Чудо в Стамбуле или золото ЧМ-2010? Лучший финал Алонсо-игрока

«Байер» — в двух шагах от сезона без поражений! Леверкузенцам нужны всего лишь две победы: в финалах Лиги Европы и Кубка Германии. Впереди — решающий матч ЛЕ с «Аталантой».

«Байеру» повезло, что у клуба есть тренер, за плечами которого огромный опыт решающих матчей. Будучи игроком, Хаби Алонсо рубился в финалах чемпионата мира и Евро, Лиги чемпионов и национальных кубков. А мы вспомнили самые крутые решающие игры, в которых принял участие испанец. И предлагаем вам выбрать лучший финал!

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