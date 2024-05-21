Сборная 29-го тура РПЛ. Капитаны «Спартака», «Динамо» и невероятный Кассьерра

Сезон РПЛ всё ближе к финишу. Завершился уже 29-й тур. Мы определили лучших футболистов, включив их в символическую сборную. Они расставлены по тактической схеме 3-4-3. Парочке игроков немного изменены позиции, чтобы в нашу команду вошли все достойные кандидаты.

Илья Лантратов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»)

«Локомотив» — единственный клуб в 29-м туре, не пропустивший ни одного мяча. Огромная заслуга принадлежит Илье Лантратову. Голкипер «Локо» совершил восемь сейвов! Своими уверенными действиями Лантратов заставил атаку «Факела» сдаться. И приблизил «Локомотив» к итоговому четвёртому месту.

Силвие Бегич Фото: ФК «Урал»

Центральный защитник: Силвие Бегич («Урал»)

«Урал» отчаянно сражается за спасение. Прямой вылет команде Виктора Гончаренко не грозит, но упасть в зону стыков ещё можно. В 29-м туре екатеринбуржцы устроили дома шоу с «Оренбургом». Да, «Урал» пропустил трижды (3:3), но защитник Силвие Бегич попал в нашу сборную. Хорват оформил дубль и помог своей команде набрать важнейшее очко. Которое, как оказалось по итогам тура, обеспечило «Уралу» как минимум 14-е место. На счету Бегича также два выноса мяча, два перехвата и один отбор.

Фабиан Бальбуэна Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Фабиан Бальбуэна («Динамо»)

Капитан «Динамо» включился в важнейший момент сезона. Парагваец оформил дубль в матче с «Крыльями Советов» (4:1): сначала забил головой, а во втором тайме – дальним ударом. Также защитник Бальбуэна отлично помог непосредственно в обороне. Фабиан совершил три перехвата и один вынос. А ещё на его счету 88% точных передач.

Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Георгий Джикия («Спартак»)

Джикия провёл последний домашний матч за «Спартак». Капитан красно-белых вышел в старте на игру с «Рубином» (3:1) и провёл на поле 66 минут. С Георгием на поле «Спартак» забил трижды и не пропустил ни одного мяча. Джикия классно сыграл в защите: он совершил пять выносов и выиграл три единоборства. Также защитник заработал один фол и отдал 87% точных пасов. Джикию признали лучшим футболистом встречи.

Мозес Кобнан Дэвид Фото: ФК «Краснодар»

Правый полузащитник: Мозес Кобнан Дэвид («Краснодар»)

«Краснодар» в важнейшей встрече уступал «Сочи». Но на 82-й минуте на поле вышел Мозес Кобнан Дэвид. И перевернул игру. Сначала на вингере сфолил Никита Кравцов, после чего был назначен пенальти в ворота «Сочи». А на 90+1-й минуте Мозес забил сам. «Краснодар» убежал в контратаку, мяч после отскока от Джона Кордобы оказался у Кобнана, он разобрался в штрафной «Сочи» и отличился. У «быков» остаются шансы на золото. В 30-м туре нужна победа над «Динамо» и осечка «Зенита». И этого бы не было, если не перформанс Мозеса.

Иван Обляков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Иван Обляков (ЦСКА)

бо разнёс бедный «Пари НН» со счётом 6:2. Обляков стал автором первого гола армейцев во встрече. Иван провёл классный матч и принёс пользу во всех фазах. Он совершил два выноса и один перехват мяча. Также на его счету четыре ключевых паса, 70% точных передач и одна успешная попытка дриблинга.

Вендел Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Вендел («Зенит»)

«Зенит» вышел злым и разгромил «Ахмат» — 5:1. Вендел помог Матео Кассьерре оформить пента-трик. Бразилец стал автором двух результативных передач. Вендел совершил 75 касаний, отдал 88% точных пасов (три – ключевых), пошёл в одну успешную обводку и заработал один фол. Победа «Зенита» оставляет команде шансы на титул: в 30-м туре нужна победа над «Ростовом» и поражение «Динамо». Выдаст ли Вендел крутой футбол снова?

Тео Бонгонда Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Тео Бонгонда («Спартак»)

Тео Бонгонда получил шанс в стартовом составе и выдал классный матч с «Рубином» (3:1). На 20-й минуте вингер открыл счёт, нанеся удар от радиуса штрафной после сольного прохода с центра поля. Красивый гол! За 75 минут на поле Бонгонда также отдал 88% точных передач, отдал один ключевой пас и дважды пробил в створ.

Сауль Гуарирапа Фото: ФК «Сочи»

Нападающий: Сауль Гуарирапа («Сочи»)

«Сочи» потерял шансы на спасение. К сожалению, в следующем сезоне команду Роберта Морено в РПЛ мы не увидим. Но Сауль Гуарирапа тащил «Сочи» во встрече с «Краснодаром» (2:3) — венесуэлец оформил дубль. Всего на счету Сауля четыре удара в створ, одна успешная попытка дриблинга, 87% точных передач, два ключевых паса и одна выигранная позиционная борьба. Есть ощущение, что мы увидим Гуарирапу в следующем сезоне РПЛ. Он принесёт пользу почти любой команде элитного дивизиона.

Матео Кассьерра Фото: ФК «Зенит»

Нападающий: Матео Кассьерра («Зенит»)

Кассьерра – автор первого пента-трика в истории РПЛ. Матео забил пять голов в матче 29-го тура с «Ахматом». На счету колумбийца 21 мяч в сезоне, он наверняка станет лучшим бомбардиром лиги. Теперь главная задача для Кассьерры – помочь «Зениту» стать чемпионом. Для этого нужно забивать в 30-м туре «Ростову».

Тимур Сулейманов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Тимур Сулейманов («Локомотив»)

Сулейманов выдал самый результативный матч в сезоне, оформив дубль в ворота «Факела» (2:0). Сначала Тимур замкнул подачу после углового. А во втором тайме Сулейманов снова отметился со стандарта. Форвард «Локо» также выиграл одну позиционную борьбу и два верховых единоборства, отдал 89% точных пасов и помог обороне (два выноса и один отбор).

Мурад Мусаев Фото: ФК «Краснодар»

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»)

Мусаев серьёзно повлиял на ход встречи с «Сочи». «Краснодар» уступал (1:2), но тренер изменил игру заменами. Мозес Кобнан заработал пенальти и забил победный гол «Краснодара» (3:2). А Жоау Батчи и Кади Боржес освежили атаку «быков». Теперь Мусаеву нужно найти ключи к «Динамо». Тогда у клуба появятся шансы на первое в истории золото РПЛ.

Сборная 29-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

В нашу команду попали не все достойные кандидаты. Например, в 29-м туре себя здорово проявили Хорхе Карраскаль («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Химми Марин («Оренбург»), Кристофер Мартинс («Спартак»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Аббосбек Файзуллаев и Виктор Давила (оба – ЦСКА). Каждый из них помог своей команде, поэтому нельзя не упомянуть их. Кого ещё мы забыли добавить? Пишите в комментариях!