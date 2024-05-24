Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Главные матчи в футболе 25 и 26 мая: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Барселона, Байер, ПСЖ, Аталанта

Дерби Манчестера в финале Кубка и ещё 9 крутых матчей в Европе. За таким мы точно следим!
Георгий Илющенко
Главные матчи в футболе 25 и 26 мая
Аудио-версия:
Комментарии
«Байер» идёт за трофеем, «Лидс» бьётся с «Саутгемптоном» за АПЛ, а в Португалии, Франции и Шотландии разыгрывают кубок.

Плохая новость — АПЛ и Бундеслига завершились. Хорошая — впереди множество финалов в Кубках, а также развязка Серии А и Ла Лиги. Так что классных матчей в Европе на выходных хватит. Пора определить самые-самые в рамках рейтинга.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 10 самых интригующих матчей 25 и 26 мая в Европе
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
1 место

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: суббота, 25 мая, 17:00 мск

Кубок Англии . Финал
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» спасёт сезон?

«Юнайтед» выглядит безнадёжным аутсайдером. Во-первых, за последние два года он лишь раз победил в дерби — остальные пять матчей забрала бригада Пепа Гвардиолы. Во-вторых, сыграют первая и восьмая команды Англии. Ну и какой здесь интерес? Да хотя бы такой, что в одной конкретной разборке произойти может всякое. Тем более «МЮ» будет проще — от него не ждут никаких подвигов. Так почему бы не сотворить его? Только так можно спасти провальный сезон. «Сити» же может недооценить соперника и поплатиться за это. А что, а вдруг? Матч, кстати, может стать последним для Эрика тен Хага. И уйти из «МЮ» ему точно хочется красиво.

«Кайзерслаутерн» — «Байер»
Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images
2 место

«Кайзерслаутерн» — «Байер»: суббота, 25 мая, 21:00 мск

Кубок Германии . Финал
25 мая 2024, суббота. 21:00 МСК
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион исправится за провальный финал Лиги Европы?

Леверкузенцы проводили идеальный сезон без поражений. Пока на их пути не встали выскочки из Бергамо: «Аталанта» влёгкую вынесла фаворита и показала небезупречность «Байера». Ох, как же теперь придётся тяжко «Кайзерслаутерну». 13-я команда Второй Бундеслиги сенсационно вышла в финал Кубка Германии. А теперь ей бороться против чемпионов, к тому же безумно злых после унижения в решающей стадии ЛЕ. Похоже, разъярённые парни Хаби Алонсо будут бежать ещё быстрее обычного и бить по воротам с двойной силой. Но вдруг состоится ещё одна сенсация?

«Порту» — «Спортинг»
Фото: Gualter Fatia/Getty Images
3 место

«Порту» — «Спортинг»: 26 мая, воскресенье, 19:15 мск

Кубок Португалии . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Порту
Порту
Не начался
Спортинг
Лиссабон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто главный клуб Португалии?

Уникальная возможность посмотреть за теми, кто вскоре усилит европейские топ-клубы. В последние годы Португалия радует непредсказуемостью: чемпионство берёт то «Спортинг», то «Порту», то «Бенфика». Гегемонов здесь давно нет. Через несколько лет многие футболисты данного Кубка будут сверкать в «Ман Сити», «Барселоне», «Баварии» и других грандах. А вы потом сможете сказать: я следил за ними ещё со времён сезона-2023/2024. И как упустить такой шанс похвастаться?

Девять команд Серии А в еврокубках — не фантастика:
Девять команд из Италии в еврокубках и сразу шесть в ЛЧ — это реально. Как?
Девять команд из Италии в еврокубках и сразу шесть в ЛЧ — это реально. Как?
«Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон»
Фото: Jay Barratt — AMA/Getty Images
4 место

«Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон»: 26 мая, воскресенье, 17:00 мск

Англия - Чемпионшип . Плей-офф. Финал
26 мая 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из команд запрыгнет в АПЛ?

Заждались эти команды в Премьер-лиге? Наверняка! Обе они отлетели в прошлом сезоне. Но вернётся только одна. В регулярном чемпионате и «Лидс», и «Саутгемптон» уступили «Лестеру» и «Ипсвичу», так что в плей-офф за право выхода в АПЛ выживет только один догоняющий. Финал. «Уэмбли». Богическая разборка. А других в такой ситуации и не бывает. Либо повышаешься в классе, получаешь кучу денег и шанс закрепиться в элите, либо остаешься на втором фронте и прежнем уровне. Это буквально матч жизни и смерти, ценой в невероятные усилия и потраченный год

«Селтик» — «Рейнджерс»
Фото: Stu Forster/Getty Images
5 место

«Селтик» — «Рейнджерс»: суббота, 25 мая, 17:00 мск

Кубок Шотландии . Финал
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Селтик
Глазго
Не начался
Рейнджерс
Глазго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва двух лучших шотландских команд в финале Кубка

Вряд ли вы хоть раз в этом году смотрели шотландский футбол. Самое время исправиться, потому что впереди бескомпромиссная разборка двух грандов — без привязки к турнирной таблице. «Селтик» трижды подряд стал чемпионом — желание поквитаться у «Рейнджерс» наверняка запредельное. Кстати, это будет ещё и последний матч в карьере легендарного английского вратаря «зелёных» Джо Харта: в феврале он объявил о финале карьеры в конце сезона. Олдовым поклонникам АПЛ в целом и «Манчестер Сити» в частности точно нужно прильнуть к экрану.

«Реал Сосьедад» — «Атлетико»
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
6 место

«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: суббота, 25 мая, 17:15 мск

Испания - Примера . 38-й тур
25 мая 2024, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Захарян против гранда

Баски уже никуда не сдвинутся с шестого места и гарантированно попадут в Лигу Европы. Как и мадридцы с четвёртой лигочемпионской позиции. Матч можно считать товарищеским, но не для Арсена Захаряна. У россиянина большая конкуренция. Нужно доказывать свою необходимость в каждом матче, особенно против грандов. В сезоне Ла Лиги он оформил только гол плюс два ассиста. С учётом большого количества шансов, статистика не самая выдающаяся. Результативное действие в разборке с «Атлетико» может стать его визитной карточкой. На поле Арсена явно выпустят. Воспользуется возможностью?

«Лион» — «ПСЖ»
Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images
7 место

«Лион» — «ПСЖ»: суббота, 25 мая, 22:00 мск

Кубок Франции . Финал
25 мая 2024, суббота. 22:00 МСК
Лион
Лион
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: парижане снова будут безупречны?

Лионцы спасли чемпионат и в самый последний момент запрыгнули в зону Лиги Европы. Сезон удался, а с победой над грандом он и вовсе станет волшебным. Но вот проблема: «ПСЖ» обычно как следует настраивается на Кубок и практически его не отдаёт — парижане участвовали в матче за него последние 11 раз и в 10 случаях победили. Тем более возможно участие Килиана Мбаппе, который не играет с 12 мая. С одной стороны, есть угроза получить повреждение перед переходом в «Реал». С другой – как же триумфально не попрощаться с клубом? В любом случае, независимо от выхода суперфранцуза, заруба должна быть зрелищной.

«Аталанта» — «Торино»
Фото: Maurizio Lagana/Getty Images
8 место

«Аталанта» — «Торино»: 26 мая, воскресенье: 19:00 мск

Италия - Серия А . 38-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Торино
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Миранчук против бывшей команды

Алексей в прошлом сезоне классно играл за туринцев: 31 матч, четыре гола и шесть ассистов. Затем он вернулся в Бергамо и стал там своим. Камбэк точно оправдан, да и кубок Лиги Европы – в копилочку. Правда, в финале Джан Пьеро Гасперини не выпустил его на поле. Ох уж эта его вечная ротация. Зато теперь наверняка россиянин выйдет против «Торино». Отличный шанс в очередной раз показать себя. Есть и другая интрига: если «Аталанта» закончит сезон пятой, в Лигу чемпионов попадёт «Рома». Болельщикам римлян матч пропускать точно нельзя. В воскресенье они на время станут туринцами.

«Реал» Мадрид — «Бетис»
Фото: Dax Imagess/NurPhoto via Getty Images
9 место

«Реал» Мадрид — «Бетис»: суббота, 25 мая, 22:00 мск

Испания - Примера . 38-й тур
25 мая 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как мадридцы покажут себя перед финалом ЛЧ?

1 июня пройдёт финал Лиги чемпионов, куда привычно отобрался «Реал». Осталась последняя репетиция. Чемпионство в Ла Лиге давно обеспечено, так что перед Карло Анчелотти максимально открыто поле для экспериментов. Тем более «Бетис» — не «Барселона» и будет играть вторым номером, как и дортмундская «Боруссия». Идеальный спарринг, чтобы отточить приёмы на главный матч года. Безумно жаль, что не состоится противостояние мадридцев и Иско. В Мадриде явно не использовали весь его потенциал, однако он повредил голень и выбыл до августа.

«Севилья» — «Барселона»
Фото: Anadolu Agency via Getty Images
10 место

«Севилья» — «Барселона»: воскресенье, 26 мая, 22:00 мск

Испания - Примера . 38-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как каталонцы сыграют после отставки Хави?

«Барса» взяла три последних матча и перед финальным туром обеспечила себе серебро. Сезон получился совсем не идеальным: провал в Лиге чемпионов, второе место в Ла Лиге, вылет из Кубка Испании. Уйти на перерыв в хорошем настроении было бы совсем неплохо. Тем более когда внезапно уволили Хави, хотя ранее он после заявления об отставке решил всё-таки остаться. Вопрос, как команда отреагирует на это — довольны тренерской отставкой явно не все футболисты. «Севилья», к слову, проиграла три подряд встречи. Впереди четвёртое поражение?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android