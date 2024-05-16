Аллегри устроил шоу с пиджаком в финале и удалился! А Миранчук остался без трофея

Алексей Миранчук имел отличную возможность завоевать первый трофей в Италии. Но «Ювентус» был против и добился минимальной победы.

Из-за дисквалификаций игру со стороны смотрели лидеры команд — Скамакка и Локателли. У «Аталанты» к тому же травмирован Колашинац и не в лучшей форме Скальвини с Толоем. Гасперини вновь пришлось сдвинуть в оборону де Рона, а в нападении при поддержке Копмейнерса и Де Кетеларе оказался Лукман. У «Юве» же с первых минут в опорной зоне вышел Кавилья, на счету которого в этом сезоне лишь 255 минут в Серии А. Плюс слева оказался другой нечастый гость основы Айлинг.

Первый гол пришёл уже на четвёртой минуте: Влахович отреагировал на бильярдную передачу Камбьязо, в стиле Филиппо Индзаги поймал офсайдную ловушку благодаря задержке Джимсити, убежал от Хина и переиграл Карнесекки. Душан не забивал практически месяц, провёл четыре сухих матча и отличился в самый нужный момент.

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Бергамаски в первом тайме практически ничего не создали, ни разу не пробили в створ и играли будто бы на скорости 0,5. А пять их ударов из шести заблокировали соперники. Туринцы также не устроили бомбардировку моментами, но держали всё под контролем и были острее. Отличный шанс, например, упустил пробивший головой выше ворот Гатти.

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В перерыве Гасперини заменил инертного Де Кетеларе на реактивного Туре. «Аталанта» плотно завладела мячом и побежала отыгрываться. Отличный дальний удар получился у Лукмана — из-за блокировки Бремера мяч пролетел рядом со штангой. Ещё помогли судьи: Хин толкнул в своей штрафной Влаховича, и едва ли кто-то сильно спорил бы, укажи арбитр Мареска на «точку». Но он и его коллеги на VAR не усмотрели нарушения.

На 59-й минуте случилась сразу тройная рокировка: вместо Хина, Дзаппакосты и Пашалича появились Скальвини, Хатебур и Миранчук. Через несколько минут и Толой поменял де Рона, который перед этим на пару с Карнесекки остановил прорыв Влаховича. Все замены Гасперини использовал задолго до финального свистка. Аллегри на тот момент сменил только Кавилью на Миретти.

Джан Пьеро Гасперини Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Изменения помогли «Аталанте». Команда задвигалась поживее и организовала изумительный эпизод у ворот Перина: Миранчук с 11-метровой отметки в касание мощно замкнул подачу Руджери слева. Подвела точность. В ответ на это Влахович забил из офсайда — спасибо VAR за бдительность.

Дальше Лукман пробил в штангу. Чтобы бергамаскам не было так обидно от упущенной возможности, Миретти зарядил в перекладину. И на этом всё. Заслуженный успех «Юве». Напоследок Аллегри снял пиджак и получил за излишнюю эмоциональность красную. С него даже слетел галстук! Если Макса действительно поменяют на Тьяго Мотту, прощание получилось ярким.

Аллегри швырнул галстук Фото: Paolo Bruno/Getty Images

«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии уже третий раз за шесть лет. Итог один — поражения. Если не считать победы в Сериях B и C, бергамаски не берут трофей с сезона-1962/1963 — тогда как раз забрали Кубок. Очередной шанс упущен, и в решающем матче Лиги Европы с монструозным «Байером» едва ли будет проще.