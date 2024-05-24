«Байер» идёт за трофеем, «Лидс» бьётся с «Саутгемптоном» за АПЛ, а в Португалии, Франции и Шотландии разыгрывают кубок.

Дерби Манчестера в финале Кубка и ещё 9 крутых матчей в Европе. За таким мы точно следим!

Плохая новость — АПЛ и Бундеслига завершились. Хорошая — впереди множество финалов в Кубках, а также развязка Серии А и Ла Лиги. Так что классных матчей в Европе на выходных хватит. Пора определить самые-самые в рамках рейтинга.

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