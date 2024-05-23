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Байер Леверкузен, беспроигрышная серия, Аталанта в финале Лиги Европы УЕФА, мнение

Серия «Байера» всё равно войдёт в историю. Где-то между судейством Эвребё и очками Давидса
Григорий Телингатер
Серия «Байера» всё равно войдёт в историю
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Грустно, потому что до абсолютного чуда не хватило совсем чуть-чуть.

Вот и закончилась серия «Байера». Практически в последнем матче сезона. Осталось сыграть только в Кубке Германии против «Кайзерслаутерна» (13-й команды во Второй Бундеслиге). «Аталанта» настолько убила интригу по ходу встречи, что в компенсированное время у соперника уже не было шансов.

При первом голе Лукмана казалось, что «Аталанта» подставилась – и команда Алонсо явно отыграется, как это делала множество раз в этом сезоне. После второго гола начали закрадываться сомнения в непобедимости «Байера». Ну а третий гол снял все вопросы. Судя по лицам футболистов, даже они это понимали.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

Чуда не случилось. «Байер» не запомнится нам командой, которая прошла целый сезон без поражений. Чуточку обидно даже тем, кто не болеет за немецкую команду. Хотелось стать свидетелем чего-то уникального. Я сильно сомневаюсь, что когда-то будет шанс увидеть чей-либо сезон без поражений во всех турнирах.

Только вот есть одна деталь. Этот сезон всё равно войдёт в историю. Даже с таким дурацким поражением в финале. И дело не в том, сколько там накопилось матчей без поражений (если что, 51 игра). Дело в том, что даже прерванная серия оказалась не просто событием, а явлением. Что из европейского футбола, помимо результатов, мы будем помнить и через 10, и через 20 лет? Свиную голову для Фигу, судейство Эвребё, очки Давидса. И где-то там рядом – беспроигрышная серия «Байера».

Последнее время хватает грустных новостей в футболе. В субботу болельщики прощались с Ройсом. В воскресенье – с Клоппом. Теперь ещё одно печальное событие для футбольных романтиков, которые верили в «Байер». С другой стороны – «Аталанта» ведь по делу забрала титул. Редко встретишь, чтобы какая-то команда так носилась весь матч, а Паласиос в ключевой момент просто стоял. Забыл обернуться и просканировать пространство за спиной, а оттуда выбежал Лукман и положил победный мяч.

В каком-то смысле Италии этот титул был нужнее. Эта страна может стать первой, кто делегирует сразу шесть команд в Лигу чемпионов. Правда, для этого «Аталанте» нужно остаться пятой в Серии А. С этими путёвками в Лигу чемпионов достаточно запутанная ситуация. Если победитель ЛЕ (или ЛЧ) попадает в базовую квоту от страны (топ-4 у ведущих лиг), то путёвка не дублируется. Так было год назад у «Сити», чья победа не помогла «Ливерпулю». Зато не сгорают бонусные путёвки для двух лучших стран в рейтинге сезона (Италия и Германия). Если «Аталанта» останется пятой в чемпионате, то топ-4 пройдут по базовой квоте, пятая команда – за счёт победы в еврокубке, а шестая – благодаря рейтингу Италии.

Таблица чемпионата Италии

Таблица чемпионата Италии

Правда, пока по таблице больше похоже, что «Аталанта» запрыгнет в топ-4, а тогда в ЛЧ отправятся лишь первые пять команд чемпионата. В таком случае путёвка, предусмотренная для победителя ЛЕ, отойдёт «Бенфике». Вторая команда Португалии пойдёт не в квалификацию ЛЧ, а сразу в основную стадию ЛЧ. Так оно случилось бы и в случае, если бы трофей забрал «Байер».

А вот об этом Гасперини вряд ли хочет вспоминать:
Главный провал в карьере тренера «Аталанты». Работу Гасперини в топ-клубе мало кто помнит
Главный провал в карьере тренера «Аталанты». Работу Гасперини в топ-клубе мало кто помнит
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