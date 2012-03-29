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Смородская: "Локомотив" не располагает информацией о нарушителе

Смородская: "Локомотив" не располагает информацией о нарушителе
Футбол / РПЛ 0

Президент «Локомотива» Ольга Смородская не располагает данными о личности посетителя матча 35-го тура российской Премьер-Лиги «Анжи» — «Локомотив», который кинул банан в защитника махачкалинской команды Кристофера Самбу.

Напомним, сегодня президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что человек, бросивший 18 марта на стадионе в Черкизове банан в покидавшего поле конголезца Самбу, опознан.

«Мы не располагаем информацией о нарушителе. Все необходимые материалы мы предоставили РФПЛ и теперь, как и все, ждём её решения», — цитирует Смородскую «Р-Спорт».

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