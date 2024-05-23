«Два тренера видели меня в «Спартаке». Беляев читает «Войну и мир» и спасает животных

Те болельщики, которым в российском футболе интересна исключительно Премьер-Лига, могли потерять из виду Максима Беляева. Один из ярчайших защитников РПЛ 2010-х не играл за «Арсенал» после вылета туляков из РПЛ, а в нынешнем сезоне спасает от понижения в классе дебютанта Первой лиги «Ленинградец».

Автор «Чемпионата» Георгий Илющенко обсудил с Беляевым его необычные хобби, переезд в Петербург, спартаковские времена, интерес топ-клубов, ультиматум тульских боссов и многое другое.

Из интервью вы узнаете:

Мечты завести собственный приют, любовь к литературе и сборка корабля

— У вас четыре кошки и пёс. После трансфера в «Ленинградец» живность с собой забрали?

— Удалось взять на съёмную квартиру только одного котика, и то с боем. Остальные животные остались с родителями в Москве. Из-за тренировок и игр могу долго не быть дома. Кристине (жена Беляева. — Прим. «Чемпионата») важно, чтобы рядом находилось живое существо. С ним не так одиноко.

Мы уже много лет мечтаем о собственном приюте, чтобы спасать бездомных животных. Но такая деятельность отнимает много сил, так что займёмся ей уже по окончании моей футбольной карьеры. Когда представляем это, на душе становится приятно.

Максим Беляев с собаками Фото: Из личного архива Беляева

— Пока нет своего приюта, помогаете другим?

— Не то чтобы активно, но помогаем. Примерно полгода назад ездили в приют «Ильинка». Провели акцию вместе с болельщиками: отвозили и от себя, и от «Ленинградца» корм, лекарства. В Туле мы сами приезжали в зоомагазин, закупались и посещали алексинский приют.

— Вы же не только к животным ездили, но и к детям.

— Когда играл в «Арсенале», ездили с одноклубниками в детский дом. Уже здесь, в «Ленинградце», меня просили приехать к детям в Петербурге с подарками, показать футбольный мастер-класс. Все они были очень довольны. Если от клуба исходит подобная инициатива, только рад поучаствовать в ней. Плюс я сам организовывал детский турнир в родных Озёрах Московской области. Возможно, кто-то из детишек, глядя на меня, проникся футболом.

Максим Беляев Фото: Из личного архива Беляева

— Ваше хобби — чтение. Разрушаете стереотипы о футболистах?

— На самом деле, все понемногу почитывают. А реально необычное хобби у моего одноклубника по «Ленинградцу» — он записывает собственный рэп, как Холанд. Его имя раскрывать не стану (улыбается).

— Ваш личный список книг, обязательных к прочтению?

— Помню рекламу, где Дмитрий Дибров говорил: «Любому человеку нужно прочесть от 5 до 10 книг. Каких именно? Чтобы узнать это, придётся прочесть их десятки тысяч». Я не 80-летний философ, чтобы давать рекомендации. Каждый должен выбирать сам.

Сейчас прохожусь по классике. Когда переехал в Петербург, съёмная квартира была пустой. На полке стояла лишь одна книга — «Анна Каренина» Толстого. Я понял, что это знак свыше. До базы добираюсь на электричке. У меня есть час, чтобы вдумчиво вчитываться. Вот уже добрался до финала второго тома «Войны и мира». Такая литература, конечно, куда больше подходит для людей в зрелом возрасте. Книги с глубоким смыслом. Их можно перечитывать много раз, и каждый будешь воспринимать написанное под разным углом. Не зря это классика.

— Многие задаются вопросом, почему такое сложное произведение, как «Война и мир», входит в школьную программу.

— Не нужно относиться к школьникам пренебрежительно. Да, всю глубину, которую хотел передать автор, в таком возрасте понять трудно. Но воспитывать в себе любовь к классике нужно с ранних лет. Если не читать её тогда, то каким человеком ты вырастешь? Потом тем больше не захочется знакомиться с шедеврами литературы. Как элемент воспитания это обязательно.

— Когда начали увлекаться литературой?

— Примерно с восьми лет. Жил в Мытищах и самостоятельно ездил на тренировки в Москву. Выезжаешь с утра и возвращаешься уже к ночи. В дороге нужно было чем-то себя занимать. Мне нравились книги, брал их с собой и зачитывался. Да и телефоны тогда были совсем не того уровня, как в последние годы. Даже не помню, когда у меня появился первый мобильник. Рядом с моим домом находилась библиотека, и я был там частым гостем.

— Любимые литературные жанры?

— В детстве обожал приключения и научную фантастику. Сейчас пишут много фэнтези. Мне кажется, среди свежих произведений как раз не хватает научной фантастики. Она воспитывает учёных, которые воплощают в жизнь немыслимые вещи. Сейчас я дорос до классики и планирую перечитывать всех главных русских авторов.

— Вы верующий?

— Конечно. Не фанатично, но да. Каждый день в церковь не хожу, пост не соблюдаю. Отмечаем главные церковные праздники, верим в бога.

— Поститься профессиональному спортсмену, должно быть, крайне непросто.

— Мой одноклубник Руслан Апеков — верующий мусульманин. Он старается соблюдать ограничения. Но в день матча всё равно нужно хорошо поесть, иначе сил никаких не хватит.

— Какие у вас ещё увлечения?

— Какое-то время я собирал корабль. Увидел по телевизору рекламу журнала, и меня она зацепила. Мне нравятся старые корабли. Здесь можно выделить эпоху Петра. Выпуски выходили еженедельно, и в каждом были детали для сборки макета: примерно 110 см в длину и 90 см в высоту. Плюс информация, которой я зачитывался. Орудовал ножичком, рубанком. К сожалению, всё это забросил на половине пути. В условиях постоянных переездов сложно было заниматься таким делом.

Максим Беляев строит модель корабля Фото: Из личного архива Беляева

Необычное знакомство с женой, брат-арбитр и просьба товарищей по «Спартаку» порыться в японских мусорках

— Как проводите время в Петербурге?

— Ходили с Кристиной на балет и в театр. Как раз давно мечтал попасть в Мариинку. Мы живём в центре города. Если выйти из дома, можно направиться в любую сторону. Рядом полно исторических зданий. Гуляешь и проникаешься величественной атмосферой. Хотя летом из-за погодных условий делать это, конечно, лучше.

— Вы говорили, что Кристина разбирается в футболе даже лучше вас.

— Конечно же, она разбирается не лучше меня. Я просто хотел сделать ей комплимент. Но со временем Кристина действительно стала гораздо лучше понимать футбол. Когда мы с ней познакомились, она практически никак в нём не ориентировалась. Сейчас же в состоянии запросто вступить в полемику со многими экспертами и выйти из неё победителем.

— Кристина не интересовалась футболом, но сама познакомилась с вами. Как так получилось?

— Да, Кристина написала мне в соцсетях первой. Её папа долго работал машинистом. Как и обязывает профессия, болел за «Локомотив». Она хотела сделать ему необычный подарок, и подруга посоветовала ей написать футболисту, попросить мяч с автографами игроков.

— В итоге подарком дело не ограничилось. Наверняка её отец был на седьмом небе, когда узнал, что вы вместе.

— Он был сдержан. Но, думаю, в душе сильно радовался.

— Она вам футбольные советы давала?

— Моя жена всё-таки не профессиональный футболист. Это супруга Дениса Глушакова способна на многие тонкости внимание обратить. Но по некоторым эпизодам мы с Кристиной общаемся. Она может высказать мнение, и потом думаешь: а ведь действительно, надо было сыграть именно так.

Максим Беляев с супругой Фото: Из личного архива Беляева

— Ваш венский вальс — одно из самых ярких празднований голов на моей памяти. Расскажите его предысторию.

— Мы с Кристиной танцевали венский вальс во время свадьбы. Перед этим ходили в балетную школу, брали частные уроки. Подошли к делу ответственно. Мне хотелось как-то отметить это, обрадовать Кристину. Задумал, что если забью, то так и отпраздную. Получилось довольно быстро: в июне 2017-го мы поженились, а в сентябре я забил в ворота «Динамо». Отпраздновал весьма эффектно. Кристина оценила, ей было приятно. Болельщикам тоже зашло. Потом я повторил празднование и на родной арене в Черкизове. Хотелось закрепить тот момент чем-то особенным.

— В последние годы многие игроки не празднуют голы в ворота бывших команд. Пусть даже и так красиво.

— Всё-таки прошло очень много времени с моего ухода. Тем более я не праздновал эмоционально: не бежал к болельщикам и к скамейке запасных «Локо», не показывал на свою фамилию. Это больше для жены, чем для себя. Не было и в мыслях задеть кого-либо.

«Венский вальс» в исполнении Максима Беляева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Для меня стало откровением, что вы воспитанник не только «Локо», но и «Спартака». Как там оказались?

— Мы жили с семьёй в Озёрах. Примерно в пять лет папа показал мне, что такое футбол, а через год захотел проверить меня на фоне лучших сверстников в Москве. «Спартак» — народная команда, поэтому начали с неё. Он устроил мне там просмотр, и меня зачислили после первой же тренировки. С моим возрастом занимался знаменитый Виктор Кечинов, и он сразу же выдал мне новые бутсы. В итоге я провёл в «Спартаке» семь лет.

— Из-за этого перебрались в Мытищи?

— Да, но не сразу. Дорога от Озёр занимала около пяти часов. Так и катались около года, пока родители не решили всей семьёй, вместе с сестрой и младшим братом, переехать поближе к Москве — снимали жильё в Мытищах. Оттуда можно было добраться уже за полтора часа.

— Кем работали ваши родители, когда вы росли?

— Папа отслужил в армии. Тоже был футболистом, играл во второй лиге СССР. Профильного образования у него нет. Занимался перевозками, таксовал. Мама трудилась бухгалтером, доросла до высокой должности в московском филиале итальянской фирмы. Когда мне исполнилось 17 и я заиграл на высоком уровне, они перестали работать. Обеспечиваю их и по сей день.

— Брат тоже занимался футболом?

— Да. Был и в «Динамо», и в «Локомотиве». Потом перешёл в «Буревестник», но из-за шаткого здоровья ему пришлось закончить карьеру. Стал арбитром: много судил в молодёжном первенстве и во Второй лиге, был близок к Первой. Сейчас он уже в другой профессии.

— Ваши матчи ему доводилось судить?

— Случалось. Но мы общались без панибратства. В основном он был лайнсменом. Судил меня по всей строгости, максимально педантично. За арбитрами пристально наблюдают. Им выставляют баллы, у каждого есть рейтинг. От него зависят дальнейшие назначения, так что о родственной помощи не могло быть и речи.

— Почему вы ушли из «Спартака»?

— Перестал попадать в состав. Нам с папой показалось, что не по спортивному принципу. Возможно, решение было эмоциональным, но мы ушли в «Локомотив». Разговаривали со спартаковским руководством, они не стали препятствовать переходу.

Максим Беляев в академии «Спартака» Фото: Из личного архива Беляева

— Кто-то из ваших одногодок по «Спартаку» заиграл во взрослой команде?

— Из моего выпуска таких, кто заиграл в РПЛ, не припоминаю.

— Расскажите самый интересный случай со спартаковских времён.

— Был интересный выезд в Японию. Мы жили по два человека в местных семьях. По-английски не говорили ни мы, ни они. Общались жестами. Условия там были, мягко говоря, получше, чем у меня в Мытищах. Как мне показалось, люди были довольно зажиточными. Играл там в PlayStation и перед отъездом показал на неё пальцем. Видимо, семья подумала, что я прошу её мне подарить, и приставка быстро оказалась у меня в руках. С ней и вернулся в Россию. А потом включил в розетку и сжёг её — наши 220 вольт оказались для неё чересчур мощными. В итоге перепрошил её и прошёл всего «Гарри Поттера», хотя приставка жутко тормозила.

— А что вообще был за турнир в Японии?

— Играли там с местными и корейскими ребятами. Нам было по 10 лет, им — по 15-16. На нашем фоне они смотрелись теми ещё кабанами. Но мы держались достойно: один турнир выиграли, а во втором уступили только по пенальти в финале. Мы были гораздо техничнее, хотя нас хорошенько давили физически.

— PlayStation — прекрасный улов. Партнёры не обзавидовались?

— Было дело. Ещё ребята из спартаковского интерната на Ботаническом саду — а там жили Артём Дзюба, Саша Прудников и Роман Шишкин — когда узнали о турнире в Японии для моего года, почему-то подумали, что там все помойки забиты рабочими мобильными телефонами. Каждый подходил ко мне, просил порыться на мусорке и привезти конкретную модель.

— И вы реально лазили по помойкам?

— Нет, конечно. Но объяснил парням, что облазил все мусорки и телефонов там не нашёл. Они почему-то решили, что раз Япония сверхтехнологична, то там полно выброшенных рабочих мобильников. Причём и мне это внушили. Думал, приеду и что-нибудь себе подберу даже на улице. Не подобрал.

Ламповые истории про Юрия Сёмина, Жозе Коусейру и Олега Кононова, интерес «Спартака» и «Зенита»

— Ваш переход в «Ленинградец» шокировал. Всё-таки клуб один из самых бедных в Первой лиге, едва поднялся из Второй. Что повлияло на решение?

— У меня не получилось вернуться в Премьер-Лигу. Был готов хотя бы приехать на просмотр. Показать, что до сих пор в порядке. Такой возможности мне не дали, и тут появилось приглашение от «Ленинградца». Мы с Кристиной давно мечтали пожить в Петербурге, это сыграло огромную роль. Плюс был хороший опыт совместной работы в «Арсенале» с Сергеем Вячеславовичем Кирьяковым. А богатый клуб или бедный — не столь важно.

— До начала ноября у «Ленинградца» была ужасающая серия из поражений, команда шла на последнем месте. Не было мыслей: «Блин, куда я вообще попал?»

— Клуб изначально не ставил слишком высоких задач — выйти в РПЛ или попасть в стыки. Ему всего шесть лет. Для начала нужно просто закрепиться в Первой лиге. Если получится, думаю, появятся цели амбициознее.

— В ноябре 2011-го вы играли в Первой лиге за владимирское «Торпедо», а уже в феврале 2012–го — в плей-офф Лиги Европы против «Атлетика». Насколько трудно было переключиться?

— Моя карьера поступательно шла вверх. Против «КАМАЗа» за «Торпедо» я даже оформил хет-трик. Как раз у папы был день рождения. Настали зимние сборы, и «Локомотив» вернул меня из Владимира — хотели оценить меня на сборах. За это спасибо Кириллу Котову, который работал в «Локо» спортивным директором, и Ольге Юрьевне Смородской. Я смог себя показать. Ян Дюрица приболел, и мне дали шанс. Как раз первым матчем стал тот самый с «Атлетиком». После Первой лиги, конечно, разница ощущалась. Но я был в себе уверен. Возможно, даже слишком. Это мне помогло: коленки не тряслись. На эмоциях почувствовал, что справляюсь, привык к новым скоростям и стал полноценным игроком основы.

— Один из памятных моментов того противостояния с «Атлетиком», как вы чуть не схлестнулись с нападающим Гаиской Токеро.

— Я сыграл в подкате и достаточно жёстко попал по нему. Он гневно двинулся в мою сторону, но я перевёл всё в шутливую форму, и чем-то серьёзным дело не обернулось.

«Атлетик» Бильбао — «Локомотив» Фото: РИА Новости

— Партнёры потом подкалывали?

— Торбинский, Павлюченко и Глушаков подшучивали, не без этого. Я не грузился и в ответ так же шутил. В «Локомотиве» была здоровая атмосфера, без дедовщины.

— Вы дебютировали за «Локо» в 17 лет при Юрии Сёмине. Чем он запомнился?

— Юрий Палыч очень харизматичный. Вспомните, сколько он открыл футболистов. Поблажек никому не давал, в том числе молодым. Даже с 17-летних парней спрашивал как с полноценных игроков основы. Поэтому во взрослый футбол и вливались быстрее. Палыч говорил: «Неважно, какой у вас возраст. Кто лучше, тот и играет».

— Вспомните главные слова Сёмина, адресованные лично вам.

— Когда я дебютировал и выходил на замену вместо Дмитрия Сенникова, он сказал: «Спокойно, не дёргайся, всё умеешь, с мячом хорошо работаешь. Не трясись, выходи и играй». Хорошо хоть, не зима была…

— «Беляев, варежки сними!»?

— Да. В этом плане мне повезло больше, чем Дмитрию Булыкину.

Юрий Сёмин в 2009 году Фото: РИА Новости

— Дебют в еврокубках, постоянная практика в РПЛ, гол в ворота «Динамо». И всё это в 20 лет. Ощущали себя звездой?

— Нисколько. Для меня всё шло по плану. Я дебютировал за основу «Локо» в 17 лет. Ставил себе цель в 20 лет стабильно играть в РПЛ — и добился её. В 23 планировал уехать в чемпионат Англии. Считал АПЛ лучшей лигой мира и стремился туда.

— В РПЛ вы полноценно заиграли при Жозе Коусейру.

— Коусейру был ко мне добр. Мы с ним особо не общались, но он меня частенько подбадривал. Как и Юрий Палыч. Это правильный подход. Жозе не боялся доверять молодым. В первом матче с «Атлетиком» мы победили (2:1), и после этого он сказал: «Если бы Беляев «привёз», моя голова бы точно полетела». Жозе рисковал, и я ему за доверие отплатил хорошей игрой, не подвёл его. Он сыграл огромную роль в моём становлении, за что ему также очень благодарен.

— Добрый поступок Коусейру, который особенно запомнился?

— Немного странный случай, но расскажу. Мы отыграли матч с «Кубанью» при колоссальной жаре. У меня было сильное обезвоживание, дико крутило живот. В самолёте располагались отдельные места для футболистов и вип-зона тренерского штаба. Коусейру увидел моё волнение, подозвал меня и сказал: «Иди в наш туалет и сиди там, сколько потребуется».

Максим Беляев и Жозе Коусейру Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— В «Локо» пришли Билич с Чорлукой, и вас отправили в «Ростов». Там вы впервые пересеклись с Божовичем.

— Он тоже позитивный и временами взрывной. Мог налететь вихрем и отчитать. О Божовиче только хорошие воспоминания. При нём я играл и рос как футболист. Миодраг говорит с очень смешным балканским акцентом, поэтому даже самая обычная его шутка казалась безумно смешной. Коверкал фамилии. Тоже в стиле Юрия Палыча.

— В начале карьеры вы говорили, что в «Локомотиве» по указанию Ольги Смородской вам каждый день давали по банке чёрной икры и стакану гранатового сока. Не прикалывались?

— Наверное, все подумали, что я ел чёрную икру килограммами. Я не прикалывался, но такое было всего на протяжении недели. Сдал анализ крови, и врач посоветовал подобный рацион. Никаких ежедневных банок чёрной икры, конечно, не было. Её давали по чайной ложечке, и всё. Как раз за семь дней небольшую баночку и умял.

— Летом 2013 года вы с молодёжной сборной попали в «группу смерти» на Евро. В соперниках — Испания, Нидерланды, Германия.

— Иско, Алькантара, Тельо, Бартра, де Хеа, Муньяин, Мората. Та Испания — просто каток. Они уже тогда выступали на самом высоком уровне и в итоге стали чемпионами. Противостоять таким монстрам было приятно. Мы пропустили только в конце матча со стандарта и уступили с минимальный счётом. В сборной Нидерландов выделялся Вейналдум. Им проиграли разгромно, но весь второй тайм были в меньшинстве. Как и с немцами. Там мы даже вперёд вышли, а потом вдесятером остались. В этом плане крупно не повезло. Считаю, играли на том турнире неплохо, хоть и проиграли все три матча.

Максим Беляев на молодёжном Евро-2013 Фото: rfs.ru

— Вы съездили в аренду в «Ростов», вернулись и вдруг целый год играли за молодёжку «Локомотива». Как так вообще получилось?

— Леонид Кучук сказал, что меня не отпустит. Что я ему нужен. В итоге нужен не оказался. Чорлука и Дюрица проводили сильный сезон, команда шла высоко в таблице, претендовала на чемпионство. Всё работало. Так что отнёсся с пониманием.

— В разное время ходили слухи об интересе к вам топ-клубов России. Какие были правдивыми?

— В 2017-м меня хотел пригласить в «Спартак» лично Массимо Каррера, это я точно знаю. Меня приезжал просматривать их спортивный директор. Им нужен был защитник с российским паспортом. Почему-то не срослось.

— Олег Кононов в «Спартак» звал?

— С Олегом Георгиевичем мы побеждали «Спартак» на «Открытие Арене» (3:2), да и в целом играли здорово. Вскоре после этого его как раз позвали туда. Конкретных обсуждений не было, но, знаю, он тоже хотел меня пригласить.

Максим Беляев и Олег Кононов перед «тоннелем» в честь дня рождения Фото: Из личного архива Беляева

— Вы же как раз примерно в то время назвали пса Квинси. Это был намёк руководству «Спартака»?

— Никаких намёков (улыбается). Просто хотелось назвать его как-нибудь по-футбольному. Потом он вообще Винчиком стал.

— Кононов считается мягким тренером. Он на самом деле такой?

— Это полностью журналистский штамп. Ваши коллеги смотрят на его поведение во время матчей, оценивают послематчевые комментарии и делают неправильные выводы. Если человек спокойно ведёт себя и по делу говорит об игре, не эмоционирует, это не значит, что он мягкий. Олег Георгиевич — очень твёрдый и волевой человек. Для волевых решений ему не нужно кричать на футболистов. Он часто жёстко ставил игроков на место. Это лучший тренер, с которым я работал. Именно он собрал ту команду, с которой мы вместе с Игорем Черевченко докатили до Лиги Европы.

— Самый крутой совет, который он дал лично вам?

— Олег Георгиевич рекомендовал мне поработать над голосом, чтобы я лучше подсказывал партнёрам. Изменять тональность. Представляете, Кононов вникал даже в такие детали! Он понимает, что результат команды собирается по крупицам. На сборах в Австрии сказал мне: «Мы в Альпах. Здесь прекрасное место. Собирайся в горы и кричи там, оттачивай связки».

— Воспользовались советом?

— Я уделял этому моменту внимание. Кононов заметно к себе располагает. Очень приятный человек. С ним было комфортно работать.

— У Кононова сейчас в «Торпедо» не очень дела идут, как и в целом после «Спартака». Верите, что он вернётся на топ-уровень?

— Ему нужно собрать свою команду, как получилось в Туле. Вспомните, какой был классный состав: Бакаев, Мирзов и Джорджевич в нападении, Лесовой, Кадири и так далее. Всех их набирал Георгиевич. Все росли и все прибавляли. Кононов понимал, какую игру хочет построить, и набирал под неё футболистов. В «Торпедо» он работает с готовым материалом. Если бы ему дали больше возможностей, у него 100% всё получилось бы.

— Про ваш трансфер в «Зенит» тоже разговоры ходили.

— Меня туда действительно планировали взять в зимнее трансферное окно сезона-2017/2018 при Роберто Манчини. Хотели Ваню Новосельцева отправить в Тулу, а меня — в «Зенит». Мы как раз обыграли их в Петербурге (1:0). Плюс у меня был хороший отрезок.

— Хотели там оказаться?

— Кому не хочется играть в «Зените»? Разумеется, я тоже хотел.

— В СМИ писали и о предложении «Зенита» при Семаке в сезоне-2018/2019.

— Меня вызывали в сборную весь отборочный цикл перед Евро-2020. Я вышел в матче с Сан-Марино. Плюс с «Арсеналом» мы пробились в Лигу Европы. У меня заканчивался контракт, и я мог уйти свободным агентом. К сожалению, в обоих случаях не всё зависело от меня, и я остался в Туле.

Максим Беляев и Александр Головин на тренировке Фото: Из личного архива Беляева

Обвальные условия в Туле, шутки Артёма Дзюбы, сколько денег нужно Беляеву для комфорта и правильность Fan ID

— В «Арсенале» вы провели основную часть карьеры, принесли много пользы. Когда клуб предложил существенное понижение зарплаты, какие эмоции испытали?

— Понимал, что подобное может произойти. Мы опустились в ФНЛ. У меня оставался действующий контракт, который изменениям не соответствовал. В такой ситуации оказался далеко не только я. На понижение предложили пойти всем, в том числе и мне. Чтобы не обременять «Арсенал», я попросил: дайте мне время и помогите найти новое место работы. Вариантов так и не нашлось. Меня просто отстранили от главной команды и дали возможность только тренироваться с дублем.

— И вы потеряли целый год. Неужели понижение зарплаты было настолько существенным?

— Я готов был понизить зарплату, но предложили откровенно обвальные условия.

— Давайте даже без конкретной суммы. Допустим, было 100 тысяч рублей, а предложили…

— 30. Меня хотели урезать на 70%. Причём без каких-либо компромиссов и надбавок. Например, могли бы прописать определённые бонусы за возвращение в РПЛ. Такого не было. Просто пошли на принцип: либо подписываешь контракт на наших условиях, либо не будешь играть.

— Перед домашним чемпионатом мира в «Арсенал» на полгода забежал Дзюба. Каково было играть с настолько злым после ссоры с Манчини Артёмом?

— Артём был крайне мотивирован после конфликта с Манчини. Он постоянно шутил над всеми, с ним всегда было весело. Вся команда от смеха падала. Думаю, Дзюба благодарен «Арсеналу» за те полгода. Ему дали возможность играть, он набрал форму и потом разорвал домашний ЧМ.

— Как он шутил над вами?

— Уделял много внимания мне и Ване Новосельцеву за наши бороды. Называл нас батюшками, предлагал партнёрам исповедаться перед нами. Шутил над моими котами. Всех приколов не запомнишь, их было много. Пожалуй, Артём — самый юморной среди всех моих одноклубников. При этом у него прекрасные лидерские качества. Он лидер с большой буквы. Всегда максимально настраивал нас.

Артём Дзюба и Иван Новосельцев на презентации в «Арсенале» Фото: ФК «Арсенал»

— Назовите трёх футболистов, против которых вам было сложнее всего играть.

— Три — слишком мало, сложно определиться. Назову Сейду Думбия, Халка, Ласину Траоре, Данни, Аршавина и Кержакова. Все они очень неприятные. Кошмар любого защитника в РПЛ.

— Сколько вам нужно денег в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно?

— Если ты не семейный человек, можно жить на клубной базе, питаться там, одеваться и вообще ни на что не тратиться. Я абсолютно непривередливый. По ресторанам не хожу. Кушаю дома без изысков, хожу в обычные продуктовые магазины. Если не брать в расчёт помощь родственникам, конкретно мне хватает 50 тысяч рублей.

— За кого из бывших партнёров вам досаднее всего?

— За Нику Пилиева. Он был чуть ли не самым сильным в «Локомотиве» по нашему году. А там, помимо меня, играли Саша Кокорин, Алан Гатагов, Дима Полоз и другие футболисты, чьи имена на слуху. По таланту Ника был наравне с Кокориным. Вспомните, как он в 17 лет за ЦСКА выходил против «Манчестер Юнайтед». При этом был скромным и трудолюбивым. Травма его подкосила, к огромному сожалению.

— В сентябре вам исполнится 33 года. До скольких лет планируете играть?

— Планку себе не ставлю. Если оценивать по здоровью, лет пять на хорошем уровне я точно потяну. По-прежнему готов приехать в клуб РПЛ на просмотр и показать, чего стою.

Максим Беляев в «Ленинградце» Фото: ФК «Ленинградец»

— Нет сожаления, что так и не поиграли в Европе? Приглашения были?

— В целом я всем доволен. Было бы интересно поиграть в Италии, где мы поженились с Кристиной, но разочарования от карьеры в России у меня точно нет. Случались разговоры без конкретики о переходах во вторые-третьи лиги топовых футбольных стран. Такое меня не заинтересовало.

— И последнее. Как считаете, Fan ID — добро или зло?

— Считаю, что все приходящие на стадион люди должны быть идентифицированы. Теракт в «Крокусе» это только подтвердил. В регистрации нет ничего сложного. В чём проблема сделать это и спокойно ходить на матчи? Я не понимаю.

— Если бы вы были простым болельщиком, оформили бы себе Fan ID?

— Конечно. Я добропорядочный гражданин России, что мне скрывать? Бойкотировать закон — глупо. Детский сад какой-то. Если Fan ID мешает человеку ходить на стадион, значит, он не так уж любит свою команду.