Смородская: "Локомотив" не располагает информацией о нарушителе
Президент «Локомотива» Ольга Смородская не располагает данными о личности посетителя матча 35-го тура российской Премьер-Лиги «Анжи» — «Локомотив», который кинул банан в защитника махачкалинской команды Кристофера Самбу.
Напомним, сегодня президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что человек, бросивший 18 марта на стадионе в Черкизове банан в покидавшего поле конголезца Самбу, опознан.
«Мы не располагаем информацией о нарушителе. Все необходимые материалы мы предоставили РФПЛ и теперь, как и все, ждём её решения», — цитирует Смородскую «Р-Спорт».
Читайте также
- 30 января 2020
-
19:04
-
18:47
-
18:47
-
18:28
-
18:26
-
18:02
-
17:59
-
17:39
-
17:37
-
17:16
-
17:02
-
16:55
-
16:45
-
16:43
-
16:41
-
16:28
-
16:12
-
16:05
-
15:58
-
15:45
-
15:28
-
15:21
-
14:55
-
14:52
-
14:52
-
14:41
-
14:37
-
14:20
-
14:18
-
14:02
-
14:01
-
13:47
-
13:43
-
13:32
-
13:29
Партнерский контент