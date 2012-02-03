Эдуардо: "Шахтёру" важно выйти в финал и постараться выиграть "Копа дель Соль"

Нападающий «Шахтёра» Эдуардо да Силва прокомментировал победу своей команды над норвежским «Тромсё» (1:0) в матче «Копа дель Соль».

«Выиграли с минимальным счётом, хотя имели множество моментов и могли забить ещё как минимум один-два мяча. Я рад, что сегодня мне удалось отличиться и помочь своей команде победить.

Теперь важно хорошо подготовиться к следующему поединку, выйти в финал и постараться выиграть турнир», – сказал Эдуардо клубному ТВ «Шахтёра».