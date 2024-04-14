«Посчитали, что я одной ногой на том свете». Агента Джикии и Миранчуков пытаются обмануть?

Приближается лето, и сразу у нескольких значимых для российского футбола игроков заканчиваются контракты. Бо́льшая часть из них ― клиенты Вадима Шпинёва. Речь о Георгии Джикии, Антоне Миранчуке, Рифате Жемалетдинове и Данииле Худякове. Перед матчем «Локомотива» с ЦСКА мы пообщались со Шпинёвым о его клиентах, узнали, как дела у Алексея Миранчука в Италии, и выяснили подробности конфликта агента с «Пари НН».

Что с Джикией?

— Мне здесь сказать пока нечего. Кроме того, что я очень сильно удивился настрою и качеству работы главного тренера «Сочи» Морено. Чётко видно, что и как он делает на тренировках, как сплотил команду, как скамейка поддерживала основной состав. Я увидел разницу между «Сочи» и «Спартаком».

Что касается контракта, то время идёт. Хочется надеяться, что господин Малышев сдержит обещание. Мы эту ситуацию больше не муссируем, я продолжаю работать по трудоустройству футболиста.

Уйдёт ли Худяков из «Локомотива» и предлагали ли его «Динамо»?

— Лично я с «Динамо» никаких контактов не имел: ни с руководителями, ни с представителями. Может быть, мои партнёры общались с ними, предлагали кандидатуру Дани — особенно после матча со «Спартаком», когда проблема вратаря резко обозначилась у динамовцев. Но могу сказать однозначно, что никакой работы по «Динамо» я не веду, нет никаких договорённостей.

Что касается его будущего в «Локомотиве», то Даниил отклонил унизительное предложение клуба о продлении контракта. Нам предлагали продлить контракт на тех же условиях и всего на один год, парень на это не согласился. С большой долей вероятности Худяков уйдёт из «Локомотива» на правах свободного агента. Спортивный департамент клуба общается с игроком, высказывает заинтересованность в пересмотре отношений. Но фактического предложения с новыми условиями мы не получали.

Я работаю в разных направлениях, рассматриваем Европу. В основном это Турция, потому что уехать туда сейчас у российских футболистов шансов больше. В другие европейские страны уехать можно, но тяжелее, а у Дани всё-таки пока не тот статус.

Парню нужно играть, испытывать честную конкуренцию. А не когда ты трудишься, классно показываешь себя в течение недельного цикла, но всегда в старте выходит любимый вратарь.

Даниил Худяков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что с новыми контрактами Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова с «Локомотивом»?

— С Антоном ситуация следующая: 99%, что нам придётся принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» летом свободным агентом. Объясню почему. «Локо» сейчас находится в непростой бюджетной истории после немецкого периода, который содержал высокие расходы, кредиты и прочее. Сейчас внутри произошёл пересмотр стратегии, сокращение бюджетов, уровня зарплат.

Тот потолок зарплат, который сейчас существует в клубе, в два раза меньше зарплаты, которая есть у Антона по контракту сейчас. Соглашаться на двойное понижение — тяжело, поэтому добавить что-то ещё мне сложно. Мы сейчас ведём переговоры с клубами из чемпионатов Турции, Франции, Италии. Работа ведётся.

Что касается Рифата, то у него есть желание остаться в «Локомотиве». Будем общаться по контракту ближе к концу сезона. Скорее всего, Жемалетдинов останется в клубе. Но если вдруг что, без команды он тоже не останется.

Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как дела у Алексея Миранчука в «Аталанте»?

— У Лёши ещё полтора года контракта. Если поступит предложение, которое устроит парня и клуб, то, конечно, Лёша его рассмотрит и будет готов сделать новый шаг. Какой это будет чемпионат, я пока не знаю.

Алексей в этом году выдал свой лучший отрезок в европейской карьере. Но у синьора Гасперини никому не удаётся думать о будущем. Потому что у игрока всё может идти хорошо, а потом что-то случается, и всё становится плохо. И никто не знает, когда это случится.

Миранчук отлично себя чувствует в команде, у него всё хорошо. Конечно, ему хочется играть, но тренер определяет состав, идёт серьёзная персональная работа.

Как «Пари НН» спровоцировал конфликт из-за трансфера Сулейманова в «Локомотив»?

— 1 марта в соцсетях «Локомотива» было объявлено, что Тимур стал игроком команды до 2027 года. Но остаётся вопрос — на каком основании? Ни футболисту, ни мне это неизвестно. Какие документы были подписаны между «Локомотивом» и Сулеймановым? На данный момент мы оперируем арендным соглашением между «Локомотивом» и «Пари НН», согласно которому для обязательного выкупа со стороны москвичей Тимуру не хватает одного результативного действия. 1 марта не было оснований объявлять об официальном переходе. Я так понимаю, что между господином Леонченко и советником и смотрителем «Пари НН», юным мистером Кондратовым, существует договорённость. Открою небольшой секрет — сейчас весь клуб «Пари НН» находится под управлением этого человека, потому что у него есть огромное влияние даже на губернатора области — Никитина.

Тимур Сулейманов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Почему это так важно?

— Объясняю. Не так давно я узнал, что господин Кондратов согласовал трансфер Сулейманова в «Локомотив» стоимостью в один рубль — якобы на правах обмена футболистами. То есть «Локомотив» получает Тимура, но платит «Пари НН» один рубль и отдаёт туда Марадишвили. Это есть на официальной бумаге. То есть Тимура купили за один рубль, но при этом господин Марадишвили с травмой будет получать зарплату от «Локомотива» по 5 млн рублей каждый месяц, а «Пари НН» будет чуть-чуть приплачивать.

— Почему это так вас волнует?

— Потому что касается человеческих качеств — подлости и низости. Видимо, в «Пари НН» решили освободить бюджет. А ещё, видимо, посчитали, что я, Вадим Шпинёв, одной ногой уже на том свете, а значит, у меня нет никаких перспектив. Я просто объясню, в чём, собственно, вся суть. Между «Пари НН» и мною существует агентский договор, который был заключён и подписан всеми сторонами в начале 2023 года. В этом договоре присутствует пункт о выплате агенту 30% от продажи Сулейманова за реальные деньги в любой клуб минус определённые расходы. Договор этот зарегистрирован в РФС.

Новое руководство «Пари НН» кулуарно говорит, что не знало о существовании этого договора, но это бред для нищих, потому что договор есть в базе РФС, дубликат его хранится у юриста клуба, а сам договор составлен без нарушений.

Согласно трансферному договору между клубами, цена будущего выкупа Сулейманова «Локомотивом» — 60 млн рублей. Под этим договором есть подписи всех сторон. 30% от этой суммы минус определённые расходы — это чуть меньше 15 млн рублей. Именно эти деньги мне должен клуб «Пари НН». Мы будем обращаться в палату по разрешению споров, судиться. Вы ведь понимаете, что «Пари НН» решил заключить договор на один рубль, чтобы, если что, показать его в палате при наличии спора.

Господин Кондратов уверяет Никитина, что всё решит, что у него есть связи в палате по разрешению споров РФС, что он знает всех юристов, что палата работает по звонку. Посмотрим, что об этом думает президент РФС, если увидит мою речь. Я не верю, что он останется безразличным. В «Пари НН» утверждают, что я пытаюсь регулировать хозяйственную деятельность клуба, но это не так. Этот клуб слишком далеко от меня, мне туда не хватит сил дойти. Просто ранее с прошлым руководством «Пари НН» у нас было чёткое понимание, у клуба была стратегия ― подписывать молодых игроков, а потом их продавать. Именно так был и подписан Тимур.

Эта ситуация — лишнее подтверждение того, что за последние два года в нашем футболе увеличивается количество проходимцев, дилетантов, негодяев и просто нефутбольных людей. Из-за таких управленцев планка нашего футбола всё ниже и ниже. Но не надо забывать, что, помимо законов РФС, в которые я очень верю, существует юрисдикция ФИФА, агентский регламент. Согласно ему мы имеем право обращаться в CAS. Боюсь, что в CAS у господина Кондратова кольчужка будет маловата.