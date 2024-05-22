Чудо в Стамбуле или золото ЧМ-2010? Лучший финал Алонсо-игрока

«Байер» — в двух шагах от сезона без поражений! Леверкузенцам нужны всего лишь две победы: в финалах Лиги Европы и Кубка Германии. Впереди — решающий матч ЛЕ с «Аталантой».
«Байеру» повезло, что у клуба есть тренер, за плечами которого огромный опыт решающих матчей. Будучи игроком, Хаби Алонсо рубился в финалах чемпионата мира и Евро, Лиги чемпионов и национальных кубков. А мы вспомнили самые крутые решающие игры, в которых принял участие испанец. И предлагаем вам выбрать лучший финал!
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Финал Лиги чемпионов — 2004/2005
«Ливерпуль» — «Милан» — 3:3 (3:2 пен.)
Один из самых (если не самый) эпичных финалов Лиги чемпионов. Алонсо — важный участник «стамбульского чуда» «Ливерпуля». Хаби вышел в стартовом составе. Да, в первом тайме англичане пропустили трижды, но за 15 минут второго тайма перевернули игру. И именно Алонсо забил третий мяч «Ливерпуля». Хаби исполнил пенальти, который сначала отразил Дида, но на добивание первым подоспел как раз испанец. Правда, в послематчевой серии 11-метровых Алонсо уже не подошёл к «точке». Но и без него «Ливерпуль» одержал победу и взял пятый трофей Лиги чемпионов в своей истории.
Финал ЧМ-2010
Испания — Нидерланды — 1:0 (д. вр.)
Хаби Алонсо появился в стартовом составе на важнейший матч в истории Испании. Команда впервые оказалась в финале чемпионата мира. И в тяжёлой борьбе обыграла Нидерланды. Алонсо провёл на поле 86 минут и покинул поле в конце основного времени. А главный хайлайт, связанный с Хаби, больше подошёл бы для единоборств. В одном из моментов полузащитник сборной Нидерландов Найджел де Йонг ударил Алонсо ногой в грудь. «Не хочу вспоминать момент c фолом де Йонга. Скажу лишь, что это был самый болезненный удар, который я получал в своей карьере», — рассказывал позже Хаби. Но главное, что Испания стала чемпионом мира.
Финал чемпионата Европы — 2012
Испания — Италия — 4:0
На Евро-2008 Алонсо отправлялся как футболист «Ливерпуля», а спустя четыре года уже выступал за мадридский «Реал». В сборной его статус вырос с игрока ротации до основы — Хаби вышел в старте во всех шести встречах. Испанцы на Евро-2012 использовали на поле одновременно до шести центральных полузащитников. Например, в финале тренер Висенте дель Боске выпустил Серхио Бускетса, Хаби Алонсо, Хави, Сеска Фабрегаса, Давида Сильву и Андреса Иньесту. И эта тактика принесла Испании вторую подряд победу на Евро. В финале она без проблем разнесла Италию. А Алонсо провёл на поле все 90 минут.
Финал Кубка Испании — 2013/2014
«Реал» — «Барселона» — 2:1
Финал, который вошёл в историю благодаря забегу Гарета Бэйла. На 85-й минуте валлийский вингер «Реала» словно танк прошёл по левому флангу, одурачил Марка Бартру и забил победный мяч. Алонсо провёл на поле весь матч: в голевых эпизодах участия не принял и получил только жёлтую карточку на 88-й минуте. Зато Хаби взял третий национальный кубок в карьере.
Финал чемпионата Европы — 2008
Испания — Германия — 1:0
На чемпионате Европы 2008 года Алонсо не был футболистом основы сборной Испании. Он получил всего 151 минуту в четырёх встречах. Но в финале Хаби доверили игровое время. Он вышел на поле на 63-й минуте при счёте 1:0 в пользу Испании. И помог команде удержать победу. Испания стала чемпионом Европы во второй раз в истории.
Финал Кубка Англии — 2005/2006
«Ливерпуль» — «Вест Хэм» — 3:3 (3:1 пен.)
«Ливерпуль» в середине 2000-х не проводил скучные финалы. Только веселье, только хардкор. Финал Кубка Англии с «Вест Хэмом» — ещё одно яркое подтверждение. Команды устроили перестрелку: к 90+1-й минуте лондонцы вели со счётом 3:2. Но затем в дело включился Стивен Джеррард. В концовке игры мяч отскочил к нему, после чего полузащитник «Ливерпуля» зарядил метров с 30. И как попал — впритирку со штангой! Гол-шедевр. А затем «красные» забрали трофей, обыграв «Вест Хэм» в серии пенальти. Правда, Алонсо на поле уже не было. Рафаэль Бенитес заменил его на 67-й минуте.
Финал Суперкубка УЕФА — 2005
«Ливерпуль» — ЦСКА — 3:1 (д. вр.)
ЦСКА взял Кубок УЕФА в 2005 году, а «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов. Команды сыграли за Суперкубок — получилось весело. ЦСКА вёл в счёте до 82-й минуты: в первом тайме счёт открыл Даниэл Карвальо. Но в концовке второго тайма Джибриль Сиссе сравнял счёт. Хаби Алонсо к тому моменту на поле уже не было. Испанец вышел в старте, но его заменили на 70-й минуте. А в дополнительное время «Ливерпуль» дожал ЦСКА и забрал трофей.