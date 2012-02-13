Ренар: очень горд, что являюсь наставником сборной Замбии
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Главный тренер сборной Замбии французский специалист Эрве Ренар, команда которого победила на Кубке африканский наций, после финального матча с ивуарийцами не сумел сдержать эмоций. Напомним, ранее Ренар уже возглавлял сборную Замбии и вернулся к рулю команды после годичного перерыва.
«Почему я вернулся? У этой команды фантастический командный дух. Нигде я не проводил время так хорошо, как в сборной Замбии! Я очень горд, что являюсь наставником этой команды. Рад, что смог принести этой стране победу. Замбия — фантастическая страна!» — сказал Ренар.
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