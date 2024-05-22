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Аталанта — Байер, Лига Европы, 22 мая 2024, лучший финал в игровой карьере Хаби Алонсо, Ливерпуль, Реал, сборная Испании

Чудо в Стамбуле или золото ЧМ-2010? Лучший финал Алонсо-игрока
Никита Паглазов
Рейтинг: лучший финал в карьере Хаби Алонсо-игрока
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Теперь Хаби близок к первому еврокубку в качестве тренера.

«Байер» — в двух шагах от сезона без поражений! Леверкузенцам нужны всего лишь две победы: в финалах Лиги Европы и Кубка Германии. Впереди — решающий матч ЛЕ с «Аталантой».

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Байеру» повезло, что у клуба есть тренер, за плечами которого огромный опыт решающих матчей. Будучи игроком, Хаби Алонсо рубился в финалах чемпионата мира и Евро, Лиги чемпионов и национальных кубков. А мы вспомнили самые крутые решающие игры, в которых принял участие испанец. И предлагаем вам выбрать лучший финал!

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Рейтинг: лучший финал в карьере Хаби Алонсо-игрока
Фото: Richard Sellers/Getty Images
1 место

Финал Лиги чемпионов — 2004/2005

«Ливерпуль» — «Милан» — 3:3 (3:2 пен.)

Один из самых (если не самый) эпичных финалов Лиги чемпионов. Алонсо — важный участник «стамбульского чуда» «Ливерпуля». Хаби вышел в стартовом составе. Да, в первом тайме англичане пропустили трижды, но за 15 минут второго тайма перевернули игру. И именно Алонсо забил третий мяч «Ливерпуля». Хаби исполнил пенальти, который сначала отразил Дида, но на добивание первым подоспел как раз испанец. Правда, в послематчевой серии 11-метровых Алонсо уже не подошёл к «точке». Но и без него «Ливерпуль» одержал победу и взял пятый трофей Лиги чемпионов в своей истории.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
2 место

Финал ЧМ-2010

Испания — Нидерланды — 1:0 (д. вр.)

Хаби Алонсо появился в стартовом составе на важнейший матч в истории Испании. Команда впервые оказалась в финале чемпионата мира. И в тяжёлой борьбе обыграла Нидерланды. Алонсо провёл на поле 86 минут и покинул поле в конце основного времени. А главный хайлайт, связанный с Хаби, больше подошёл бы для единоборств. В одном из моментов полузащитник сборной Нидерландов Найджел де Йонг ударил Алонсо ногой в грудь. «Не хочу вспоминать момент c фолом де Йонга. Скажу лишь, что это был самый болезненный удар, который я получал в своей карьере», — рассказывал позже Хаби. Но главное, что Испания стала чемпионом мира.

Фото: Alex Grimm/Getty Images
3 место

Финал чемпионата Европы — 2012

Испания — Италия — 4:0

На Евро-2008 Алонсо отправлялся как футболист «Ливерпуля», а спустя четыре года уже выступал за мадридский «Реал». В сборной его статус вырос с игрока ротации до основы — Хаби вышел в старте во всех шести встречах. Испанцы на Евро-2012 использовали на поле одновременно до шести центральных полузащитников. Например, в финале тренер Висенте дель Боске выпустил Серхио Бускетса, Хаби Алонсо, Хави, Сеска Фабрегаса, Давида Сильву и Андреса Иньесту. И эта тактика принесла Испании вторую подряд победу на Евро. В финале она без проблем разнесла Италию. А Алонсо провёл на поле все 90 минут.

Фото: imago images/Ulmer/TASS
4 место

Финал Кубка Испании — 2013/2014

«Реал» — «Барселона» — 2:1

Финал, который вошёл в историю благодаря забегу Гарета Бэйла. На 85-й минуте валлийский вингер «Реала» словно танк прошёл по левому флангу, одурачил Марка Бартру и забил победный мяч. Алонсо провёл на поле весь матч: в голевых эпизодах участия не принял и получил только жёлтую карточку на 88-й минуте. Зато Хаби взял третий национальный кубок в карьере.

Фото: Clive Mason/Getty Images
5 место

Финал чемпионата Европы — 2008

Испания — Германия — 1:0

На чемпионате Европы 2008 года Алонсо не был футболистом основы сборной Испании. Он получил всего 151 минуту в четырёх встречах. Но в финале Хаби доверили игровое время. Он вышел на поле на 63-й минуте при счёте 1:0 в пользу Испании. И помог команде удержать победу. Испания стала чемпионом Европы во второй раз в истории.

Фото: Imago/TASS
6 место

Финал Кубка Англии — 2005/2006

«Ливерпуль» — «Вест Хэм» — 3:3 (3:1 пен.)

«Ливерпуль» в середине 2000-х не проводил скучные финалы. Только веселье, только хардкор. Финал Кубка Англии с «Вест Хэмом» — ещё одно яркое подтверждение. Команды устроили перестрелку: к 90+1-й минуте лондонцы вели со счётом 3:2. Но затем в дело включился Стивен Джеррард. В концовке игры мяч отскочил к нему, после чего полузащитник «Ливерпуля» зарядил метров с 30. И как попал — впритирку со штангой! Гол-шедевр. А затем «красные» забрали трофей, обыграв «Вест Хэм» в серии пенальти. Правда, Алонсо на поле уже не было. Рафаэль Бенитес заменил его на 67-й минуте.

Фото: John Walton/Getty Images
7 место

Финал Суперкубка УЕФА — 2005

«Ливерпуль» — ЦСКА — 3:1 (д. вр.)

ЦСКА взял Кубок УЕФА в 2005 году, а «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов. Команды сыграли за Суперкубок — получилось весело. ЦСКА вёл в счёте до 82-й минуты: в первом тайме счёт открыл Даниэл Карвальо. Но в концовке второго тайма Джибриль Сиссе сравнял счёт. Хаби Алонсо к тому моменту на поле уже не было. Испанец вышел в старте, но его заменили на 70-й минуте. А в дополнительное время «Ливерпуль» дожал ЦСКА и забрал трофей.

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