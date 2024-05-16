«Олимпико» содрогнулся и охнул – из-за Миранчука. Репортаж из Рима с финала Кубка Италии

Это была обычная среда в Риме с бесконечным количеством туристов возле каждой достопримечательности. Лишь футболки болельщиков «Аталанты» и «Ювентуса» выдавали, что кто-то в этот вечер играет в футбол.

Семья в одинаковых футболках. Перевод: “Если он в воздухе, ты можешь его потрогать. Я был там” Фото: «Чемпионат»

Да не просто в футбол, а в футбол в финале 77-го розыгрыша Кубка Италии!

Хотя после прогулки в центре города ты попадаешь в метро. И видишь уже не три-пять человек в клубных джерси финалистов, а десятки тифози из Бергамо и Турина. При выходе со станции метро Оттавиано (ближайшая к стадиону «Олимпико») начинает ощущаться атмосфера надвигающегося шоу! Несколько микроавтобусов с фанатами «Юве» проносятся мимо толпы бергамасков, с обеих сторон слышится нецензурная брань. Но обходится без каких-либо столкновений. Всё под контролем.

«Олимпико» Фото: «Чемпионат»

За 25 минут от Оттавиано доходишь до территории главной спортивной арены Рима, замечая по пути болельщиков с… теннисными мячами! И это вовсе не подготовка акции, что делали фанаты в Германии, выступая против иностранных инвесторов (что в итоге получилось). Просто с 30 апреля по 19 мая в Риме проходит турнир серии «Мастерс», а теннисный комплекс располагается в 300 м от футбольной арены. И никаких проблем с организацией двух «больших» мероприятий одновременно!

А олимпийский комплекс в Риме прекрасен! Тут сосредоточено много спортивных объектов: главный, футбольный, смотрит на бассейн, теннисные корты и легкоатлетическую арену как бы свысока. Площадь перед «Олимпико» заполнена ювентини, которые громко поют во славу клуба, сопровождая всё красочным использованием пиротехники.

Предвкушение игры ещё больше нарастает, и ты, наконец, вспоминаешь, что пора бы найти билет на матч и нырнуть на территорию стадиона, двигаясь мимо величественных статуй на фоне красивого заката.

Досмотр перед финалом Кубка Италии самый обычный: билет, паспорт, покажите сумку — и вперёд, можно подкрепиться. Пиво, газировка, хот-доги, панини — голодным точно не останешься.

Фастфуд на стадионе Фото: «Чемпионат»

Съев горячий хот-дог и запив газировкой за € 8, попадаешь на сектор. До начала матча ещё час, а трибуны за воротами уже почти забиты до отказа!

Разминка под свист, гул и аплодисменты. Громогласное объявление стартовых составов, концерт сотни гитаристов с настоящей огненной поддержкой, жар которой ощущаешь на себе. Две красивые кореографии со стороны тифози «Аталанты» и «Ювентуса». По ощущениям, час пролетает за пять минут, и вот уже стартовый свисток!

Кореография болельщиков «Аталанты» Фото: «Чемпионат»

Матч только начался, дым от пиротехники едва рассеялся, и Душан Влахович несётся забивать единственный мяч в игре уже на четвёртой минуте. Дальше – час настоящей кубковой рубки, которая едва не перекидывается на трибуны: нахождение болельщиков разных команд в финале Кубка на одном секторе – штука опасная, но стюарды быстро ориентируются и не дают разгореться конфликту.

Наконец, 59-я минута и выход на поле 59-го номера «Аталанты», за которого ты сегодня персонально приехал болеть и заплатил за это € 141. У Алексея Миранчука за полчаса было много обостряющих действий и даже реальный голевой шанс: охнул и содрогнулся в момент удара россиянина, без преувеличения, весь стадион. Кто-то от расстройства, кто-то – от облегчения.

Полная трансляция матчей Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

И вот 73-я минута, Влахович забивает второй! Чёрно-белая половина стадиона празднует, но недолго. Решение VAR – офсайд, отмена. Публика из Бергамо вновь гонит своих вперёд, команда Джан Пьеро Гасперини совершает десятки навесов и примерно столько же ударов по воротам Маттиа Перина, но каждый раз – разочаровательно и безуспешно.

Опустошение приходит с финальным свистком, но оно – исключительно от поражения, не от действий команды. Вся фанатская трибуна «Аталанты» как единое целое благодарит своих за страсть и самоотдачу.

Миранчук получил серебряную медаль, Влахович – серебряную карту спонсора турнира для железнодорожных поездок по всей стране от компании Frecciarossa. А Массимилиано Аллегри получил поздравления от помощников, сидя на рекламном щите со своей знаменитой улыбкой: да, он опять взял трофей, выиграв 1:0. Гасперини же получил порцию объятий и респект от Аллегри: бергамаски бились и висели на воротах «Юве» почти весь матч, но так и не забили.

Дымовая завеса в цветах итальянского флага Фото: «Чемпионат»

А игроки «Ювентса» получили золотые медали и Кубок Италии, разделяя эйфорию с болельщиками. Что же получил я? Все эти эмоции. И пропустил их через себя вместе со стадионом «Олимпико», пообещав вернуться через год и посетить решающий кубковый матч в третий раз подряд.

Финал Кубка Италии – это прекрасно. Пусть Миранчук и не выиграл.