Дерби Манчестера в финале Кубка и ещё 9 крутых матчей в Европе. За таким мы точно следим!

Плохая новость — АПЛ и Бундеслига завершились. Хорошая — впереди множество финалов в Кубках, а также развязка Серии А и Ла Лиги. Так что классных матчей в Европе на выходных хватит. Пора определить самые-самые в рамках рейтинга.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: суббота, 25 мая, 17:00 мск
Интрига: «МЮ» спасёт сезон?
«Юнайтед» выглядит безнадёжным аутсайдером. Во-первых, за последние два года он лишь раз победил в дерби — остальные пять матчей забрала бригада Пепа Гвардиолы. Во-вторых, сыграют первая и восьмая команды Англии. Ну и какой здесь интерес? Да хотя бы такой, что в одной конкретной разборке произойти может всякое. Тем более «МЮ» будет проще — от него не ждут никаких подвигов. Так почему бы не сотворить его? Только так можно спасти провальный сезон. «Сити» же может недооценить соперника и поплатиться за это. А что, а вдруг? Матч, кстати, может стать последним для Эрика тен Хага. И уйти из «МЮ» ему точно хочется красиво.
«Кайзерслаутерн» — «Байер»: суббота, 25 мая, 21:00 мск
Интрига: чемпион исправится за провальный финал Лиги Европы?
Леверкузенцы проводили идеальный сезон без поражений. Пока на их пути не встали выскочки из Бергамо: «Аталанта» влёгкую вынесла фаворита и показала небезупречность «Байера». Ох, как же теперь придётся тяжко «Кайзерслаутерну». 13-я команда Второй Бундеслиги сенсационно вышла в финал Кубка Германии. А теперь ей бороться против чемпионов, к тому же безумно злых после унижения в решающей стадии ЛЕ. Похоже, разъярённые парни Хаби Алонсо будут бежать ещё быстрее обычного и бить по воротам с двойной силой. Но вдруг состоится ещё одна сенсация?
«Порту» — «Спортинг»: 26 мая, воскресенье, 19:15 мск
Интрига: кто главный клуб Португалии?
Уникальная возможность посмотреть за теми, кто вскоре усилит европейские топ-клубы. В последние годы Португалия радует непредсказуемостью: чемпионство берёт то «Спортинг», то «Порту», то «Бенфика». Гегемонов здесь давно нет. Через несколько лет многие футболисты данного Кубка будут сверкать в «Ман Сити», «Барселоне», «Баварии» и других грандах. А вы потом сможете сказать: я следил за ними ещё со времён сезона-2023/2024. И как упустить такой шанс похвастаться?
«Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон»: 26 мая, воскресенье, 17:00 мск
Интрига: кто из команд запрыгнет в АПЛ?
Заждались эти команды в Премьер-лиге? Наверняка! Обе они отлетели в прошлом сезоне. Но вернётся только одна. В регулярном чемпионате и «Лидс», и «Саутгемптон» уступили «Лестеру» и «Ипсвичу», так что в плей-офф за право выхода в АПЛ выживет только один догоняющий. Финал. «Уэмбли». Богическая разборка. А других в такой ситуации и не бывает. Либо повышаешься в классе, получаешь кучу денег и шанс закрепиться в элите, либо остаешься на втором фронте и прежнем уровне. Это буквально матч жизни и смерти, ценой в невероятные усилия и потраченный год
«Селтик» — «Рейнджерс»: суббота, 25 мая, 17:00 мск
Интрига: битва двух лучших шотландских команд в финале Кубка
Вряд ли вы хоть раз в этом году смотрели шотландский футбол. Самое время исправиться, потому что впереди бескомпромиссная разборка двух грандов — без привязки к турнирной таблице. «Селтик» трижды подряд стал чемпионом — желание поквитаться у «Рейнджерс» наверняка запредельное. Кстати, это будет ещё и последний матч в карьере легендарного английского вратаря «зелёных» Джо Харта: в феврале он объявил о финале карьеры в конце сезона. Олдовым поклонникам АПЛ в целом и «Манчестер Сити» в частности точно нужно прильнуть к экрану.
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: суббота, 25 мая, 17:15 мск
Интрига: Захарян против гранда
Баски уже никуда не сдвинутся с шестого места и гарантированно попадут в Лигу Европы. Как и мадридцы с четвёртой лигочемпионской позиции. Матч можно считать товарищеским, но не для Арсена Захаряна. У россиянина большая конкуренция. Нужно доказывать свою необходимость в каждом матче, особенно против грандов. В сезоне Ла Лиги он оформил только гол плюс два ассиста. С учётом большого количества шансов, статистика не самая выдающаяся. Результативное действие в разборке с «Атлетико» может стать его визитной карточкой. На поле Арсена явно выпустят. Воспользуется возможностью?
«Лион» — «ПСЖ»: суббота, 25 мая, 22:00 мск
Интрига: парижане снова будут безупречны?
Лионцы спасли чемпионат и в самый последний момент запрыгнули в зону Лиги Европы. Сезон удался, а с победой над грандом он и вовсе станет волшебным. Но вот проблема: «ПСЖ» обычно как следует настраивается на Кубок и практически его не отдаёт — парижане участвовали в матче за него последние 11 раз и в 10 случаях победили. Тем более возможно участие Килиана Мбаппе, который не играет с 12 мая. С одной стороны, есть угроза получить повреждение перед переходом в «Реал». С другой – как же триумфально не попрощаться с клубом? В любом случае, независимо от выхода суперфранцуза, заруба должна быть зрелищной.
«Аталанта» — «Торино»: 26 мая, воскресенье: 19:00 мск
Интрига: Миранчук против бывшей команды
Алексей в прошлом сезоне классно играл за туринцев: 31 матч, четыре гола и шесть ассистов. Затем он вернулся в Бергамо и стал там своим. Камбэк точно оправдан, да и кубок Лиги Европы – в копилочку. Правда, в финале Джан Пьеро Гасперини не выпустил его на поле. Ох уж эта его вечная ротация. Зато теперь наверняка россиянин выйдет против «Торино». Отличный шанс в очередной раз показать себя. Есть и другая интрига: если «Аталанта» закончит сезон пятой, в Лигу чемпионов попадёт «Рома». Болельщикам римлян матч пропускать точно нельзя. В воскресенье они на время станут туринцами.
«Реал» Мадрид — «Бетис»: суббота, 25 мая, 22:00 мск
Интрига: как мадридцы покажут себя перед финалом ЛЧ?
1 июня пройдёт финал Лиги чемпионов, куда привычно отобрался «Реал». Осталась последняя репетиция. Чемпионство в Ла Лиге давно обеспечено, так что перед Карло Анчелотти максимально открыто поле для экспериментов. Тем более «Бетис» — не «Барселона» и будет играть вторым номером, как и дортмундская «Боруссия». Идеальный спарринг, чтобы отточить приёмы на главный матч года. Безумно жаль, что не состоится противостояние мадридцев и Иско. В Мадриде явно не использовали весь его потенциал, однако он повредил голень и выбыл до августа.
«Севилья» — «Барселона»: воскресенье, 26 мая, 22:00 мск
Интрига: как каталонцы сыграют после отставки Хави?
«Барса» взяла три последних матча и перед финальным туром обеспечила себе серебро. Сезон получился совсем не идеальным: провал в Лиге чемпионов, второе место в Ла Лиге, вылет из Кубка Испании. Уйти на перерыв в хорошем настроении было бы совсем неплохо. Тем более когда внезапно уволили Хави, хотя ранее он после заявления об отставке решил всё-таки остаться. Вопрос, как команда отреагирует на это — довольны тренерской отставкой явно не все футболисты. «Севилья», к слову, проиграла три подряд встречи. Впереди четвёртое поражение?