Серия «Байера» всё равно войдёт в историю. Где-то между судейством Эвребё и очками Давидса

Вот и закончилась серия «Байера». Практически в последнем матче сезона. Осталось сыграть только в Кубке Германии против «Кайзерслаутерна» (13-й команды во Второй Бундеслиге). «Аталанта» настолько убила интригу по ходу встречи, что в компенсированное время у соперника уже не было шансов.

При первом голе Лукмана казалось, что «Аталанта» подставилась – и команда Алонсо явно отыграется, как это делала множество раз в этом сезоне. После второго гола начали закрадываться сомнения в непобедимости «Байера». Ну а третий гол снял все вопросы. Судя по лицам футболистов, даже они это понимали.

Чуда не случилось. «Байер» не запомнится нам командой, которая прошла целый сезон без поражений. Чуточку обидно даже тем, кто не болеет за немецкую команду. Хотелось стать свидетелем чего-то уникального. Я сильно сомневаюсь, что когда-то будет шанс увидеть чей-либо сезон без поражений во всех турнирах.

Только вот есть одна деталь. Этот сезон всё равно войдёт в историю. Даже с таким дурацким поражением в финале. И дело не в том, сколько там накопилось матчей без поражений (если что, 51 игра). Дело в том, что даже прерванная серия оказалась не просто событием, а явлением. Что из европейского футбола, помимо результатов, мы будем помнить и через 10, и через 20 лет? Свиную голову для Фигу, судейство Эвребё, очки Давидса. И где-то там рядом – беспроигрышная серия «Байера».

Последнее время хватает грустных новостей в футболе. В субботу болельщики прощались с Ройсом. В воскресенье – с Клоппом. Теперь ещё одно печальное событие для футбольных романтиков, которые верили в «Байер». С другой стороны – «Аталанта» ведь по делу забрала титул. Редко встретишь, чтобы какая-то команда так носилась весь матч, а Паласиос в ключевой момент просто стоял. Забыл обернуться и просканировать пространство за спиной, а оттуда выбежал Лукман и положил победный мяч.

В каком-то смысле Италии этот титул был нужнее. Эта страна может стать первой, кто делегирует сразу шесть команд в Лигу чемпионов. Правда, для этого «Аталанте» нужно остаться пятой в Серии А. С этими путёвками в Лигу чемпионов достаточно запутанная ситуация. Если победитель ЛЕ (или ЛЧ) попадает в базовую квоту от страны (топ-4 у ведущих лиг), то путёвка не дублируется. Так было год назад у «Сити», чья победа не помогла «Ливерпулю». Зато не сгорают бонусные путёвки для двух лучших стран в рейтинге сезона (Италия и Германия). Если «Аталанта» останется пятой в чемпионате, то топ-4 пройдут по базовой квоте, пятая команда – за счёт победы в еврокубке, а шестая – благодаря рейтингу Италии.

Таблица чемпионата Италии

Правда, пока по таблице больше похоже, что «Аталанта» запрыгнет в топ-4, а тогда в ЛЧ отправятся лишь первые пять команд чемпионата. В таком случае путёвка, предусмотренная для победителя ЛЕ, отойдёт «Бенфике». Вторая команда Португалии пойдёт не в квалификацию ЛЧ, а сразу в основную стадию ЛЧ. Так оно случилось бы и в случае, если бы трофей забрал «Байер».