

Ещё один футболист «Сочи», который оказался в нашем списке. Именно могучий удар Кравцова с левой ноги положил начало разгрому «Пари НН» (6:1). К слову, это третий гол Кирилла в нынешнем сезоне РПЛ. Если он забивает, то «Сочи» не проигрывает. В матче с «Пари НН» полузащитник выполнил пять отборов, совершил один перехват, заработал один фол, выиграл 8 из 17 единоборств, два раза успешно применил дриблинг и отдал 78% точных передач. «Сочи» для сохранения места в РПЛ нужно обязательно выигрывать два оставшихся матча и рассчитывать на поражения конкурентов. Получится?

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
6 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кравцов – 9'     2:0 Гуарирапа – 32'     3:0 Алвес – 66'     4:0 Сутормин – 74'     5:0 Сутормин – 83'     6:0 Бурмистров – 87'     6:1 Турбо – 88'    
Сауль Гуарирапа (21 год, «Сочи»)
Фото: ФК «Сочи»
5 место

Сауль Гуарирапа (21 год, «Сочи»)

«Сочи» выдал лучший матч под руководством Роберта Морено. А может, и лучший матч в сезоне. Хозяева вдоволь поиздевались над обороной «Пари НН» — 6:1. Гуарирапа снова забил — это его уже пятый гол в восьми матчах РПЛ. Как вам такие показатели? Во встрече с «Пари НН» Сауль нанёс два удара в створ, отдал одну ключевую передачу, выиграл четыре верховых единоборства из семи, а также отдал 83% точных передач. «Сочи» сохранил математические шансы на спасение, но есть ощущение, что команде всё-таки придётся переехать в «Лучшую лигу мира». Не исключено, что игра Гуарирапы заинтересует другие клубы РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
6 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кравцов – 9'     2:0 Гуарирапа – 32'     3:0 Алвес – 66'     4:0 Сутормин – 74'     5:0 Сутормин – 83'     6:0 Бурмистров – 87'     6:1 Турбо – 88'    
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