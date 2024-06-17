Стыковой матч за выход в Первую лигу в Волгограде посетили 27 тысяч зрителей

Ответный переходный матч за право на участие в Мелбет Первой лиге сезона-2024/2025, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Новосибирск», посетили 27014 зрителей. Об этом сообщил официальный сайт Второй лиги.

Команды играли на стадионе ««Волгоград Арена» в Волгограде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Ротор» одержал победу со счётом 3:1 и вышел в Первую лигу. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.

«Новосибирск» занял третье место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги. Команда набрала 27 очков за 18 матчей. «Ротор» финишировал пятым, заработав 25 очков. Команда получила право на участие в переходных матчах, так как заняла третье место на первом этапе.