Юран: хочу, чтобы у Кобелева получилось в Самаре

Российский тренер Сергей Юран рассказал, что в турнире второй восьмёрки в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги он особенно переживает за самарские «Крылья Советов».

«В турнире второй восьмёрки я за „Крылья“. Хочу, чтобы у Кобелева получилось в Самаре. Не скажу, что мы близкие друзья, но отношения тёплые. До сих пор не понимаю, почему Андрея убрали из „Динамо“, — сказал Юран.

»Крылья Советов" после 36 туров в Премьер-Лиге имеют в своём активе 35 очков и занимают с этим показателем 13-е место в турнирной таблице.