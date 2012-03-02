Далглиш готов к тому, что "Ливерпуль" не будет активен на трансферном рынке

Главный тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш прокомментировал слова спортивного директора Дэмьена Комолли, который заявил, что предстоящим летом клуб не будет активен на трансферном рынке.

За последний год «Ливерпуль» потратил на приобретение девяти новых игроков около £ 115 млн. В этой связи Коммолли подчеркнул, что от красных не стоит ждать больших покупок в межсезонье.

«Мы не заинтересованы в покупке больших игроков, мы заинтересованы в хороших игроках. И если такие окажутся у нас, им придётся доказать, что они сильнее тех, кто уже есть в команде. Тот, кто может перейти к нам, должен быть особенным футболистом», — подчеркнул Далглиш.