Защитник сборной Швеции перешёл в АЕК
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Шведский защитник «Базеля» Даниэль Майсторович перешёл в АЕК, подписав с греческим клубом трёхлетнее соглашение. Сумма трансфера не оглашается.
«В этом сезоне мы выиграли с „Базелем“ первенство Швейцарии. Теперь мне необходим новый вызов. Я с нетерпением ожидаю того момента, когда прибуду в расположение АЕКа», — цитирует Майсторовича AP.
Напомним, что 31-летний защитник попал в заявку сборной Швеции на Евро-2008.
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