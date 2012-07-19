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Алвеш: не знаю ни о каких предложениях от других клубов

Алвеш: не знаю ни о каких предложениях от других клубов
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Португальский защитник «Зенита» Бруну Алвеш заявил, что не знает об интересе со стороны «Куинз Парк Рейнджерс», «Фиорентины» и «Ювентуса», о котором сообщала пресса.

«На данный момент я не знаю ни о каких предложениях от других клубов. Мой агент мне ничего не сообщал. Мой контракт с „Зенитом“ рассчитан еще на два года. Так что пока я настроен на успешное выступление вместе с командой, хочу завоевать место в стартовом составе и стать чемпионом России. В прессе сейчас ходит много слухов о том, куда я могу перейти, но суть в том, что никто не выходил с предложением на меня или моего агента», — цитирует футболиста «Советский спорт».

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