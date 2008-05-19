Защитник сборной Швеции перешёл в АЕК

Шведский защитник «Базеля» Даниэль Майсторович перешёл в АЕК, подписав с греческим клубом трёхлетнее соглашение. Сумма трансфера не оглашается.

«В этом сезоне мы выиграли с „Базелем“ первенство Швейцарии. Теперь мне необходим новый вызов. Я с нетерпением ожидаю того момента, когда прибуду в расположение АЕКа», — цитирует Майсторовича AP.

Напомним, что 31-летний защитник попал в заявку сборной Швеции на Евро-2008.