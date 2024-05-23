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Аталанта — Байер — 3:0, финал Лиги Европы, 22 мая 2024 года, реакция СМИ, что пишут в немецкой и итальянской прессе

«Вы сняли проклятие длиной в 25 лет». Реакция Европы на чудо «Аталанты» и крах «Байера»
Полина Куимова
«Аталанта» — «Байер»
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Историческая победа итальянской команды и не менее историческое поражение немецкой.

«Байер» шёл к невероятному сезону без поражений, но оступился в большом финале – кубок Лиги Европы забрала «Аталанта». Итальянская команда забила три и не пропустила, обыграв чемпиона Бундеслиги с такой лёгкостью, что даже закрались сомнения: как этот клуб мог не проигрывать 51 матч подряд?

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Мы должны признать, что «Аталанта» заслужила выиграть трофей, – сказал на послематчевой пресс-конференции расстроенный Хаби Алонсо. – У нас был плохой день. Больно, что это произошло в такой важной игре. Ночь нам предстоит непростая.

Поражение в финале невозможно забыть. Все были не на лучшем уровне, включая меня. Проиграть первый раз в 52-й игре – это ненормально. Нам будет непросто понять, как с этим справиться. У нас был отличный шанс, это больно. Но это заслуженно».

До абсолютного чуда не хватило совсем чуть-чуть
Серия «Байера» всё равно войдёт в историю. Где-то между судейством Эвребё и очками Давидса
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Игра «Байера» в немецких медиа оценивается как «хаотичная». Bild пишет: «Поражение от «Аталанты» получилось логичным, поскольку «Леверкузен» показал самую слабую игру в сезоне, особенно в первом тайме. Необъяснимое количество плохих передач, многочисленные проигранные дуэли – а иногда футболисты просто выглядели сонными и медленными. Это позор для Леверкузена, позор для немецкого футбола».

Bild

Bild

Журналисты Spiegel не ожидали такого финала. «Что это было? Почему чемпион Германии так рушится? – задавались они вопросами в прямой трансляции. – А если серьёзно, то Гасперини наполовину переиграл Алонсо: высокий прессинг и ориентация на каждого футболиста соперника со стороны «Аталанты» втянули леверкузенцев в атаку без целевого игрока. Второй тайм прошёл ровно, но Аталанта ловко оборонялась – и тут же переходила в контратаку». Там тоже ждали великого камбэка в концовке матча, которого в этот раз на удивление не случилось: «В плей-офф сезона Лиги Европы «Байер» часто забивал поздно: 11 из 12 голов на пути к финалу были забиты после 70-й минуты. На этот раз им это сделать не удалось: Лукман обыграл Эдмона Тапсоба и в концовке мощно пробил, сделав счёт 3:0. После этого сопротивление Леверкузена было сломлено».

Как «Аталанта» обыграла непобедимый «Байер»
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Непобедимый «Байер» — всё! «Аталанта» и Миранчук взяли Лигу Европы!

«Мечта о требле закончилась фиаско», – пишет Sportschau. И признаёт, что «Аталанта» была лучшей командой на протяжении всего игрового времени и заслуженно выиграла титул Лиги Европы. «После 51 беспроигрышной игры подряд «Байер» уступил – причём в самый неподходящий момент. После безрадостного первого тайма и дубля Адемолы Лукмана (12-я и 26-я минуты) «Леверкузен», в отличие от многих других случаев, не вернулся и был вынужден похоронить свою мечту о требле. На 75-й минуте тот же Лукман довёл счёт до совершенства».

Sportschau

Sportschau

В Италии настроения ожидаемо иные – успех «Аталанты» называют историческим, восхищаясь командой Гасперини, которая смогла остановить непобедимый «Байер».

«Нет, он не победил её: он доминировал над ней, сокрушил её, подавил её. Непобедимый «Байер» столкнулся с гигантской «Аталантой», которая совершила подвиг, и мы можем без колебаний назвать его сенсационным. Немецкая команда ни разу не проиграла за весь сезон – её даже переименовали в «Неверлузен»: 51 игра без поражений при 42 победах и девяти ничьих. Но превосходство «Аталанты» было тотальным: тактическим, спортивным, техническим, соревновательным».

La Gazzetta della Sport

La Gazzetta della Sport

Tuttosport восхваляет Гасперини: «Поднимите кубок, Джан Пьеро. Поднимите его и покажите миру, потому что вы дважды превзошли себя. Перед финалом вы сказали: «Ты не будешь хорошим тренером, если выиграешь, но ты будешь таковым, если тебе удастся превзойти себя». Вы сделали это на глазах у всего мира, как того и заслуживает этот подвиг. 22 мая 2024 года в Дублине вы написали историю: об «Аталанте», о вас, об Антонио и Луке Перкасси, построивших этот шедевральный клуб, о Бергамо и его жителях, которые никогда не испытывали такой радости за 117 лет существования своего любимого клуба. Вы остановили непобедимый «Байер», сняли проклятье итальянских клубов в Лиге Европы, которое длилось 25 лет, и своих проигранных финалов. Вы открыли двери шестой итальянской команде в еврокубки в следующем сезоне. Может ли подарок быть более необычным, Джан Пьеро?»

Tuttosport

Tuttosport

«Стена Аталанты» — гласит заголовок на обложке свежего выпуска L’Equipe. «Невероятная непобедимость «Байера» рухнула в самый неудачный момент в матче с «Аталантой». Итальянцы выиграли Лигу Европы, проведя идеальный матч».

L’Equipe

L’Equipe

В Нидерландах газета Sportwereld прославляет «Аталанту» на первой полосе.

Sportwereld

Sportwereld

The Guardian пишет: «Несмотря на все разговоры о том, что Хаби Алонсо — один из самых многообещающих молодых тренеров Европы, титул достался опытному старому тренеру. В возрасте 66 лет Джан Пьеро Гасперини создал свой первый шедевр, добился ощутимого достижения в карьере, за время которой он проделал весьма впечатляющую работу вдали от всеобщего внимания».

А Marca довольно поэтично подводит итог этого финала: «Богиня Аталанта убивает бессмертный леверкузенский «Байер» Хаби Алонсо. Хет-трик Лукмана уничтожил немецкую команду, лишив их Лиги Европы, требла и ореола непобедимости».

Почему наш Миранчук заслужил эту победу
Миранчук заслужил выиграть Лигу Европы. Не надо недооценивать его помощь «Аталанте»!
Миранчук заслужил выиграть Лигу Европы. Не надо недооценивать его помощь «Аталанте»!
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